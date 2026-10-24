Русия обяви удар по цех за морски дронове в Черноморск и поразен кораб с оръжие край Одеса

Руското Министерство на отбраната съобщи, че руските въоръжени сили са нанесли удар по цех за производство на безекипажни катери в пристанището на Черноморск, Одеска област. Според ведомството атаката е извършена с безпилотни летателни апарати и е била част от продължаващи удари по украинска пристанищна инфраструктура и морски съдове.
„Тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация продължиха да нанасят удари с безпилотни летателни апарати по обекти от пристанищната инфраструктура на Украйна и по морски съдове, използвани в интерес на ВСУ“, се казва в съобщението на руското военно ведомство, цитирано от „Анадолу“ и други медии.
Москва твърди, че в морето е поразен товарен кораб, който е превозвал товари към пристанището на Одеса за нуждите на украинските въоръжени сили. Не са посочени името на плавателния съд, неговият флаг, мястото на удара или размерът на нанесените щети.
Липсват данни за жертви и щети
Руското Министерство на отбраната не съобщава за загинали или ранени при въпросното поразяване на цеха и кораба. В публикуваните сведения няма и информация дали корабът е потънал, дали е продължил плаването или е бил изведен от района.
Към момента украинските власти не са представили публично потвърждение на конкретните твърдения за двата обекта в наличните съобщения.
Източници: h.aa.com.tr, vedomosti.ru, eadaily.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
10:39 24.10.2026
2 К.О.Т..А.К 🐱
10:39 24.10.2026
3 Кина
Коментиран от #6
10:39 24.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Русия
10:42 24.10.2026
6 Тик-Ток
До коментар #3 от "Кина":Зеления наркоман може да лети единствено към ада
10:42 24.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 К.О.Т..А.К 🐱
10:46 24.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 К.О.Т..А.К 🐱
10:55 24.10.2026
11 Ганю- простия
10:56 24.10.2026
12 Милено
Защо според теб, след като за 30 мин прегдед във ВМИ, Колтуклиева е изписана, същата се еинамърдала в друга болница едва ли не без глава, ръце и крака
Какво е вашето мнение, факти?
10:59 24.10.2026
13 ВИТКОВ
ХУМАННО ИЗБИ
МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСНАЦИ .
РУСИЯ ЩЕ ТИ БЪДЕ ВЕЧНО БЛАГОДАРНА
ЗА ТАЗИ ХУМАННА ПОСТЪПКА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #14
10:59 24.10.2026
14 Ганю- простия
До коментар #13 от "ВИТКОВ":Да ама Европа пък фалира и утре премахват еврото.
11:02 24.10.2026