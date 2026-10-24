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Русия обяви удар по цех за морски дронове в Черноморск и поразен кораб с оръжие край Одеса
  Тема: Украйна

Русия обяви удар по цех за морски дронове в Черноморск и поразен кораб с оръжие край Одеса

24 Октомври, 2026 10:32 599 14

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  • русия-
  • украйна

Липсват данни за жертви и щети, както и потвърждение от украинска страна

Русия обяви удар по цех за морски дронове в Черноморск и поразен кораб с оръжие край Одеса - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското Министерство на отбраната съобщи, че руските въоръжени сили са нанесли удар по цех за производство на безекипажни катери в пристанището на Черноморск, Одеска област. Според ведомството атаката е извършена с безпилотни летателни апарати и е била част от продължаващи удари по украинска пристанищна инфраструктура и морски съдове.

„Тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация продължиха да нанасят удари с безпилотни летателни апарати по обекти от пристанищната инфраструктура на Украйна и по морски съдове, използвани в интерес на ВСУ“, се казва в съобщението на руското военно ведомство, цитирано от „Анадолу“ и други медии.

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Москва твърди, че в морето е поразен товарен кораб, който е превозвал товари към пристанището на Одеса за нуждите на украинските въоръжени сили. Не са посочени името на плавателния съд, неговият флаг, мястото на удара или размерът на нанесените щети.

Липсват данни за жертви и щети

Руското Министерство на отбраната не съобщава за загинали или ранени при въпросното поразяване на цеха и кораба. В публикуваните сведения няма и информация дали корабът е потънал, дали е продължил плаването или е бил изведен от района.

Към момента украинските власти не са представили публично потвърждение на конкретните твърдения за двата обекта в наличните съобщения.

Източници: h.aa.com.tr, vedomosti.ru, eadaily.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    3 11 Отговор
    Защо приемате руските лъжи за истина?кораби с оръжие към украйна никой не праща.няма смисъл от подобни.

    10:39 24.10.2026

  • 2 К.О.Т..А.К 🐱

    3 8 Отговор
    Не вярно. Аз съм в Одеса и в града всичко е спокойно. Хората празнуват победата над Русия и се радват на безплатния ток и водата. От днес в хранителните магазини всички стоки също са безплатни. Сядаш в който и да е ресторант, ядеш на корем, ставаш и си тръгваш. Държавата плаща всичко. Сега чакаме коли и апартаменти също безплатни.

    10:39 24.10.2026

  • 3 Кина

    6 2 Отговор
    Зеленски обща че яхне ракета и ще излети към Кремъл..! Кога. ?

    Коментиран от #6

    10:39 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Русия

    4 2 Отговор
    Огнени лопати,най новото ни оръжие !

    10:42 24.10.2026

  • 6 Тик-Ток

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кина":

    Зеления наркоман може да лети единствено към ада

    10:42 24.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 К.О.Т..А.К 🐱

    1 5 Отговор
    По случай славната победа на Украйна над Русия от утре всички услуги в страната ще са напълно безплатни завинаги. Ресторанти, сладкарници, магазини, хотели, кина, обществен транспорт и каквото се сетите ще са напълно безплатни. Ако се чудите откъде пари, ще ви кажа. Парите идват от трилионите, които пебедената Русия ще изплати на Украйна. А така също и от национализирането на всички руски предприятия и банки.

    10:46 24.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 К.О.Т..А.К 🐱

    0 1 Отговор
    Русия днес подписа капитулацията пред мен, Зеленски, Драпатий и Буданов. Путин лично подписа капитулацията като през цялото време плачеше и после счупи златната писалка, но Зеленски ме успокои, че тя била китайско менте. Както и да е. Утре екзекуцията на Путин ще се състои на Червения площад пред мавзолея на Ленин и ще се излъчва в целия свят със супер бързия американски интернет. Очаквайте още новини от мен.

    10:55 24.10.2026

  • 11 Ганю- простия

    1 0 Отговор
    И европейския съюз днес се разпада, ама може и утре не повече.

    10:56 24.10.2026

  • 12 Милено

    1 1 Отговор
    Трябва ли да има потвърждение от украинска страна, че инфото да е вярно?
    Защо според теб, след като за 30 мин прегдед във ВМИ, Колтуклиева е изписана, същата се еинамърдала в друга болница едва ли не без глава, ръце и крака
    Какво е вашето мнение, факти?

    10:59 24.10.2026

  • 13 ВИТКОВ

    0 2 Отговор
    ПУТИНЕ ТИ СИ ХУМАНИСТ.

    ХУМАННО ИЗБИ

    МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСНАЦИ .

    РУСИЯ ЩЕ ТИ БЪДЕ ВЕЧНО БЛАГОДАРНА

    ЗА ТАЗИ ХУМАННА ПОСТЪПКА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #14

    10:59 24.10.2026

  • 14 Ганю- простия

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ВИТКОВ":

    Да ама Европа пък фалира и утре премахват еврото.

    11:02 24.10.2026

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