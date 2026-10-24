Русия обяви удар по цех за морски дронове в Черноморск и поразен кораб с оръжие край Одеса

Руското Министерство на отбраната съобщи, че руските въоръжени сили са нанесли удар по цех за производство на безекипажни катери в пристанището на Черноморск, Одеска област. Според ведомството атаката е извършена с безпилотни летателни апарати и е била част от продължаващи удари по украинска пристанищна инфраструктура и морски съдове.

„Тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация продължиха да нанасят удари с безпилотни летателни апарати по обекти от пристанищната инфраструктура на Украйна и по морски съдове, използвани в интерес на ВСУ“, се казва в съобщението на руското военно ведомство, цитирано от „Анадолу“ и други медии.

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Москва твърди, че в морето е поразен товарен кораб, който е превозвал товари към пристанището на Одеса за нуждите на украинските въоръжени сили. Не са посочени името на плавателния съд, неговият флаг, мястото на удара или размерът на нанесените щети.

Липсват данни за жертви и щети

Руското Министерство на отбраната не съобщава за загинали или ранени при въпросното поразяване на цеха и кораба. В публикуваните сведения няма и информация дали корабът е потънал, дали е продължил плаването или е бил изведен от района.

Към момента украинските власти не са представили публично потвърждение на конкретните твърдения за двата обекта в наличните съобщения.

Източници: h.aa.com.tr, vedomosti.ru, eadaily.ru