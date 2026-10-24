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Обрат за Starlink в Украйна? Зеленски обяви ключов срок
  Тема: Украйна

Обрат за Starlink в Украйна? Зеленски обяви ключов срок

24 Октомври, 2026 10:56 2 792 36

  • володимир зеленски-
  • марко рубио-
  • starlink-
  • украйна-
  • сащ

Украинският президент заяви, че максималната скорост на системата остава 161 километра в час. Киев очаква отговор от американския държавен секретар до 72 часа

Обрат за Starlink в Украйна? Зеленски обяви ключов срок - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ограниченията за работата на Starlink в Украйна все още са в сила, а максималната скорост на системата остава 161 километра в час, заяви президентът Володимир Зеленски. По думите му американският държавен секретар Марко Рубио е обещал да преразгледа въпроса в срок от 48 до 72 часа.

„Проведох добър разговор с държавния секретар Марко Рубио и той каза, че ще преразгледа този въпрос в рамките на 48 до 72 часа. Надявам се това да стане след един или два дни, но не по-късно“, каза Зеленски по време на онлайн обръщение към института „Хъдсън“ във Вашингтон.

Ограничението остава 161 километра в час

Украинската страна е проверила работата на Starlink през нощта, рано сутринта и през деня, като тестовете са били извършени в различни направления. Зеленски подчерта, че резултатите показват запазване на същото ограничение.

„Надяваме се, че SpaceX и американската администрация ще вземат необходимите решения, защото разчитаме на тях“, заяви украинският президент. Така твърдението му се разминава с думите на Доналд Тръмп от предишния ден, че Илон Мъск е възстановил работата на Starlink за Украйна.

Киев очаква нови разговори със САЩ

Зеленски съобщи още, че Украйна очаква нова среща с американски преговарящи през седмицата. В разговорите Киев, Вашингтон и европейските партньори предлагат конкретни стъпки, ако Русия не приеме пълно и безусловно прекратяване на огъня.

Сред предложенията са примирие в енергетиката, прекратяване на огъня по море, което според Зеленски е важно за продоволствената сигурност, както и размяна на военнопленници.

Украинският президент добави, че страната му е готова да обсъжда енергетиката, продоволствената сигурност, хуманитарни въпроси и чувствителни теми, включително териториите. По думите му териториалните въпроси трябва да бъдат разглеждани на равнище държавни лидери.

Източници: ukrinform.net, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дългият

    43 9 Отговор
    Песента е изпята. Той не разбра, че вече търсят подходящ кандидат за нов президент на Украйна.

    Коментиран от #9

    11:00 24.10.2026

  • 4 Гошо

    43 8 Отговор
    Ей няма почивен ден от тоя. Най-добре да обяви война на САЩ и да се приключва с тази драма.

    Коментиран от #33

    11:00 24.10.2026

  • 5 Зеленски на края ще фалира Starlink

    32 7 Отговор
    И ще предизвика срив на борсата който ще е опустушителен за икономиката на САЩ и ще остане в историята

    11:00 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Обрат голям на обратно

    23 4 Отговор
    Украинският президент добави, че страната му е готова да обсъжда енергетиката, продоволствената сигурност, хуманитарни въпроси и чувствителни теми, включително териториите. Готов е ...

    Коментиран от #27

    11:02 24.10.2026

  • 9 Гост

    25 6 Отговор

    До коментар #3 от "Дългият":

    Песента я пее украинската певица Таисия Повалий на руски език: "Ти вече си бивш, а бивш значи никой" /Ты уже бывший, а бывший значит никакой/.

    Коментиран от #15

    11:02 24.10.2026

  • 10 Открити карти

    40 4 Отговор
    С тази игра САЩ правят открито признание пред цял свят, че са директен участник във войната. На всеки е ясно, че без навигацията осигурена от САЩ нито един дрон няма да може да си намери целите в Русия....
    Еми натото отдавна е във война с Русия!!! А зеленото постоянно тропа с краченце и иска милиарди за златни тоалетни, боеприпаси, разузнаване, дронове от тях... И вече дроновете нападнат Петербург и от натовските страни - Литва, Латвия и Естония...

    11:03 24.10.2026

  • 11 Гост

    37 3 Отговор
    Само като му видите снимката от миналата година и сегашната може да прецените колко е деградирал. Страхът и наркотиците не прощават.

    Коментиран от #20

    11:05 24.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ку-кууууу

    20 5 Отговор
    Украинският президент добави, че страната му е готова.... коя страна бе? САЩ ли?

    11:09 24.10.2026

  • 15 хъ хъ хъ

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Много музика слушаш...

    Коментиран от #22

    11:11 24.10.2026

  • 16 Чоко

    4 15 Отговор
    Руското джудже е най високото 2м.и5см

    Коментиран от #18

    11:13 24.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Точно така

    13 4 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    наркотиците доказано засилват параноята.

    11:22 24.10.2026

  • 21 Зеления

    17 5 Отговор
    " Надявам се това да стане след един или два дни, но не по-късно“" - не по-късно от 72 часа, каза Вселенския император, САЩ да се стяга и да изпълнява нарежданията му !

    11:25 24.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 а бе

    15 3 Отговор

    До коментар #22 от "Ъхъ ъхъ ъхъ":

    А бе не съм много убеден че в Одеса имама проукраински българе.

    11:32 24.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 е па

    16 4 Отговор

    До коментар #24 от "От тези украински просяци,":

    Така е баце. А тука един вечно пиян професор дето спи до казана и много мрази да се къпе ни убеждава че смъркача вече е под стените на Кремъл.

    11:36 24.10.2026

  • 26 Маро, ти си по противна

    10 3 Отговор
    И от Сополиева.
    За 30 мин две различни информации.

    Коментиран от #28

    11:40 24.10.2026

  • 27 Хахахаха

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "Обрат голям на обратно":

    Ама той само ви казва, че ще ги обсъжда копеизажи. Той не е казал, че ще ги дава.

    11:41 24.10.2026

  • 28 ама

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "Маро, ти си по противна":

    Тая верно пада като гонзо за дузпа🤣

    11:46 24.10.2026

  • 29 Гост

    9 4 Отговор
    Аз само не разбрах след ключовия срок, ако скоростта пак си е 100 мили кво ще стане? Капитулация или ще обяви война на юса?

    Коментиран от #32

    11:56 24.10.2026

  • 30 лош късмет

    3 6 Отговор
    Много е смело да ползват американска система за противодействие на руски агресор.

    12:02 24.10.2026

  • 31 Замислен

    6 2 Отговор
    Зеленски стана по-богат от Мъск и взе да му дава ултиматуми.

    12:03 24.10.2026

  • 32 не знайно кой забавя

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Гост":

    срока е единствено за разобличаване на шикалкавещите рижи изявления пред американските медии.

    12:05 24.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Смешник

    5 1 Отговор
    Едно си дядо знае едно си бае но скоро ще се види края на Зеления терорист

    Коментиран от #35

    12:27 24.10.2026

  • 35 Националист

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Смешник":

    Края ще е много лош за кремълския плъх и рижавия клоун☠💀☠💀

    12:46 24.10.2026

  • 36 Ако

    0 0 Отговор
    продължава така, американците ще му я спрат изцяло. Европейците нямат ли нещо тяхно да му предложат. Нали го натискат да продължава войната до пълна победа.

    12:51 24.10.2026

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