Обрат за Starlink в Украйна? Зеленски обяви ключов срок

Ограниченията за работата на Starlink в Украйна все още са в сила, а максималната скорост на системата остава 161 километра в час, заяви президентът Володимир Зеленски. По думите му американският държавен секретар Марко Рубио е обещал да преразгледа въпроса в срок от 48 до 72 часа.

„Проведох добър разговор с държавния секретар Марко Рубио и той каза, че ще преразгледа този въпрос в рамките на 48 до 72 часа. Надявам се това да стане след един или два дни, но не по-късно“, каза Зеленски по време на онлайн обръщение към института „Хъдсън“ във Вашингтон.

Ограничението остава 161 километра в час

Украинската страна е проверила работата на Starlink през нощта, рано сутринта и през деня, като тестовете са били извършени в различни направления. Зеленски подчерта, че резултатите показват запазване на същото ограничение.

„Надяваме се, че SpaceX и американската администрация ще вземат необходимите решения, защото разчитаме на тях“, заяви украинският президент. Така твърдението му се разминава с думите на Доналд Тръмп от предишния ден, че Илон Мъск е възстановил работата на Starlink за Украйна.

Киев очаква нови разговори със САЩ

Зеленски съобщи още, че Украйна очаква нова среща с американски преговарящи през седмицата. В разговорите Киев, Вашингтон и европейските партньори предлагат конкретни стъпки, ако Русия не приеме пълно и безусловно прекратяване на огъня.

Сред предложенията са примирие в енергетиката, прекратяване на огъня по море, което според Зеленски е важно за продоволствената сигурност, както и размяна на военнопленници.

Украинският президент добави, че страната му е готова да обсъжда енергетиката, продоволствената сигурност, хуманитарни въпроси и чувствителни теми, включително териториите. По думите му териториалните въпроси трябва да бъдат разглеждани на равнище държавни лидери.

Източници: ukrinform.net, apnews.com