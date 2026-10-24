Обрат за Starlink в Украйна? Зеленски обяви ключов срок

Ограниченията за работата на Starlink в Украйна все още са в сила, а максималната скорост на системата остава 161 километра в час, заяви президентът Володимир Зеленски. По думите му американският държавен секретар Марко Рубио е обещал да преразгледа въпроса в срок от 48 до 72 часа.
„Проведох добър разговор с държавния секретар Марко Рубио и той каза, че ще преразгледа този въпрос в рамките на 48 до 72 часа. Надявам се това да стане след един или два дни, но не по-късно“, каза Зеленски по време на онлайн обръщение към института „Хъдсън“ във Вашингтон.
Ограничението остава 161 километра в час
Украинската страна е проверила работата на Starlink през нощта, рано сутринта и през деня, като тестовете са били извършени в различни направления. Зеленски подчерта, че резултатите показват запазване на същото ограничение.
„Надяваме се, че SpaceX и американската администрация ще вземат необходимите решения, защото разчитаме на тях“, заяви украинският президент. Така твърдението му се разминава с думите на Доналд Тръмп от предишния ден, че Илон Мъск е възстановил работата на Starlink за Украйна.
Киев очаква нови разговори със САЩ
Зеленски съобщи още, че Украйна очаква нова среща с американски преговарящи през седмицата. В разговорите Киев, Вашингтон и европейските партньори предлагат конкретни стъпки, ако Русия не приеме пълно и безусловно прекратяване на огъня.
Сред предложенията са примирие в енергетиката, прекратяване на огъня по море, което според Зеленски е важно за продоволствената сигурност, както и размяна на военнопленници.
Украинският президент добави, че страната му е готова да обсъжда енергетиката, продоволствената сигурност, хуманитарни въпроси и чувствителни теми, включително териториите. По думите му териториалните въпроси трябва да бъдат разглеждани на равнище държавни лидери.
Източници: ukrinform.net, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Дългият
Коментиран от #9
11:00 24.10.2026
4 Гошо
Коментиран от #33
11:00 24.10.2026
5 Зеленски на края ще фалира Starlink
11:00 24.10.2026
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8 Обрат голям на обратно
Коментиран от #27
11:02 24.10.2026
9 Гост
До коментар #3 от "Дългият":Песента я пее украинската певица Таисия Повалий на руски език: "Ти вече си бивш, а бивш значи никой" /Ты уже бывший, а бывший значит никакой/.
Коментиран от #15
11:02 24.10.2026
10 Открити карти
Еми натото отдавна е във война с Русия!!! А зеленото постоянно тропа с краченце и иска милиарди за златни тоалетни, боеприпаси, разузнаване, дронове от тях... И вече дроновете нападнат Петербург и от натовските страни - Литва, Латвия и Естония...
11:03 24.10.2026
11 Гост
Коментиран от #20
11:05 24.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ку-кууууу
11:09 24.10.2026
15 хъ хъ хъ
До коментар #9 от "Гост":Много музика слушаш...
Коментиран от #22
11:11 24.10.2026
16 Чоко
Коментиран от #18
11:13 24.10.2026
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19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Точно така
До коментар #11 от "Гост":наркотиците доказано засилват параноята.
11:22 24.10.2026
21 Зеления
11:25 24.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 а бе
До коментар #22 от "Ъхъ ъхъ ъхъ":А бе не съм много убеден че в Одеса имама проукраински българе.
11:32 24.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 е па
До коментар #24 от "От тези украински просяци,":Така е баце. А тука един вечно пиян професор дето спи до казана и много мрази да се къпе ни убеждава че смъркача вече е под стените на Кремъл.
11:36 24.10.2026
26 Маро, ти си по противна
За 30 мин две различни информации.
Коментиран от #28
11:40 24.10.2026
27 Хахахаха
До коментар #8 от "Обрат голям на обратно":Ама той само ви казва, че ще ги обсъжда копеизажи. Той не е казал, че ще ги дава.
11:41 24.10.2026
28 ама
До коментар #26 от "Маро, ти си по противна":Тая верно пада като гонзо за дузпа🤣
11:46 24.10.2026
29 Гост
Коментиран от #32
11:56 24.10.2026
30 лош късмет
12:02 24.10.2026
31 Замислен
12:03 24.10.2026
32 не знайно кой забавя
До коментар #29 от "Гост":срока е единствено за разобличаване на шикалкавещите рижи изявления пред американските медии.
12:05 24.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Смешник
Коментиран от #35
12:27 24.10.2026
35 Националист
До коментар #34 от "Смешник":Края ще е много лош за кремълския плъх и рижавия клоун☠💀☠💀
12:46 24.10.2026
36 Ако
12:51 24.10.2026