Четири държави с остра позиция: израелската окупация е източник на нестабилност

Израелската окупация е „основният източник на нестабилност както в региона, така и извън него“. Това заявиха външните министри на Турция, Египет, Саудитска Арабия и Пакистан в обща декларация след среща в Истанбул. Те призоваха за спешно прилагане на решението за две държави за уреждане на израелско-палестинския конфликт.

Министрите потвърдиха подкрепата си за създаването на независима палестинска държава в границите отпреди Шестдневната война през 1967 г., със столица Източен Йерусалим. В декларацията се посочва още, че израелската политика е „задълбочила глобалното възприятие за несправедливост“.

Призив за прекратяване на военните действия

Срещата беше част от по-широки дипломатически разговори в Истанбул, в които участваха външните министри на осем държави. Към представителите на Турция, Египет, Саудитска Арабия и Пакистан се присъединиха колегите им от Франция, Великобритания, Германия и Италия.

Участниците призоваха воюващите страни в Близкия изток да прекратят военните действия. Разговорите бяха насочени към деескалация на фона на разрастващия се конфликт в региона.

Фокус върху морските коридори

Сред основните теми бяха обстановката в Ормузкия проток и протока Баб ел Мандеб. Нарушаването на корабоплаването през двата стратегически маршрута затруднява световната търговия и допринася за повишаването на цените на енергията.

Министрите обсъдиха и ударите срещу Саудитска Арабия, извършвани от подкрепяните от Иран йеменски хуси. Сигурността на корабоплаването и ограничаването на риска от разширяване на конфликта остават сред основните въпроси пред дипломатическите усилия.

Общата позиция на четирите държави поставя палестинския въпрос в центъра на регионалната нестабилност и свързва решението му с по-широките усилия за възстановяване на сигурността в Близкия изток.

Източници: arabnews.com