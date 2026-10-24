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Четири държави с остра позиция: израелската окупация е източник на нестабилност
  Тема: Бъдещето на Газа

Четири държави с остра позиция: израелската окупация е източник на нестабилност

24 Октомври, 2026 13:08 952 14

  • израелско-палестински конфликт-
  • турция-
  • израелска окупация-
  • близък изток-
  • истанбул

Турция, Египет, Саудитска Арабия и Пакистан призоваха за спешно прилагане на решението за две държави и прекратяване на военните действия в региона

Четири държави с остра позиция: израелската окупация е източник на нестабилност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелската окупация е „основният източник на нестабилност както в региона, така и извън него“. Това заявиха външните министри на Турция, Египет, Саудитска Арабия и Пакистан в обща декларация след среща в Истанбул. Те призоваха за спешно прилагане на решението за две държави за уреждане на израелско-палестинския конфликт.

Министрите потвърдиха подкрепата си за създаването на независима палестинска държава в границите отпреди Шестдневната война през 1967 г., със столица Източен Йерусалим. В декларацията се посочва още, че израелската политика е „задълбочила глобалното възприятие за несправедливост“.

Призив за прекратяване на военните действия

Срещата беше част от по-широки дипломатически разговори в Истанбул, в които участваха външните министри на осем държави. Към представителите на Турция, Египет, Саудитска Арабия и Пакистан се присъединиха колегите им от Франция, Великобритания, Германия и Италия.

Участниците призоваха воюващите страни в Близкия изток да прекратят военните действия. Разговорите бяха насочени към деескалация на фона на разрастващия се конфликт в региона.

Фокус върху морските коридори

Сред основните теми бяха обстановката в Ормузкия проток и протока Баб ел Мандеб. Нарушаването на корабоплаването през двата стратегически маршрута затруднява световната търговия и допринася за повишаването на цените на енергията.

Министрите обсъдиха и ударите срещу Саудитска Арабия, извършвани от подкрепяните от Иран йеменски хуси. Сигурността на корабоплаването и ограничаването на риска от разширяване на конфликта остават сред основните въпроси пред дипломатическите усилия.

Общата позиция на четирите държави поставя палестинския въпрос в центъра на регионалната нестабилност и свързва решението му с по-широките усилия за възстановяване на сигурността в Близкия изток.

Източници: arabnews.com


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КАЯ КАЛАС

    11 0 Отговор
    Израелската окупация е демократична.

    Коментиран от #13

    13:10 24.10.2026

  • 2 България няма ли "остра позиция"

    14 0 Отговор
    Срещу нацистки Израел ? Позор!

    13:11 24.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ТРЪМП НАШ ЛИ Е

    5 0 Отговор
    ЗАЩО НЕ СПРЕ ВОЙНАТА?

    НАЛИ Е ГОЛЯМ МИРОТВОРЕЦ ?

    БЕШЕ МНОГО ЗАГРИЖЕН.

    ЧЕ УМИРАЛИ ТОЛКОВА МНОГО
    РУСНАЦИ .

    13:15 24.10.2026

  • 5 Ами

    12 0 Отговор
    И къде е Европа в случая? Каква е нейната позиция?
    Нали твърдят, че са основен фактор в световната политика.
    Нали говорят за ценности. Великобритания и Франция
    дори са постоянни членки в съвета за сигурност на ООН.
    Или ... Пука ни за останалите, нас ни интересува на Русия да и е зле.

    13:19 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ну, погоди

    2 0 Отговор
    През 1998 г. Конгресът на САЩ приема специален закон, с който разсекретява над 8,5 милиона страници документи.
    Документите разкриват, че ЦРУ и Военното разузнаване на САЩ са използвали и защитавали десетки лица, пряко замесени в Холокоста и военни престъпления (като Алфред Секс, Ото фон Болшвинг и дори Клаус Барби, известен като „Касапина от Лион“, преди да бъде прехвърлен в Южна Америка)

    13:34 24.10.2026

  • 8 Ну, погоди

    3 0 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    13:34 24.10.2026

  • 9 Ну, погоди

    4 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:35 24.10.2026

  • 10 Ну, погоди

    2 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:35 24.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Г-н Румен Радев

    3 1 Отговор
    До кога ще търпим федерация на ционистите в България да има? Кога службите ще си свършат работата и ще арестуват доказаният военнопрестъпник Николай Гълъбов ? Кога тази терористична организация ще бъде закрита?

    13:38 24.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Г-н Румен Радев

    1 1 Отговор
    А Федерация на ислямистите, Федерация на педофилите, Федерация на нацистите и т.н .... и тях ли ще допуснете покрай тази Федерация на ционистите на Гълъбов ? Вземете мерки моля и си свършете работата най на края, преди и тях в кемпер на Околчица да ги намерят примерно ...

    13:42 24.10.2026

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