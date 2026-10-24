Четири държави с остра позиция: израелската окупация е източник на нестабилност

Израелската окупация е „основният източник на нестабилност както в региона, така и извън него“. Това заявиха външните министри на Турция, Египет, Саудитска Арабия и Пакистан в обща декларация след среща в Истанбул. Те призоваха за спешно прилагане на решението за две държави за уреждане на израелско-палестинския конфликт.
Министрите потвърдиха подкрепата си за създаването на независима палестинска държава в границите отпреди Шестдневната война през 1967 г., със столица Източен Йерусалим. В декларацията се посочва още, че израелската политика е „задълбочила глобалното възприятие за несправедливост“.
Призив за прекратяване на военните действия
Срещата беше част от по-широки дипломатически разговори в Истанбул, в които участваха външните министри на осем държави. Към представителите на Турция, Египет, Саудитска Арабия и Пакистан се присъединиха колегите им от Франция, Великобритания, Германия и Италия.
Участниците призоваха воюващите страни в Близкия изток да прекратят военните действия. Разговорите бяха насочени към деескалация на фона на разрастващия се конфликт в региона.
Фокус върху морските коридори
Сред основните теми бяха обстановката в Ормузкия проток и протока Баб ел Мандеб. Нарушаването на корабоплаването през двата стратегически маршрута затруднява световната търговия и допринася за повишаването на цените на енергията.
Министрите обсъдиха и ударите срещу Саудитска Арабия, извършвани от подкрепяните от Иран йеменски хуси. Сигурността на корабоплаването и ограничаването на риска от разширяване на конфликта остават сред основните въпроси пред дипломатическите усилия.
Общата позиция на четирите държави поставя палестинския въпрос в центъра на регионалната нестабилност и свързва решението му с по-широките усилия за възстановяване на сигурността в Близкия изток.
Източници: arabnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КАЯ КАЛАС
Коментиран от #13
13:10 24.10.2026
2 България няма ли "остра позиция"
13:11 24.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ТРЪМП НАШ ЛИ Е
НАЛИ Е ГОЛЯМ МИРОТВОРЕЦ ?
БЕШЕ МНОГО ЗАГРИЖЕН.
ЧЕ УМИРАЛИ ТОЛКОВА МНОГО
РУСНАЦИ .
13:15 24.10.2026
5 Ами
Нали твърдят, че са основен фактор в световната политика.
Нали говорят за ценности. Великобритания и Франция
дори са постоянни членки в съвета за сигурност на ООН.
Или ... Пука ни за останалите, нас ни интересува на Русия да и е зле.
13:19 24.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ну, погоди
Документите разкриват, че ЦРУ и Военното разузнаване на САЩ са използвали и защитавали десетки лица, пряко замесени в Холокоста и военни престъпления (като Алфред Секс, Ото фон Болшвинг и дори Клаус Барби, известен като „Касапина от Лион“, преди да бъде прехвърлен в Южна Америка)
13:34 24.10.2026
8 Ну, погоди
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
13:34 24.10.2026
9 Ну, погоди
Фидел Кастро 1992 г.
13:35 24.10.2026
10 Ну, погоди
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:35 24.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Г-н Румен Радев
13:38 24.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Г-н Румен Радев
13:42 24.10.2026