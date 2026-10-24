Байдън и Тръмп са искали от Мъск да включва и изключва Starlink в различни държави

Администрациите на Джо Байдън и Доналд Тръмп многократно са искали от SpaceX да включва или изключва сателитната услуга Starlink в различни държави, включително Украйна, Иран, Йемен и Ливан. Това твърдят шестима бивши високопоставени американски служители, запознати с разговорите между Вашингтон и компанията на Илон Мъск. Информацията беше съобщена от Ройтерс.

По време на управлението на Байдън САЩ са настоявали Starlink да бъде ограничен за свързани с Иран въоръжени групировки в Йемен и Ливан. В същото време Вашингтон е искал разширяване на достъпа до услугата в Украйна, за да бъде подпомогната украинската армия след началото на руската пълномащабна инвазия през 2022 г.

През октомври 2023 г. американското разузнаване е предупредило Белия дом, че лица, свързани с „Хизбула“, може да са получили достъп до терминали Starlink. През 2024 г. са възникнали подобни опасения за хусите в Йемен. Според двама от бившите служители администрацията е поискала от SpaceX да установи кои са терминалите и да ги изключи. Поне част от тях са били деактивирани.

Иран също е бил част от разговорите

Администрацията на Тръмп е обсъждала със SpaceX и активиране на Starlink в Иран след американско-израелски удари през юни 2025 г. и февруари 2026 г. Целта е била да се подобрят интернет достъпът и комуникациите на антиправителствени протестиращи. Нито Белият дом, нито SpaceX са потвърдили публично, че терминалите са били включени.

По време на протестите в Иран през 2022 г. администрацията на Байдън също е поискала Starlink да бъде активиран. Един от бившите служители твърди, че терминали са били прехвърлени в страната с помощта на американската администрация, но не посочва броя им.

Спорът за ограниченията в Украйна

Разкритията идват на фона на спора около ограничаването на достъпа на украинската армия до Starshield - военната версия на системата Starlink. Според Ройтерс заповедта за забавяне на услугата е дошла от Белия дом, като двама американски служители и западен представител са свързали решението с американската администрация. Не е уточнено кой конкретно е дал нареждането.

Украински представители заявиха, че ограниченията са засегнали работата на дронове, които използват Starshield за управление и комуникация. Те са усложнили и защитата срещу руски ракети и дронове. „Приоритетът ни е услугата да бъде възстановена до нормална скорост възможно най-скоро, тъй като от нея зависят човешки животи“, заяви говорителката на украинското посолство във Вашингтон Халина Юсипюк.

Президентът Доналд Тръмп каза, че не е разговарял с Мъск по въпроса и че „ако има проблем, ще го отстраня“. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че решенията за достъпа до Starlink са въпрос на SpaceX и Мъск, а не на Белия дом. Това противоречи на по-ранни публикации и източници, според които решението за ограничаването на Starshield е било взето във Вашингтон.

Самият Мъск написа, че Starshield е „собственост и под контрола на американското правителство“ и че ограниченията върху скоростта или употребата се решават от американските военни и в крайна сметка от президента. SpaceX не е отговорила на исканията за коментар.

Източници: reuters.com, investing.com, timesofisrael.com