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Байдън и Тръмп са искали от Мъск да включва и изключва Starlink в различни държави
  Тема: Украйна

Байдън и Тръмп са искали от Мъск да включва и изключва Starlink в различни държави

24 Октомври, 2026 13:51 582 6

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  • илон мъск-
  • украйна-
  • съединени щати-
  • starshield

Администрациите на Байдън и Тръмп са търсили съдействие от SpaceX за включване и изключване на услугата в различни държави. Разкритието идва на фона на спора за ограниченията върху Starshield в Украйна

Байдън и Тръмп са искали от Мъск да включва и изключва Starlink в различни държави - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Администрациите на Джо Байдън и Доналд Тръмп многократно са искали от SpaceX да включва или изключва сателитната услуга Starlink в различни държави, включително Украйна, Иран, Йемен и Ливан. Това твърдят шестима бивши високопоставени американски служители, запознати с разговорите между Вашингтон и компанията на Илон Мъск. Информацията беше съобщена от Ройтерс.

По време на управлението на Байдън САЩ са настоявали Starlink да бъде ограничен за свързани с Иран въоръжени групировки в Йемен и Ливан. В същото време Вашингтон е искал разширяване на достъпа до услугата в Украйна, за да бъде подпомогната украинската армия след началото на руската пълномащабна инвазия през 2022 г.

През октомври 2023 г. американското разузнаване е предупредило Белия дом, че лица, свързани с „Хизбула“, може да са получили достъп до терминали Starlink. През 2024 г. са възникнали подобни опасения за хусите в Йемен. Според двама от бившите служители администрацията е поискала от SpaceX да установи кои са терминалите и да ги изключи. Поне част от тях са били деактивирани.

Иран също е бил част от разговорите

Администрацията на Тръмп е обсъждала със SpaceX и активиране на Starlink в Иран след американско-израелски удари през юни 2025 г. и февруари 2026 г. Целта е била да се подобрят интернет достъпът и комуникациите на антиправителствени протестиращи. Нито Белият дом, нито SpaceX са потвърдили публично, че терминалите са били включени.

По време на протестите в Иран през 2022 г. администрацията на Байдън също е поискала Starlink да бъде активиран. Един от бившите служители твърди, че терминали са били прехвърлени в страната с помощта на американската администрация, но не посочва броя им.

Спорът за ограниченията в Украйна

Разкритията идват на фона на спора около ограничаването на достъпа на украинската армия до Starshield - военната версия на системата Starlink. Според Ройтерс заповедта за забавяне на услугата е дошла от Белия дом, като двама американски служители и западен представител са свързали решението с американската администрация. Не е уточнено кой конкретно е дал нареждането.

Украински представители заявиха, че ограниченията са засегнали работата на дронове, които използват Starshield за управление и комуникация. Те са усложнили и защитата срещу руски ракети и дронове. „Приоритетът ни е услугата да бъде възстановена до нормална скорост възможно най-скоро, тъй като от нея зависят човешки животи“, заяви говорителката на украинското посолство във Вашингтон Халина Юсипюк.

Президентът Доналд Тръмп каза, че не е разговарял с Мъск по въпроса и че „ако има проблем, ще го отстраня“. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че решенията за достъпа до Starlink са въпрос на SpaceX и Мъск, а не на Белия дом. Това противоречи на по-ранни публикации и източници, според които решението за ограничаването на Starshield е било взето във Вашингтон.

Самият Мъск написа, че Starshield е „собственост и под контрола на американското правителство“ и че ограниченията върху скоростта или употребата се решават от американските военни и в крайна сметка от президента. SpaceX не е отговорила на исканията за коментар.

Източници: reuters.com, investing.com, timesofisrael.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Байдън какво общо има в ситуацията?тръмп лато си издъни много напомня на борисов...никога не е виновен .все виновни са други...

    13:53 24.10.2026

  • 2 Кондю

    0 0 Отговор
    Дончо е бизнесмен крайно време е да влязат концесионерите и да започнат да копат ресурси..!

    Коментиран от #6

    13:57 24.10.2026

  • 3 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Украински фекални новини.На тях все другите са им виновни.

    14:02 24.10.2026

  • 4 Мишел

    0 0 Отговор
    Мъск е напълно наясно, че Украйна не може да направи нищо на Старлинк, ако не й харесва дейността му, а Русия може да направи всичко на Старлинк в зависимост от ролята му във войната.

    14:12 24.10.2026

  • 5 не може да бъде

    0 0 Отговор
    За да се изясни ситуацията трябва да се отговори на два въпроса
    1.каква е техническа разлика между търговската Старлинк и военната Старшийлд по отношение на разходите и поддръжката !?те зи които ползват Старшийлд плащат на САЩ много по-скъпо отколкото за Старлинк!?Украинците досега плащали или са тази цена и за чия сметка са били разходите!)?
    2-Използването на Старшийлд е свързано с определени условия за секретност и правила за ползването които да изключват нанасянето на щети на Пентагона и американското правителство!?Украйна отговаря ли на тези условия и в какво няма съответствие!?
    Отговорът на тези въпроси се налага защото както се вижда и Тръмп и Мъск леко шикалкавят и не дават яснота на това което се случва!?

    14:13 24.10.2026

  • 6 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кондю":

    В Русия по закон няма чужди концесии.
    В Украйна повечето американски концесии вече са на руска територия.

    14:16 24.10.2026

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