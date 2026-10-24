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Русия и Украйна договориха примирие в Олешки, предстоят нови преговори
  Тема: Украйна

Русия и Украйна договориха примирие в Олешки, предстоят нови преговори

24 Октомври, 2026 14:12 733 7

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  • мирни преговори

Локалното прекратяване на огъня ще позволи доставки на помощи и евакуация на цивилни. Киев, Москва и Вашингтон подготвят нови преговори през ноември

Русия и Украйна договориха примирие в Олешки, предстоят нови преговори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия и Украйна са договорили локално прекратяване на огъня в окупирания от руските сили град Олешки в Херсонска област. Примирието трябва да позволи доставянето на хуманитарна помощ, разминирането на пътищата и евакуацията на цивилни през определени безопасни маршрути.

Договореността е постигната с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. „И двете държави се съгласиха временно да прекратят всички военни действия в Олешки, за да може да бъде доставена хуманитарна помощ и да бъде подготвена евакуация на цивилни“, съобщи Белият дом.

Има разминаване в публично обявените срокове за началото на примирието. Според информацията на Ройтерс, потвърдена от украинския омбудсман Дмитро Лубинец и руския началник на Генералния щаб Валерий Герасимов, руските войски трябва да спрат огъня от 4:00 часа местно време на 27 октомври. Германската медия „Дойче веле“, позовавайки се на съобщението на Белия дом, посочва 29 октомври като дата за началото на локалното примирие.

Хуманитарната операция започва с разминиране

Лубинец заяви, че първо трябва да бъдат обезопасени и разминирани пътищата към Олешки. След това се очаква да започнат доставките на храна, лекарства и други основни продукти, както и извеждането на цивилни. „Операцията ще се провежда постепенно и е изключително трудна за изпълнение“, каза украинският омбудсман.

Олешки се намира на левия бряг на река Днепър, срещу контролирания от Украйна Херсон. Преди началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. градът е имал около 24 000 жители. По данни на Белия дом в него са останали между 1700 и 2000 души, предимно възрастни хора.

В града няма надеждно електроснабдяване, отопление и течаща вода, а храните и медицинските доставки са ограничени. Пътищата са минирани, а районът е изложен на редовни атаки с дронове. Мелания Тръмп определи Олешки като „град на фронтовата линия, който е на ръба на катастрофа“.

Преговори през ноември

На фона на договореното примирие украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че представители на Украйна, Русия и САЩ подготвят технически срещи през първата половина на ноември. Като възможно място се обсъжда Абу Даби, а американски представител е посочил и Швейцария.

Зеленски заяви, че се надява техническите разговори да доведат до среща на лидерите. По думите му всяко мирно споразумение трябва да гарантира сигурността на Украйна и да осигури финансиране за поддържането на украинската армия през следващите 10 години. Киев настоява и за участие на европейските държави в дипломатическия процес.

Новият опит за преговори идва след срещи на американския специален пратеник Стив Уиткоф със Зеленски и руския президент Владимир Путин. Предишните кръгове на разговори между трите страни доведоха основно до размени на военнопленници, без съществен напредък по ключовите политически и териториални въпроси.

Отделно от договореността за Олешки Русия и Украйна са разменили по 270 военнопленници. Според Ройтерс това е първата подобна размяна между двете страни от август насам.

Източници: reuters.com, apnews.com, dw.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никушор Дан

    5 0 Отговор
    Не вярвайте на Данайците!

    14:15 24.10.2026

  • 2 Има ни пак

    4 0 Отговор
    Тия докато се мотаят с безмислени преговори ще измрат хиляди войници и ще отровят природата на целия свят.

    14:18 24.10.2026

  • 3 Само питам

    7 2 Отговор
    Руснаците ще спрат огъня в 4:00 часа.А украинците ще спират ли?

    14:19 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ти си

    3 0 Отговор
    Защо администрацията на Зеленски не позволи нс тези хора да се евакуират вместо да им карат хуманитарни помощи?
    За мен е ясно - ползват ги за жив щит а това е изпвратена тактика за забавяне на руската армия която щади цивилно население.

    14:33 24.10.2026

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