Над 400 км/ч и стабилен сигнал: Украйна с нови данни за Starlink

Системите Starlink и Starshield отново работят със скорост над 400 км/ч, а връзката е стабилна. Това съобщи украинският министър на отбраната Евгений Хмара пред журналисти, позовавайки се на данните от системите за наблюдение на ведомството.

По-рано през деня украинските власти са отчели скорост над 161 км/ч. Новите показатели показват възстановяване на скоростта на сателитната връзка, която има значение за работата на украинските военни.

Значение за фронта

„Системите за наблюдение на Министерството на отбраната отчитат възстановяване на скоростта на Starlink и Starshield. Отчитаме скорост над 400 км/ч, връзката е стабилна“, заяви Хмара.

По думите на министъра възстановяването на скоростта е важно за работата на безпилотните летателни апарати, логистиката и осигуряването на комуникациите на фронта.

„Това е пореден пример, че прекият диалог и настойчивата позиция на президента на Украйна на най-високо равнище дават резултати“, каза Хмара. Той подчерта, че ефектът е от значение преди всичко за фронта, военнослужещите, безпилотните апарати, логистиката и комуникациите.

Украинското Министерство на отбраната продължава да следи работата на сателитните системи и да отчита показателите им.

Източници: ukrinform.ua