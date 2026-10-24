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Над 400 км/ч и стабилен сигнал: Украйна с нови данни за Starlink
  Тема: Украйна

Над 400 км/ч и стабилен сигнал: Украйна с нови данни за Starlink

24 Октомври, 2026 14:28 607 12

  • starlink-
  • starshield-
  • украйна-
  • сателитна връзка-
  • министерство на отбраната

Украинското Министерство на отбраната отчита стабилна връзка и възстановяване на скоростта на сателитните системи

Над 400 км/ч и стабилен сигнал: Украйна с нови данни за Starlink - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Системите Starlink и Starshield отново работят със скорост над 400 км/ч, а връзката е стабилна. Това съобщи украинският министър на отбраната Евгений Хмара пред журналисти, позовавайки се на данните от системите за наблюдение на ведомството.

По-рано през деня украинските власти са отчели скорост над 161 км/ч. Новите показатели показват възстановяване на скоростта на сателитната връзка, която има значение за работата на украинските военни.

„Системите за наблюдение на Министерството на отбраната отчитат възстановяване на скоростта на Starlink и Starshield. Отчитаме скорост над 400 км/ч, връзката е стабилна“, заяви Хмара.

Значение за фронта

По думите на министъра възстановяването на скоростта е важно за работата на безпилотните летателни апарати, логистиката и осигуряването на комуникациите на фронта.

„Това е пореден пример, че прекият диалог и настойчивата позиция на президента на Украйна на най-високо равнище дават резултати“, каза Хмара. Той подчерта, че ефектът е от значение преди всичко за фронта, военнослужещите, безпилотните апарати, логистиката и комуникациите.

Украинското Министерство на отбраната продължава да следи работата на сателитните системи и да отчита показателите им.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Рекламата

    9 1 Отговор
    на спътников интернет продължава...

    14:34 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 П. Утин

    2 3 Отговор
    Въх.. !!

    14:42 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Конгресмените на САЩ

    4 3 Отговор
    напомниха на Мъск, че Тръмп е за малко, но те са за дълго и имат огромна власт!

    Конгресът ще задължи Пентагона да не пипа Старлинк за Украйна!,✌️

    14:49 24.10.2026

  • 9 Мишел

    3 1 Отговор
    Старлинк с висока скорост само над Украйна и над ЕС не върши работа на ВСУ. Всички украински дронове и крилати ракети са на интернет от Старлинк.

    14:52 24.10.2026

  • 10 Зелен чyк

    2 0 Отговор
    Москвичите да си слагат каските! Птиците идват на цели ята!

    14:56 24.10.2026

  • 11 Геймърско

    0 0 Отговор
    Тръмп стоии на старлинг копчето и като се разсърди на зеленски му спира тока, и обратното на путинков .....щрак щрак щрак....голям световен майтап.....

    14:57 24.10.2026

  • 12 Просто човек

    0 0 Отговор
    Слава на Украйна! 🇺🇦✨🇪🇺

    14:57 24.10.2026

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