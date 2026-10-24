Над 400 км/ч и стабилен сигнал: Украйна с нови данни за Starlink

Системите Starlink и Starshield отново работят със скорост над 400 км/ч, а връзката е стабилна. Това съобщи украинският министър на отбраната Евгений Хмара пред журналисти, позовавайки се на данните от системите за наблюдение на ведомството.
По-рано през деня украинските власти са отчели скорост над 161 км/ч. Новите показатели показват възстановяване на скоростта на сателитната връзка, която има значение за работата на украинските военни.„Системите за наблюдение на Министерството на отбраната отчитат възстановяване на скоростта на Starlink и Starshield. Отчитаме скорост над 400 км/ч, връзката е стабилна“, заяви Хмара.
Значение за фронта
По думите на министъра възстановяването на скоростта е важно за работата на безпилотните летателни апарати, логистиката и осигуряването на комуникациите на фронта.
„Това е пореден пример, че прекият диалог и настойчивата позиция на президента на Украйна на най-високо равнище дават резултати“, каза Хмара. Той подчерта, че ефектът е от значение преди всичко за фронта, военнослужещите, безпилотните апарати, логистиката и комуникациите.
Украинското Министерство на отбраната продължава да следи работата на сателитните системи и да отчита показателите им.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Рекламата
14:34 24.10.2026
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5 П. Утин
14:42 24.10.2026
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8 Конгресмените на САЩ
Конгресът ще задължи Пентагона да не пипа Старлинк за Украйна!,✌️
14:49 24.10.2026
9 Мишел
14:52 24.10.2026
10 Зелен чyк
14:56 24.10.2026
11 Геймърско
14:57 24.10.2026
12 Просто човек
14:57 24.10.2026