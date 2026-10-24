Европа между три огъня: Русия, разкол със САЩ и настъплението на Китай

Европа се намира в сложна международна ситуация, притисната между агресията на Русия, промените в американската външна политика и стратегическото навлизане на Китай в европейската икономика. Това заяви хърватският премиер Андрей Пленкович в Карловац, съобщи Българската телеграфна агенция, позовавайки се на агенция Хина.

Пленкович говори на международната конференция „Обединени в Европа на мира“, организирана от Хърватския паневропейски съюз. По думите му тези процеси създават пукнатини в трансатлантическия съюз и поставят европейските държави пред сериозни геополитически предизвикателства.

Призив за дългосрочни решения

Хърватският премиер заяви, че в тази обстановка европейските лидери трябва да вземат разумни, дългосрочни и мащабни решения. Според него те трябва да укрепят европейския проект и да допринесат за „по-добро, по-предвидимо и по-ефективно глобално управление“.

Изказването му поставя акцент върху необходимостта Европа да формулира общ отговор на промените в международната среда, без да се ограничава до краткосрочни политически реакции.

Ролята на Паневропейския съюз

Хърватският паневропейски съюз е част от Международния паневропейски съюз, определян като най-старото движение за обединение в Европа.

Пленкович отбеляза ролята на хърватската организация и нейния интелектуален потенциал за утвърждаването на страната в Европа. Той я определи като „важна част от по-широката мрежа от участници, допринесли за засилването на позициите на Хърватия в Европа“.

„Вие сте един от елементите на съвременната политика на суверенитет, която провеждаме през последното десетилетие“, заяви хърватският премиер.

Пленкович не посочи конкретни нови мерки или срокове, но свърза отговора на Европа с укрепването на общия европейски проект и с по-активна роля на континента в международните отношения.