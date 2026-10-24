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Европа между три огъня: Русия, разкол със САЩ и настъплението на Китай

Европа между три огъня: Русия, разкол със САЩ и настъплението на Китай

24 Октомври, 2026 14:50 1 034 28

  • андрей пленкович-
  • хърватия-
  • европа-
  • русия-
  • китай

Хърватският премиер посочи натиска от Русия, промените в американската външна политика и навлизането на Китай в европейската икономика

Европа между три огъня: Русия, разкол със САЩ и настъплението на Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европа се намира в сложна международна ситуация, притисната между агресията на Русия, промените в американската външна политика и стратегическото навлизане на Китай в европейската икономика. Това заяви хърватският премиер Андрей Пленкович в Карловац, съобщи Българската телеграфна агенция, позовавайки се на агенция Хина.

Пленкович говори на международната конференция „Обединени в Европа на мира“, организирана от Хърватския паневропейски съюз. По думите му тези процеси създават пукнатини в трансатлантическия съюз и поставят европейските държави пред сериозни геополитически предизвикателства.

Призив за дългосрочни решения

Хърватският премиер заяви, че в тази обстановка европейските лидери трябва да вземат разумни, дългосрочни и мащабни решения. Според него те трябва да укрепят европейския проект и да допринесат за „по-добро, по-предвидимо и по-ефективно глобално управление“.

Изказването му поставя акцент върху необходимостта Европа да формулира общ отговор на промените в международната среда, без да се ограничава до краткосрочни политически реакции.

Ролята на Паневропейския съюз

Хърватският паневропейски съюз е част от Международния паневропейски съюз, определян като най-старото движение за обединение в Европа.

Пленкович отбеляза ролята на хърватската организация и нейния интелектуален потенциал за утвърждаването на страната в Европа. Той я определи като „важна част от по-широката мрежа от участници, допринесли за засилването на позициите на Хърватия в Европа“.

„Вие сте един от елементите на съвременната политика на суверенитет, която провеждаме през последното десетилетие“, заяви хърватският премиер.

Пленкович не посочи конкретни нови мерки или срокове, но свърза отговора на Европа с укрепването на общия европейски проект и с по-активна роля на континента в международните отношения.


Хърватия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Теслатъ

    25 3 Отговор
    Квото си направиш сам и най-големите ти душмани не могат да ти го направят!!!!!!

    Коментиран от #12

    14:53 24.10.2026

  • 2 Читател

    20 3 Отговор
    А че Франция гори няма значение че е фалирала също.Германия е горе долу в същото положение

    Коментиран от #21

    15:01 24.10.2026

  • 3 Тръмп насъскаЕвропа

    19 3 Отговор
    срещу Русия и сега си търгува с нея и даже и препродава. Но акъла им толкова, колкото на кокошка🐔

    15:03 24.10.2026

  • 4 Китай пък за какво им

    18 3 Отговор
    е крив, че те са некадърни.

    15:04 24.10.2026

  • 5 Какъв е извода

    21 3 Отговор
    Лидерите на Европейския съюз и на европейската комисия са за смяна сега. Европа гори народите стачкуват липсата на евтини суровини заради санкциите на безумните управляващи Европейския съюз на рола гладува време е за смяна сега

    15:04 24.10.2026

  • 6 ТОВА Е ИСТИНАТА

    17 3 Отговор
    И ТОВА АЗ ГО ПИША ОТ ГОДИНА. РУСИЯ САЩ И КИТАЙ ЩЕ СТАНАТ ВЛАСТНИЦИ НА СВЕТА НАШ. И АКО БЯХА СЛУШАЛИ И ЧЕЛИ МОЖЕШЕ ЕВРОПА ДА Е НА ДРУГО НИВО ИЛИ СЪС ДО ТЯХ. БИТА КАРТА СМЕ

    Коментиран от #7, #16

    15:06 24.10.2026

  • 7 Ако бяха послушали Кисинджир

    16 3 Отговор

    До коментар #6 от "ТОВА Е ИСТИНАТА":

    който още тогава каза."Никога не позволявайте съюз между Русия и Китай". А те направиха точно обратно. Подбутнаха ги към братска прегръдка.

    15:09 24.10.2026

  • 8 Дернев

    7 2 Отговор
    ЕС, а не Европа. За Европа ще говорим при СЕЩ и Русия, които ще осигурят сигурността на Европа. И това ще е Европа за европейците. Тогава огънят ще остане един, който с Щатите ще го контролират и възпират. Само така света ще оцелее. От нас европейците зависи.

    15:15 24.10.2026

  • 9 Абе

    12 1 Отговор
    ЕС умрЕ. Да живее Европа!!!

    15:17 24.10.2026

  • 10 Старата госпожа трябва

    9 0 Отговор
    да използва памперси. Вмирисала се е навсякъде но все още се прави на девойка.
    Съвсем скоро ще се срине

    Коментиран от #28

    15:19 24.10.2026

  • 11 УдоМача

    4 1 Отговор
    Малииииии, тоя колко много знае!!! Русия направон да го взима за стратегически съветник!! :)

    15:19 24.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абе

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Моряка":

    88% от новородените в Европа са с мюсюлманско име

    Коментиран от #19

    15:23 24.10.2026

  • 16 и още нещо

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "ТОВА Е ИСТИНАТА":

    Всичко това е истина, но Европа беше ограничена (наказана) след двете Световни войни да е разполага със средства за самозащита в достатъчно количество, като тази роля беше отредена на САЩ. Така те получиха възможността да се въоръжават в много по голяма степен, заради поетата защита на Европа. Това отслаби възможностите на Европа да бъде адекватна с международното развитие, но в продължение на десетилетия постепенно беше полагано усилие за отстраняване на този проблем. Сега възстановяваща се Европа е трън в очите на всички силни на деня и по всякакъв начин се стремят да я дестабилизират и отстранят от голямата политика на света.

    Коментиран от #18, #22

    15:23 24.10.2026

  • 17 Локдаун само за 2 седмици, временно за и

    1 1 Отговор
    Локдаун само за 2 седмици, временно за изглаждане на кривата на заразяването... БиоИнформационната хибридна война, известна като Ковид Пандемия, премина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2 от КНР. Това и контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на конкурентите им. САЩ разчитат на AI революцията, но китайските AI са по-печеливши.
    AI революцията е контрол, както централното планиране от епохата на развития социализъм, нo ниво корпорация.
    Планирането в КНР, улесни манипулацията, че идва страшният вирус. Повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. КНР победи, а САЩ напуснаха СЗО. Деградацията в ЕС ще се ускори с въвеждането на дигиталното евро заедно с данъка Въглеродна следа, засега отложени, поради стагнацията в ЕС до 2030 г.( с решение на ЕП от 22.10 26 г.) това е провал на ЕЦБ. Слава на другарката Урсула!!!

    Коментиран от #26

    15:31 24.10.2026

  • 18 Уважавам твоето мнение

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "и още нещо":

    Но къде виждаш възстановяваща се в момента Европа която да буди завист. Локомотивът Германия 0,2% растеж евентуално за тази година и очаквано изпадане в рецесия. За Франция Италия определят че са изпаднали в рецесия. За Испания и Португалия няма смисъл да говорим. Ако не е туризмът те са на нула процента растеж.
    След като имаш такива твърдения дай доказателства че цъфтим и връзваме

    Коментиран от #23, #27

    15:34 24.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Херодот

    0 3 Отговор
    Европа може или да е в подчинение на някой, или да е независима. Ако е независима, това означава да е в конфликт с останалите сили в света.

    15:39 24.10.2026

  • 21 Мнение

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "Читател":

    Притеснявайте се, че Радев вкарва Китай през задната врата в Европа, като един предател

    15:42 24.10.2026

  • 22 ПОЛОВИНАТА ПОСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "и още нещо":

    СИ ТОЧЕН. И не зная защо си на минуси. Може би защото.. никой не пречеше на енглънд ФРАНСЕ еспаньол Австрия и други западняци да се въоръжават. Но те се отдадоха на своите граждани. На обогатяване от всякъде. И най вече управниците. У сега е така уж богати но зависими. Няма ги Алекс Македонски римската империя Наполеон и други управленци големи. Да Германия беше блокирана разединена. Но другите бяха страхливи и порочни.

    15:47 24.10.2026

  • 23 и още нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Уважавам твоето мнение":

    Не можеш да очакваш летящ старт на три четвърти вековна рестрикция и да искаш всички да цъфтят и връзват, особено пък ние които сме най неадекватните от всички. Как една съзнателно подтискана толкова дълго общност, докато за нейна сметка някой просперира, изведнъж да надскочи себе си и всички останали за да доминира в световен мащаб? Особено пък когато насреща си имаш поне три астодонта, които през цялото време са се облагодетелствали за сметка на твоята рестрикция.

    15:48 24.10.2026

  • 24 Поредното

    2 0 Отговор
    оправдание за некадърността на европейските "лидери" които запалиха не огън а огромна клада на която ще изгорят...

    Коментиран от #25

    16:04 24.10.2026

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Поредното":

    Путин го бомбят
    Тръмп бомби Иран
    Само в ЕС е мирно и тихо
    Що ли?????

    16:10 24.10.2026

  • 26 Господине,

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Локдаун само за 2 седмици, временно за и":

    днес сте пропуснали да си изпиете хапчетата! Цялата вина е на европейските "лидери", никой не ги е карал насила да вземат погрешни решения!

    16:12 24.10.2026

  • 27 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Уважавам твоето мнение":

    В момента ЕС е най големия доставчик на оръжия
    Дали защото е "слаб" икономически
    Или защото живее мирно.

    16:12 24.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

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