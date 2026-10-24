Европа между три огъня: Русия, разкол със САЩ и настъплението на Китай

Европа се намира в сложна международна ситуация, притисната между агресията на Русия, промените в американската външна политика и стратегическото навлизане на Китай в европейската икономика. Това заяви хърватският премиер Андрей Пленкович в Карловац, съобщи Българската телеграфна агенция, позовавайки се на агенция Хина.
Пленкович говори на международната конференция „Обединени в Европа на мира“, организирана от Хърватския паневропейски съюз. По думите му тези процеси създават пукнатини в трансатлантическия съюз и поставят европейските държави пред сериозни геополитически предизвикателства.
Призив за дългосрочни решения
Хърватският премиер заяви, че в тази обстановка европейските лидери трябва да вземат разумни, дългосрочни и мащабни решения. Според него те трябва да укрепят европейския проект и да допринесат за „по-добро, по-предвидимо и по-ефективно глобално управление“.
Изказването му поставя акцент върху необходимостта Европа да формулира общ отговор на промените в международната среда, без да се ограничава до краткосрочни политически реакции.
Ролята на Паневропейския съюз
Хърватският паневропейски съюз е част от Международния паневропейски съюз, определян като най-старото движение за обединение в Европа.
Пленкович отбеляза ролята на хърватската организация и нейния интелектуален потенциал за утвърждаването на страната в Европа. Той я определи като „важна част от по-широката мрежа от участници, допринесли за засилването на позициите на Хърватия в Европа“.„Вие сте един от елементите на съвременната политика на суверенитет, която провеждаме през последното десетилетие“, заяви хърватският премиер.
Пленкович не посочи конкретни нови мерки или срокове, но свърза отговора на Европа с укрепването на общия европейски проект и с по-активна роля на континента в международните отношения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Теслатъ
Коментиран от #12
14:53 24.10.2026
2 Читател
Коментиран от #21
15:01 24.10.2026
3 Тръмп насъскаЕвропа
15:03 24.10.2026
4 Китай пък за какво им
15:04 24.10.2026
5 Какъв е извода
15:04 24.10.2026
6 ТОВА Е ИСТИНАТА
Коментиран от #7, #16
15:06 24.10.2026
7 Ако бяха послушали Кисинджир
До коментар #6 от "ТОВА Е ИСТИНАТА":който още тогава каза."Никога не позволявайте съюз между Русия и Китай". А те направиха точно обратно. Подбутнаха ги към братска прегръдка.
15:09 24.10.2026
8 Дернев
15:15 24.10.2026
9 Абе
15:17 24.10.2026
10 Старата госпожа трябва
Съвсем скоро ще се срине
Коментиран от #28
15:19 24.10.2026
11 УдоМача
15:19 24.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Абе
До коментар #12 от "Моряка":88% от новородените в Европа са с мюсюлманско име
Коментиран от #19
15:23 24.10.2026
16 и още нещо
До коментар #6 от "ТОВА Е ИСТИНАТА":Всичко това е истина, но Европа беше ограничена (наказана) след двете Световни войни да е разполага със средства за самозащита в достатъчно количество, като тази роля беше отредена на САЩ. Така те получиха възможността да се въоръжават в много по голяма степен, заради поетата защита на Европа. Това отслаби възможностите на Европа да бъде адекватна с международното развитие, но в продължение на десетилетия постепенно беше полагано усилие за отстраняване на този проблем. Сега възстановяваща се Европа е трън в очите на всички силни на деня и по всякакъв начин се стремят да я дестабилизират и отстранят от голямата политика на света.
Коментиран от #18, #22
15:23 24.10.2026
17 Локдаун само за 2 седмици, временно за и
AI революцията е контрол, както централното планиране от епохата на развития социализъм, нo ниво корпорация.
Планирането в КНР, улесни манипулацията, че идва страшният вирус. Повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. КНР победи, а САЩ напуснаха СЗО. Деградацията в ЕС ще се ускори с въвеждането на дигиталното евро заедно с данъка Въглеродна следа, засега отложени, поради стагнацията в ЕС до 2030 г.( с решение на ЕП от 22.10 26 г.) това е провал на ЕЦБ. Слава на другарката Урсула!!!
Коментиран от #26
15:31 24.10.2026
18 Уважавам твоето мнение
До коментар #16 от "и още нещо":Но къде виждаш възстановяваща се в момента Европа която да буди завист. Локомотивът Германия 0,2% растеж евентуално за тази година и очаквано изпадане в рецесия. За Франция Италия определят че са изпаднали в рецесия. За Испания и Португалия няма смисъл да говорим. Ако не е туризмът те са на нула процента растеж.
След като имаш такива твърдения дай доказателства че цъфтим и връзваме
Коментиран от #23, #27
15:34 24.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Херодот
15:39 24.10.2026
21 Мнение
До коментар #2 от "Читател":Притеснявайте се, че Радев вкарва Китай през задната врата в Европа, като един предател
15:42 24.10.2026
22 ПОЛОВИНАТА ПОСТ
До коментар #16 от "и още нещо":СИ ТОЧЕН. И не зная защо си на минуси. Може би защото.. никой не пречеше на енглънд ФРАНСЕ еспаньол Австрия и други западняци да се въоръжават. Но те се отдадоха на своите граждани. На обогатяване от всякъде. И най вече управниците. У сега е така уж богати но зависими. Няма ги Алекс Македонски римската империя Наполеон и други управленци големи. Да Германия беше блокирана разединена. Но другите бяха страхливи и порочни.
15:47 24.10.2026
23 и още нещо
До коментар #18 от "Уважавам твоето мнение":Не можеш да очакваш летящ старт на три четвърти вековна рестрикция и да искаш всички да цъфтят и връзват, особено пък ние които сме най неадекватните от всички. Как една съзнателно подтискана толкова дълго общност, докато за нейна сметка някой просперира, изведнъж да надскочи себе си и всички останали за да доминира в световен мащаб? Особено пък когато насреща си имаш поне три астодонта, които през цялото време са се облагодетелствали за сметка на твоята рестрикция.
15:48 24.10.2026
24 Поредното
Коментиран от #25
16:04 24.10.2026
25 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #24 от "Поредното":Путин го бомбят
Тръмп бомби Иран
Само в ЕС е мирно и тихо
Що ли?????
16:10 24.10.2026
26 Господине,
До коментар #17 от "Локдаун само за 2 седмици, временно за и":днес сте пропуснали да си изпиете хапчетата! Цялата вина е на европейските "лидери", никой не ги е карал насила да вземат погрешни решения!
16:12 24.10.2026
27 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #18 от "Уважавам твоето мнение":В момента ЕС е най големия доставчик на оръжия
Дали защото е "слаб" икономически
Или защото живее мирно.
16:12 24.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.