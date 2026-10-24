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Тръмп премахна 50% мита върху канадски стоки дни преди изборите
  Тема: Войната на митата

Тръмп премахна 50% мита върху канадски стоки дни преди изборите

24 Октомври, 2026 15:12 857 14

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  • съединени щати-
  • съни колинс

Промените влизат в сила четири дни преди междинните избори в САЩ и обхващат оборудване, опаковки и продукти за земеделието

Тръмп премахна 50% мита върху канадски стоки дни преди изборите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за премахване на 50-процентните мита върху определени канадски стоки. Промените влизат в сила на 30 октомври – четири дни преди междинните избори в САЩ, насрочени за 3 ноември.

Решението освобождава от допълнителното облагане шперплатови плоскости, определени хартиени продукти, машини, хладилни и замразяващи инсталации, опаковъчни каси и картонени кутии. В списъка са включени още пресни и сушени водорасли – продукция, важна за част от земеделските производители в щата Мейн.

Същевременно администрацията на Тръмп добавя други канадски стоки към списъка с продукти, облагани с 50-процентни мита. Сред тях са килими, бои, шампоани, какао на прах, дървени ковчези, пръчици за сладолед, климатици, фризери, принадлежности за стрелба с лък и канута. Така облекченията за едни категории са съпроводени с разширяване на списъка за други.

Решението идва преди оспорвана битка в Мейн

Ходът се очаква да помогне на републиканската сенаторка Сюзън Колинс, която се бори за нов мандат в Мейн срещу демократа Трой Джаксън. Икономиката на щата е тясно свързана с Канада, а местните производители разчитат на доставки на оборудване, опаковки и суровини от северния съсед.

„Много от нашите земеделски стопани и производители разчитат на специално оборудване, опаковъчни материали и други продукти от Канада“, заяви Колинс.

Тя посочи, че облекченията ще помогнат на производителите на боровинки, картофи, ябълки и морски водорасли в Мейн. Кампанията ѝ се провежда в условия на оспорвана надпревара, а търговската политика на Тръмп се превърна в един от въпросите с пряко значение за местния бизнес и земеделие.

Сенаторът демократ Рон Уайдън определи решението като „отчаян опит в последния момент“ за спасяване на политическата кариера на Колинс. Джаксън заяви, че търговските войни на Тръмп са направили живота на жителите на Мейн по-труден и по-скъп.

Митата засегнаха стоки за 20 млрд. долара

През август Тръмп наложи 50-процентни мита върху канадски внос на стойност около 20 млрд. долара. Канада отговори с ответни мита, вариращи между 15 и 50 процента, след като преговорите между двете страни се оказаха в задънена улица.

Американският президент заяви, че Отава работи за постигането на търговско споразумение със САЩ. Икономиките на северните щати, включително Мейн и Мичиган, са силно свързани с Канада, което увеличава политическата тежест на тарифния конфликт преди изборите за Сенат.

Паралелно с това Тръмп оттегли заплахата си да изключи канадския самолетостроител „Бомбардие“ от американския пазар. Компанията се ангажира да инвестира 270 млн. долара в САЩ, след като въпросът се превърна в политически проблем и за щата Канзас.

Източници: bta.bg, kitco.com, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Примати

    6 3 Отговор
    Оставете го Тръмп ( той е най - неукия президент в историята на САЩ ). Сега важното : безработицата в Русия е на рекордно ниско ниво от 2.4 процента. Това показва че вече липсват няколко милиона хора в активна възраст. Около един милион заминали , милион и половина жертви и осакатени и още почти милион мобилизирани. Русия вече дава по около 2000 жертви и ранени на фронта , така че ако Путин се опита да поддържа фронтовите линии заводите в Русия ще останат без кадри. Ако не се опита да ги поддържа фронта рано рано ще рухне… честита победа украинци

    Коментиран от #7

    15:20 24.10.2026

  • 5 Сега митата ще ги възстанови

    3 0 Отговор
    На олигарсите вносители, а стоките са продадени скъпо и прескъпо на хората в САЩ

    15:22 24.10.2026

  • 6 Чи как?

    2 1 Отговор
    пресните и сушени водорасли са продукция, важна за изхранването на американците. Иначе глад !

    15:25 24.10.2026

  • 7 99111

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Примати":

    Синдром на Рейхард! Лечи се!

    15:26 24.10.2026

  • 8 Късно е, Тръмпон!

    3 2 Отговор
    Губиш Конгреса!

    15:26 24.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 мита върху канадски внос на

    1 0 Отговор
    стойност около 20 млрд. долара вече са консумирани от американците. Сега тези мита ще бъдат възстановени на вносителите и ще са им чиста необлагаема печалба. За 3 път подобен бонус получава олигархията в САЩ.

    15:38 24.10.2026

  • 11 ВСИЧКИ РАЗБРАХА ХЛОПАТ МУ ДЪСКИТЕ В ГЛАВ

    1 3 Отговор
    САМИТЕ АМЕРИКАНЦИ ЩЕ ГО СМЕНЯТ.
    И САМИТЕ РУСНАЦИ НЕ ИСКАТ ТИЯ ОТ КРЕМЪЛ НО ТАМ Е МОМЕНКЛАТУРА ГЛАСУВАТ ПОД ДУЛОТО НА КАЛАШНИКА.

    15:39 24.10.2026

  • 12 Пришелец

    2 0 Отговор
    Тръмп накрая винаги подвива опашка:TACO =„Trump Always Chickens Out“
    Taco,така саго нарекли по неговия край.

    15:40 24.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Стоянчо Пуканката

    4 0 Отговор
    Бай Дончо се забавлява- ту налага мита, ту ги отменя или намалявя, играйка си на тука има- тука нема. Какво му остава друго на чиляка- от Иран го наритаха, Китай не го бръсне и за слива, Индия твърдо зае про-руски позиции, а от Русия още чака лендлийз-а...

    15:48 24.10.2026