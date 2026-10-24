Тръмп премахна 50% мита върху канадски стоки дни преди изборите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за премахване на 50-процентните мита върху определени канадски стоки. Промените влизат в сила на 30 октомври – четири дни преди междинните избори в САЩ, насрочени за 3 ноември.

Решението освобождава от допълнителното облагане шперплатови плоскости, определени хартиени продукти, машини, хладилни и замразяващи инсталации, опаковъчни каси и картонени кутии. В списъка са включени още пресни и сушени водорасли – продукция, важна за част от земеделските производители в щата Мейн.

Същевременно администрацията на Тръмп добавя други канадски стоки към списъка с продукти, облагани с 50-процентни мита. Сред тях са килими, бои, шампоани, какао на прах, дървени ковчези, пръчици за сладолед, климатици, фризери, принадлежности за стрелба с лък и канута. Така облекченията за едни категории са съпроводени с разширяване на списъка за други.

Решението идва преди оспорвана битка в Мейн

Ходът се очаква да помогне на републиканската сенаторка Сюзън Колинс, която се бори за нов мандат в Мейн срещу демократа Трой Джаксън. Икономиката на щата е тясно свързана с Канада, а местните производители разчитат на доставки на оборудване, опаковки и суровини от северния съсед.

„Много от нашите земеделски стопани и производители разчитат на специално оборудване, опаковъчни материали и други продукти от Канада“, заяви Колинс.

Тя посочи, че облекченията ще помогнат на производителите на боровинки, картофи, ябълки и морски водорасли в Мейн. Кампанията ѝ се провежда в условия на оспорвана надпревара, а търговската политика на Тръмп се превърна в един от въпросите с пряко значение за местния бизнес и земеделие.

Сенаторът демократ Рон Уайдън определи решението като „отчаян опит в последния момент“ за спасяване на политическата кариера на Колинс. Джаксън заяви, че търговските войни на Тръмп са направили живота на жителите на Мейн по-труден и по-скъп.

Митата засегнаха стоки за 20 млрд. долара

През август Тръмп наложи 50-процентни мита върху канадски внос на стойност около 20 млрд. долара. Канада отговори с ответни мита, вариращи между 15 и 50 процента, след като преговорите между двете страни се оказаха в задънена улица.

Американският президент заяви, че Отава работи за постигането на търговско споразумение със САЩ. Икономиките на северните щати, включително Мейн и Мичиган, са силно свързани с Канада, което увеличава политическата тежест на тарифния конфликт преди изборите за Сенат.

Паралелно с това Тръмп оттегли заплахата си да изключи канадския самолетостроител „Бомбардие“ от американския пазар. Компанията се ангажира да инвестира 270 млн. долара в САЩ, след като въпросът се превърна в политически проблем и за щата Канзас.

Източници: bta.bg, kitco.com, apnews.com