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"Последиците са опустошителни": как Канада страда от митата на Тръмп
  Тема: Войната на митата

"Последиците са опустошителни": как Канада страда от митата на Тръмп

30 Октомври, 2026 10:54 1 164 6

  • мита-
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  • търговия

Разходите на домакинствата са скочили, малките и средните предприятия се борят за оцеляването си: ефектът от митата на Тръмп се усеща в Канада все по-осезаемо

"Последиците са опустошителни": как Канада страда от митата на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

За много канадци шокът все още е дълбок. Да бъдеш така третиран от САЩ - някогашния най-близък съюзник и съсед - е крайно обезпокоително, казва Джей от Монреал.

Силно притеснена е и Илейн. Новата реалност се усеща особено силно в супермаркета, казва тя пред германската обществена медия АРД. Доскоро Илейн и съпругът ѝ са харчели по 500 канадски долара за месечните си покупки. Днес сумата вече достига 800 канадски долара.

Борба за оцеляване

Малките и средните предприятия в Канада се борят от месеци за оцеляването си заради търговските мита. Особено тези с клиенти в САЩ, които са засегнати от митата на Доналд Тръмп, обяснява Дан Кели, шеф на канадската асоциация на независимите предприятия CFIB.

Последиците са опустошителни, казва още Кели пред АРД. Един канадски производител на мед му споделил наскоро, че се страхува да не загуби важен клиент от САЩ, на когото доставя от десетилетия.

От август канадският мед е обложен с наказателни мита от 50 процента. Същото важи за части за модели на влакове, произведени с 3D-принтер, които друго канадско предприятие досега е продавало предимно в САЩ. Веднага след влизането в сила на митата производителят забелязал, че пазаруващите онлайн клиенти пренебрегвали стоките, щом забелязвали наложените мита, разказва Кели.

Липса на държавна подкрепа

Много от над 100-те хиляди членове на асоциацията не получават държавна подкрепа в този труден момент, казва още Кели. По неговите думи мерките за подпомагане на канадското правителство са в полза само на големите предприятия.

"Ако не превишиш прага на оборот от 1 милион канадски долара, нямаш достъп до нито една от програмите за подпомагане", посочва Кели. "Намирам го за срамно от страна на нашето правителство - да подкрепя големите предприятия, но не и малките."

Надеждата

На този фон Кели е обнадежден от намерението на Канада да разшири търговията си с ЕС в бъдеще, за да стане по-независима от САЩ. Той изразява надежда, че по този начин споразумението за свободна търговия между Европа и Канада (CETA) най-накрая ще бъде ратифицирано от всички държави-членки на ЕС. Според него споразумението дори трябва да бъде разширено.

Досега то не съдържа глава, която да насърчава търговията между малките предприятия в Европа и малките предприятия в Канада. "Би било чудесно да се добави и това", казва Кели пред АРД.

Автор: Жизел Укар (АРД)


Канада
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    10:57 30.10.2026

  • 3 Мдаа!🤔

    10 0 Отговор
    Страданията на Канада, мир не ми дават! Изгубих съня си!🫪

    10:57 30.10.2026

  • 4 Ну, погоди

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  • 5 Ну, погоди

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