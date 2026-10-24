„Страхливите американци провалиха всичко“: Иран обвини САЩ, но поиска нова сделка

Иранският президент Масуд Пезешкиан обвини САЩ за провала на временното споразумение с Техеран, но заяви, че дипломатическите усилия трябва да продължат. Той не посочи конкретни стъпки за възобновяване на разговорите и не уточни кога те могат да бъдат подновени.

„Водехме преговори, а страхливците американците провалиха всичко... Все още смятам, че трябва да седнем и да го финализираме“, каза Пезешкиан в изявление, излъчено по иранската държавна телевизия.

Иранският президент не даде подробности за съдържанието на временното споразумение, нито за причините, поради които то не е било изпълнено. От думите му става ясно единствено, че Техеран продължава да вижда възможност за политическо решение, въпреки провала на досегашните преговори.

Ядреното споразумение постави основата на спора

Конфликтът между САЩ и Иран се развива на няколко равнища, но ядрената програма на Техеран е неговият основен дипломатически център. На 14 юли 2015 г. Иран и шестте световни сили - САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Русия и Китай, с участието на Европейския съюз - сключиха Съвместния всеобхватен план за действие, известен като СВПД.

Споразумението ограничи обогатяването на уран, запасите от ядрени материали и броя на центрофугите, използвани от Иран. В замяна бяха предвидени санкционни облекчения. Международната агенция за атомна енергия потвърди през януари 2016 г., че Техеран е изпълнил ключови ядрени ангажименти, което постави началото на практическото прилагане на сделката.

Оттеглянето на САЩ доведе до нова ескалация

На 8 май 2018 г. американският президент Доналд Тръмп обяви оттеглянето на САЩ от споразумението и възстановяването на санкциите срещу Иран. Вашингтон заяви, че договореността не ограничава достатъчно дългосрочно ядрената програма на Техеран и не обхваща иранската ракетна програма и подкрепата за въоръжени групировки в региона.

Иран от своя страна посочи, че САЩ са нарушили договореността, след като са се отказали от нея въпреки проверките на международните инспектори. След това Техеран постепенно започна да надхвърля ограниченията върху обогатяването на уран и достъпа на инспекторите до част от ядрените обекти.

През следващите години Вашингтон и Техеран си разменяха обвинения за нарушаване на ангажименти, нападения срещу военни и търговски обекти, както и за действия на подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Близкия изток. Опитите за възстановяване на ядреното споразумение не доведоха до окончателна договореност.

На този фон изявлението на Пезешкиан оставя отворена възможността за нови преговори, но без да посочва конкретна формула, срок или посредник. Засега не е съобщено и каква е позицията на американската страна по неговия призив.