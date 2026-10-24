70 000 полицаи и страх от нови погроми: Франция се готви за тежък уикенд

Франция разположи 70 000 полицаи и жандармеристи в Париж и други градове за новата вълна от протести, след като предишният уикенд беше белязан от безредици, грабежи и нападения срещу обществени сгради. Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес съобщи за 135 задържани до ранния следобед. При предварителни обиски са били открити фойерверки, сачми и други предмети, които могат да бъдат използвани като оръжия.

„Трябва да сме ултра, ултра реактивни“, заяви Нунес пред журналисти и предупреди, че предстои „дълъг ден“. В операцията участват специализирани полицейски екипи, конна полиция, хеликоптери, дронове, системи срещу дронове, бронирани машини и водни оръдия. На улиците са изпратени с 10 000 служители повече, отколкото на 17 октомври, когато протестите прераснаха в едни от най-тежките безредици във Франция през последните години.

Променен маршрут и затворени културни институции

В Париж основното шествие започна спокойно от Порт д’Итали. Първоначално демонстрацията трябваше да тръгне от Бастилията към площад „Нацията“, но полицията промени маршрута към трасе между Порт д’Итали и Порт дьо Венсен. Властите посочиха като причина опасенията, че протестиращи могат да атакуват магазини в централните части на града. Леви политически лидери обвиниха правителството, че промяната създава объркване и затруднява участието.

Центърът на Париж остана с вид на силно ограничена зона. Търговски обекти бяха затворени и защитени с плоскости, а над 20 метростанции не работеха. Лувърът, музеят „Орсе“, музеят „Пикасо“, „Гран Пале“ и Парижката опера отмениха посещенията заради мерките за сигурност. Бизнес организации призоваха търговците да не отварят след щетите по около 3000 магазина и обекта през предходния уикенд.

Сблъсъци в няколко града

В Лион полицията използва сълзотворен газ, след като местните власти забраниха демонстрацията. В Клермон-Феран силите на реда използваха сълзотворен газ и шумови гранати срещу групи, опитали да достигнат центъра. В Орлеан първото разрешено шествие премина спокойно. То беше насочено срещу крайнодесния „Национален сбор“ на Марин льо Пен, който провежда партийния си конгрес в града през уикенда.

Протестите са свързани с високите разходи за живот, проблемите във финансирането на училищата и влошаването на обществените услуги. Напрежението се засили и след стрелбата в западната част на Париж в петък, при която загина един човек, а четирима бяха ранени. Сред ранените е 12-годишно момиче. Властите проверяват версия за мотив, свързан с ислямофобия.

Заради опасенията за сигурността мачът между „Пари Сен Жермен“ и „Олимпик Лион“ беше преместен от неделя за понеделник. Мачът от НФЛ между „Питсбърг Стийлърс“ и „Ню Орлиънс Сейнтс“, насрочен за 25 октомври на стадион „Стад дьо Франс“, остава по програма.

Източници: reuters.com, apnews.com, aol.com