Новини
Свят »
Украйна »
Смъртоносна атака с дронове срещу ферма в Украйна
  Тема: Украйна

Смъртоносна атака с дронове срещу ферма в Украйна

24 Октомври, 2026 18:05 1 020 39

  • сумска област-
  • конотопски район-
  • атака с дронове-
  • украйна-
  • руски безпилотници

При атаката са пострадали четирима души, двама от тях са настанени в болница. Поразени са и животни, а отделен удар е подпалил товарен автомобил

Смъртоносна атака с дронове срещу ферма в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена загина, а четирима души бяха ранени при атака с руски безпилотници срещу селскостопанско предприятие в Конотопски район на Сумска област. Фермата отглежда едър рогат добитък, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Жертвата е 31-годишна работничка. Двама от пострадалите са хоспитализирани. Спасителни екипи са разчиствали разрушените конструкции и са извадили тялото на жената изпод развалините.

„В Конотопския район спасители деблокираха тялото на загиналата жена изпод развалините на ферма, атакувана от руски безпилотни летателни апарати“, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

При удара са загинали и са били ранени животни. Данни за точния вид и броя им не са предоставени.

Пожар в товарен автомобил и удар по жилищен блок

В Шосткинската община друг руски дрон е предизвикал пожар в товарен автомобил. Спасителите са пристигнали на място въпреки опасността от нови атаки и са потушили огъня. По предварителни данни няма пострадали.

В Ковпаковския район на град Суми е поразен многоетажен жилищен блок. При огледа не са открити огнища на пожар, а на гражданите е оказана необходимата помощ.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 3 дневна операция срещу коне и крави

    7 18 Отговор
    Путин бакшиша убива домашни животни

    Коментиран от #6, #8, #10, #21

    18:08 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ......-

    24 2 Отговор
    Забравили са добовят че са ударили и две болници и три деца.

    18:12 24.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Соломон

    4 14 Отговор

    До коментар #4 от "Само така":

    Завод Протон е ударен с четири ракети Сторм Шадоу.Не знам колко са убитите но 30 са безследно изчезнали

    Коментиран от #12

    18:15 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И Киев е Руски

    13 2 Отговор
    И Говедата ще свършат.Трийте еничари краят ви е Б....о

    Коментиран от #22

    18:15 24.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Соломон

    7 13 Отговор

    До коментар #10 от "Аве охльо":

    Да .Ще стане нива със слънчоглед.Защото в джобчетата на всеки руски освободител има слъчогледови семки

    Коментиран от #18

    18:17 24.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Котка

    13 3 Отговор
    Чакайте малко. Зеленски бил готов да прекрати войната. Е, нали Русия води война? Факти, какво става.

    Коментиран от #16

    18:20 24.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Антирашист 4792

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "Аве охльо":

    Надминаваш хитлер !

    Коментиран от #19, #28

    18:25 24.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Соломон

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "Аве охльо":

    Семките са за твоите освободители.За да могат да ги намерят под цъфналите слънчогледи

    18:30 24.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Антирашист 4793

    3 6 Отговор

    До коментар #11 от "И Киев е Руски":

    Това че противоречиш на документи на ООН явно нете притеснява ! Само фашшстката версия е " вярна" !

    Коментиран от #26

    18:31 24.10.2026

  • 23 К.О.Т.А.К🐱

    12 2 Отговор
    Абе я да питам най запознатите в фермата имало ли от птиците на Мадяр и от там изстрелвани ли са дронове 😂😂😂?

    Коментиран от #24

    18:31 24.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хахахахха

    11 1 Отговор

    До коментар #22 от "Антирашист 4793":

    само руската версия е вярна,мнението на фашистите в 🚽ес няма значение

    18:33 24.10.2026

  • 27 Аййй

    11 1 Отговор
    Мичееее, забрави за бебетата и бременните жени.

    Коментиран от #35

    18:33 24.10.2026

  • 28 Хохлорез

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Антирашист 4792":

    Сюлеймане ,защо не одобряваш австрийският художник с малките мустачки ?

    18:34 24.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 стоян

    3 10 Отговор

    До коментар #10 от "Аве охльо":

    До 10 ком - другарю гледай по ютуб канал ,,Ходорковски ,, - рузкия завод Прогрес в град Орлов за микроелектроника за ракети как го треснаха три украински фламингота с по един тон взрив всяко и завода за каучук в Толияти как гори -снимано е от руснаци - по руската няма да видиш

    Коментиран от #31, #32, #33

    18:37 24.10.2026

  • 31 Аве охльо

    9 3 Отговор

    До коментар #30 от "стоян":

    Клипчета правени с ии не гледам

    Коментиран от #34

    18:44 24.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 стоян

    1 6 Отговор

    До коментар #31 от "Аве охльо":

    До 31 ком - по всички украински и свободни руски канали дават ударите и пожарите гледай каналите ,, обманутъй русиянин ,, микс нювс,, ходорковски ,,нехта,,- по държавната руска няма да видиш

    Коментиран от #36, #37, #38, #39

    18:53 24.10.2026

  • 35 Магия Атанасова

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Аййй":

    Забравих да спомена ,че от стрес 3 бременни крави са родили недоносени теленца .

    18:53 24.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Аве охльо

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "стоян":

    хахахаха украински канали вика🤣счупи тъпомера,не съм толкова промит

    19:46 24.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания