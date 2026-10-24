Смъртоносна атака с дронове срещу ферма в Украйна

Жена загина, а четирима души бяха ранени при атака с руски безпилотници срещу селскостопанско предприятие в Конотопски район на Сумска област. Фермата отглежда едър рогат добитък, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.
Жертвата е 31-годишна работничка. Двама от пострадалите са хоспитализирани. Спасителни екипи са разчиствали разрушените конструкции и са извадили тялото на жената изпод развалините.„В Конотопския район спасители деблокираха тялото на загиналата жена изпод развалините на ферма, атакувана от руски безпилотни летателни апарати“, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.
При удара са загинали и са били ранени животни. Данни за точния вид и броя им не са предоставени.
Пожар в товарен автомобил и удар по жилищен блок
В Шосткинската община друг руски дрон е предизвикал пожар в товарен автомобил. Спасителите са пристигнали на място въпреки опасността от нови атаки и са потушили огъня. По предварителни данни няма пострадали.
В Ковпаковския район на град Суми е поразен многоетажен жилищен блок. При огледа не са открити огнища на пожар, а на гражданите е оказана необходимата помощ.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 3 дневна операция срещу коне и крави
Коментиран от #6, #8, #10, #21
18:08 24.10.2026
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7 ......-
18:12 24.10.2026
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9 Соломон
До коментар #4 от "Само така":Завод Протон е ударен с четири ракети Сторм Шадоу.Не знам колко са убитите но 30 са безследно изчезнали
Коментиран от #12
18:15 24.10.2026
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11 И Киев е Руски
Коментиран от #22
18:15 24.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Соломон
До коментар #10 от "Аве охльо":Да .Ще стане нива със слънчоглед.Защото в джобчетата на всеки руски освободител има слъчогледови семки
Коментиран от #18
18:17 24.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Котка
Коментиран от #16
18:20 24.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Антирашист 4792
До коментар #8 от "Аве охльо":Надминаваш хитлер !
Коментиран от #19, #28
18:25 24.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Соломон
До коментар #18 от "Аве охльо":Семките са за твоите освободители.За да могат да ги намерят под цъфналите слънчогледи
18:30 24.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Антирашист 4793
До коментар #11 от "И Киев е Руски":Това че противоречиш на документи на ООН явно нете притеснява ! Само фашшстката версия е " вярна" !
Коментиран от #26
18:31 24.10.2026
23 К.О.Т.А.К🐱
Коментиран от #24
18:31 24.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 хахахахха
До коментар #22 от "Антирашист 4793":само руската версия е вярна,мнението на фашистите в 🚽ес няма значение
18:33 24.10.2026
27 Аййй
Коментиран от #35
18:33 24.10.2026
28 Хохлорез
До коментар #17 от "Антирашист 4792":Сюлеймане ,защо не одобряваш австрийският художник с малките мустачки ?
18:34 24.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 стоян
До коментар #10 от "Аве охльо":До 10 ком - другарю гледай по ютуб канал ,,Ходорковски ,, - рузкия завод Прогрес в град Орлов за микроелектроника за ракети как го треснаха три украински фламингота с по един тон взрив всяко и завода за каучук в Толияти как гори -снимано е от руснаци - по руската няма да видиш
Коментиран от #31, #32, #33
18:37 24.10.2026
31 Аве охльо
До коментар #30 от "стоян":Клипчета правени с ии не гледам
Коментиран от #34
18:44 24.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 стоян
До коментар #31 от "Аве охльо":До 31 ком - по всички украински и свободни руски канали дават ударите и пожарите гледай каналите ,, обманутъй русиянин ,, микс нювс,, ходорковски ,,нехта,,- по държавната руска няма да видиш
Коментиран от #36, #37, #38, #39
18:53 24.10.2026
35 Магия Атанасова
До коментар #27 от "Аййй":Забравих да спомена ,че от стрес 3 бременни крави са родили недоносени теленца .
18:53 24.10.2026
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37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Аве охльо
До коментар #34 от "стоян":хахахаха украински канали вика🤣счупи тъпомера,не съм толкова промит
19:46 24.10.2026