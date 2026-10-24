Смъртоносна атака с дронове срещу ферма в Украйна

Жена загина, а четирима души бяха ранени при атака с руски безпилотници срещу селскостопанско предприятие в Конотопски район на Сумска област. Фермата отглежда едър рогат добитък, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Жертвата е 31-годишна работничка. Двама от пострадалите са хоспитализирани. Спасителни екипи са разчиствали разрушените конструкции и са извадили тялото на жената изпод развалините.

„В Конотопския район спасители деблокираха тялото на загиналата жена изпод развалините на ферма, атакувана от руски безпилотни летателни апарати“, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

При удара са загинали и са били ранени животни. Данни за точния вид и броя им не са предоставени.

Пожар в товарен автомобил и удар по жилищен блок

В Шосткинската община друг руски дрон е предизвикал пожар в товарен автомобил. Спасителите са пристигнали на място въпреки опасността от нови атаки и са потушили огъня. По предварителни данни няма пострадали.

В Ковпаковския район на град Суми е поразен многоетажен жилищен блок. При огледа не са открити огнища на пожар, а на гражданите е оказана необходимата помощ.

Източници: ukrinform.ua