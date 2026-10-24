Тревога в Балтика: Латвия откри отломки от чужд дрон

Останки от чужд безпилотен летателен апарат са открити в Лиепненската волост на област Алуксне в Латвия. Според Латвийските национални въоръжени сили дронът вероятно е навлязъл във въздушното пространство на страната на 18 октомври.

До откриването на останките се е стигнало след сигнал за звук, подобен на експлозия. Военните са започнали издирване на предполагаемото място на падане съвместно с Държавната полиция. След два дни обаче действията са били преустановени, тъй като наличната информация не е позволявала да бъдат потвърдени обстоятелствата около инцидента.

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„На 24 октомври в Лиепненската волост на област Алуксне беше открит чужд безпилотен летателен апарат, който вероятно е навлязъл във въздушното пространство на Латвия на 18 октомври“, посочват Латвийските национални въоръжени сили.

Обстоятелствата около случая се разследват. Назначена е и служебна проверка, която трябва да оцени хода на инцидента и свързаните с него действия. Латвийските власти не са съобщили произхода на дрона.

При инцидента няма пострадали цивилни граждани, а цивилната инфраструктура не е повредена. Не са установени и последващи заплахи.

Случаят е пореден с чужд безпилотен летателен апарат в района на източната граница на Латвия. През май 2026 г. латвийските въоръжени сили съобщиха за няколко дрона, навлезли във въздушното пространство на страната, като два от тях паднаха на латвийска територия. Тогава властите започнаха разследване съвместно с полицията, но също не посочиха незабавно произхода на апаратите.

Източници: ukrinform.ua