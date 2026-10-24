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Тръмп е непредсказуем, а САЩ губят предишното си влияние
  Тема: Украйна

Тръмп е непредсказуем, а САЩ губят предишното си влияние

24 Октомври, 2026 19:11 907 16

  • сащ-
  • нато-
  • доналд тръмп-
  • брет ашли лийдс-
  • русия

Брет Ашли Лийдс не очаква Вашингтон да се оттегли от световната сцена, но смята, че американското господство отслабва

Тръмп е непредсказуем, а САЩ губят предишното си влияние - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ едва ли ще възстановят някогашното си абсолютно превъзходство, но не се очаква напълно да се оттеглят от световната сцена. Това заяви професорката по политология в университета „Райс“ Брет Ашли Лийдс.

Според нея администрацията на Доналд Тръмп е непредвидима. Лийдс отбелязва, че Тръмп е говорил за отказ от намеса в международните дела и за изолационизъм, но действията му на международната сцена не отговарят на това описание.

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„САЩ безусловно губят доминиращата позиция, която някога имаха“, заяви Лийдс.

Вашингтон ще има нужда от партньори

Професорката смята, че в бъдеще е възможна промяна в приоритетите на американската политика, но не вижда признаци Вашингтон да се откаже изцяло от международната си роля. По думите ѝ САЩ няма да се върнат към период, в който са били значително по-силни от всички останали държави.

Лийдс очаква международното участие на САЩ да изисква все повече сътрудничество. В същото време сред американските политически елити продължава да има интерес към многостранността и активната глобална роля на страната.

Тя определя настоящата администрация по-скоро като отклонение от нормата, но предупреждава, че не може да се приеме за сигурно автоматично връщане към курса от предишни периоди. Според нея ще трябва да бъде намерен нов баланс. „Не бих твърдяла, че изолационизмът е станал доминиращо виждане сред американските елити или обществото като цяло“, заяви Лийдс.

Какво би станало при нападение срещу страна от НАТО

На въпрос дали САЩ биха помогнали на европейски съюзник от НАТО при евентуална руска атака, Лийдс отговаря утвърдително. Тя обаче очаква спорове за размера на помощта и за това какво трябва да се счита за „достатъчно участие“ на Вашингтон.

Професорката посочва Латвия, Литва и Полша като примери за държави, срещу които нападение би довело до задействане на член 5 от Северноатлантическия договор. Според нея НАТО би трябвало да отговори, а изследванията показват, че политическите елити и обществата в демократичните държави приемат защитата на съюзниците за жизненоважна.

Лийдс смята, че Русия би срещнала много по-силен натиск, ако нападне член на НАТО, отколкото при войната срещу Украйна. По думите ѝ фактът, че Украйна не е била член на Алианса, е улеснил руската агресия.

Професорката оценява възпирането на Русия като все още достатъчно, особено заради ангажираността на Москва с войната в Украйна. Тя обаче подчертава, че този потенциал трябва да бъде запазен.

В същия контекст генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че съюзниците трябва да са готови за нови враждебни действия на Русия срещу Алианса, а отговорът трябва да включва засилена подкрепа за Украйна.

Източници: ukrinform.ua


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исмет и Реджеп

    6 3 Отговор
    Скоро ще ги налазят и там плоските глави.

    Коментиран от #9

    19:12 24.10.2026

  • 2 Абсурдистан

    10 1 Отговор
    Обикновено лудите са непредсказуеми.

    19:13 24.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Примати

    2 9 Отговор
    Украйна размазва Русия … няколко стратегически обекта са разгромени за последните 24 часа. Пореден завод за каучук… тоест Русия ще се затрудни с производството на гуми за колесните машини. Още един разпределителен център та озон. Още 2000 души на фронта елиминирани. В Крим пак няма ток. Също може да следите положението с танковете и артилерията на Русия. От близо 10 000 танка в началото на войната общо в окупираните територии и съветските бази до под 4000 общо от които 1500 само черупки тоест само корпуси. От 70 000 снаряда на ден да по - малко от 10 000

    19:21 24.10.2026

  • 6 ставка

    7 3 Отговор
    Дядото се вълнува най-вече да сменя говорителките си.
    Пълна откачалка.

    Коментиран от #14

    19:21 24.10.2026

  • 7 Правилно

    10 2 Отговор
    Ако Путин нападне България, не вярвам някой натовски войник да тръгне да мре за русофилска България.

    Коментиран от #8

    19:22 24.10.2026

  • 8 По точно

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Правилно":

    Така е. В този случай по-скоро Йотова ще нареди на българската армия да застане на страната на руската армия. Срещу НАТО!

    Коментиран от #16

    19:24 24.10.2026

  • 9 Те затова

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Исмет и Реджеп":

    предвидливо бутнаха паметника на Колумб..

    19:24 24.10.2026

  • 10 Ми да

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Така де":

    Евалла на Путин! Ама какъв послушен президент на щатите си сложи само! Браво!

    19:27 24.10.2026

  • 11 Йода

    2 1 Отговор
    С тоя идиот няма как да не загубят.

    19:27 24.10.2026

  • 12 Юрий

    2 1 Отговор
    Защо да ни напада Русия?
    Турция ще го направи 😂😂😂
    Ей сега както почнаха да копаят злато около Кърджали.
    За два часа и са стигнали Пловдив.
    Даже и пушка няма да гръмне.
    Европа ще напише една резолюция че осъжда това и както стана в Кипър.

    19:28 24.10.2026

  • 13 Артилерист

    4 2 Отговор
    Агенцията "ЕЖК"( една жена каза) работи тук денонощно. Винаги ще се намери индивид който да говори против Русия. Такива се цитират тук за да се поддържа психозата, че Русия е заплаха и след Украйна непременно ще нападне избирателно, една по една-няма отърване и затова не се стискайте за пари за въоръжаване-всички западни държави от коалицията на желаещите война...

    19:32 24.10.2026

  • 14 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "ставка":

    Само един велик народ като американския може да си избере такъв гениален президент като Тръмп!

    19:37 24.10.2026

  • 15 Розови

    0 0 Отговор
    илюзии.... И разни неосъществими мечти.
    И мен ме убеждаваха че сме щели да пием А ние в момента в Абу Даби ще бъдем не поканени но в позицията на меню.

    19:44 24.10.2026

  • 16 Именно

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "По точно":

    Затова ще гласувам за Йотова. Писна ни от евроатлантични подметки като Гюров, които ни натресоха еврото, а сега драпат да ни натресат и война.

    19:44 24.10.2026