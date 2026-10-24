Тръмп е непредсказуем, а САЩ губят предишното си влияние

САЩ едва ли ще възстановят някогашното си абсолютно превъзходство, но не се очаква напълно да се оттеглят от световната сцена. Това заяви професорката по политология в университета „Райс“ Брет Ашли Лийдс.

Според нея администрацията на Доналд Тръмп е непредвидима. Лийдс отбелязва, че Тръмп е говорил за отказ от намеса в международните дела и за изолационизъм, но действията му на международната сцена не отговарят на това описание.

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„САЩ безусловно губят доминиращата позиция, която някога имаха“, заяви Лийдс.

Професорката смята, че в бъдеще е възможна промяна в приоритетите на американската политика, но не вижда признаци Вашингтон да се откаже изцяло от международната си роля. По думите ѝ САЩ няма да се върнат към период, в който са били значително по-силни от всички останали държави.

Лийдс очаква международното участие на САЩ да изисква все повече сътрудничество. В същото време сред американските политически елити продължава да има интерес към многостранността и активната глобална роля на страната.

Тя определя настоящата администрация по-скоро като отклонение от нормата, но предупреждава, че не може да се приеме за сигурно автоматично връщане към курса от предишни периоди. Според нея ще трябва да бъде намерен нов баланс. „Не бих твърдяла, че изолационизмът е станал доминиращо виждане сред американските елити или обществото като цяло“, заяви Лийдс.

Какво би станало при нападение срещу страна от НАТО

На въпрос дали САЩ биха помогнали на европейски съюзник от НАТО при евентуална руска атака, Лийдс отговаря утвърдително. Тя обаче очаква спорове за размера на помощта и за това какво трябва да се счита за „достатъчно участие“ на Вашингтон.

Професорката посочва Латвия, Литва и Полша като примери за държави, срещу които нападение би довело до задействане на член 5 от Северноатлантическия договор. Според нея НАТО би трябвало да отговори, а изследванията показват, че политическите елити и обществата в демократичните държави приемат защитата на съюзниците за жизненоважна.

Лийдс смята, че Русия би срещнала много по-силен натиск, ако нападне член на НАТО, отколкото при войната срещу Украйна. По думите ѝ фактът, че Украйна не е била член на Алианса, е улеснил руската агресия.

Професорката оценява възпирането на Русия като все още достатъчно, особено заради ангажираността на Москва с войната в Украйна. Тя обаче подчертава, че този потенциал трябва да бъде запазен.

В същия контекст генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че съюзниците трябва да са готови за нови враждебни действия на Русия срещу Алианса, а отговорът трябва да включва засилена подкрепа за Украйна.

Източници: ukrinform.ua