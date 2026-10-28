Турският министър на отбраната от София каза коя е "червената линия, която не трябва да бъде прекрачвана"

Турският министър на отбраната Яшар Гюлер заяви на тристранна среща в София между България, Румъния и Турция, посветена на сигурността и отбраната в Черноморския регион, че безопасността на корабоплаването и морските зони на черноморските държави са червени линии, които не бива да бъдат прекрачвани от Русия и Украйна. Той подчерта, че Турция, България и Румъния разполагат с капацитет да вземат необходимите мерки, но според него трябва да бъдат избегнати стъпки, които биха покачили напрежението в региона, предаде БТА.
„Нямаме никакви пропуски по отношение на мерките, които трябва да бъдат взети като страна в региона. Турските, българските и румънските въоръжени сили притежават капацитета да вземат всички необходими мерки. Само че е важно да вземем предвид и ситуацията, в която се намираме. Изключително е важно чрез внимателни дипломатически ходове да избегнем стъпки и подход, които ще увеличат напрежението и опасността в региона и да взимаме разумни решения на тактическо и стратегическо равнище“, заяви Яшар Гюлер след срещата в София.
Турският министър подчерта, че от първия ден на войната Турция подкрепя териториалната цялост и суверенитета на Украйна, но в същото време се стреми да държи отворени каналите за преговори и дипломация с Русия. Той смята, че този подход на Турция е предотвратил разрастването на кризата.
Гюлер отбеляза още, че от началото на войната страната му прилага стриктно Споразумението от Монтрьо за контрол на корабоплаването през проливите в Черно море. Според него това е предотвратило разпространяването на войната между Русия и Украйна в по-голяма зона и е успяло да задържи влиянието ѝ над Черно море на най-ниски нива. В същото време Яшар Гюлер заяви, че Турция изразява безпокойство от нарастването на нападенията над търговски кораби.
„Вярвам, че заедно с нашите приятели и съюзници от България и Румъния, с нашата решителна позиция и на един глас, е важно да напомним и на двете воюващи страни, че търговските маршрути и морските пространства на черноморските държави са червена линия, която не трябва да бъде прекрачвана“, заяви Яшар Гюлер.
Той увери, че Турция ще продължи да допринася за засилването на мира и стабилността в региона. Яшар Гюлер припомни, че за да предотвратят риска от мините във водата, България, Турция и Румъния създадоха противоминна група в рамките на НАТО в Черно море и подчерта, че и другите държави могат да допринесат за дейността ѝ без кораби.
„От друга страна смятаме, че е важно и опазването на инфраструктура под водата наред с предотвратяването на риска от мините. В тази връзка на 7 юли 2026 г., по време на срещата на върха на НАТО, подписахме и анекс към споразумението“, каза още Яшар Гюлер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сюргюнлар
16:26 28.10.2026
2 НАТО чертае
Коментиран от #6
16:27 28.10.2026
3 Абе на Шипка
Коментиран от #16
16:29 28.10.2026
4 долу сащ и ес
16:30 28.10.2026
5 Трол
16:31 28.10.2026
6 А Путян
До коментар #2 от "НАТО чертае":Чертае кафява чертичка на гащата
Коментиран от #17
16:31 28.10.2026
7 Дръпна
16:31 28.10.2026
8 честен ционист
Коментиран от #23
16:32 28.10.2026
9 Ами да
16:32 28.10.2026
10 долу сащ и ес
16:32 28.10.2026
11 Цвете
16:33 28.10.2026
12 Докато
16:34 28.10.2026
13 Абе на Шипка то май
16:34 28.10.2026
14 Турците са войнолюбци и нагаждачи
16:36 28.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Уффф
До коментар #3 от "Абе на Шипка":До къде я докарахме Турция да ни варди небето и морето . А кой ще ни варди от нея?
16:37 28.10.2026
17 Като гледам как ревеш
До коментар #6 от "А Путян":май и ти си начертал кафявата линия
16:37 28.10.2026
18 Пламен
Един от най-тежките дни в живота ми беше на контейнровоз.
Пет корабни маневри за един ден !!!Дамиета, Ашдот, Хайфа.
В Хайфа дори не успях да си купя цигари от шипшандъра, защото имахме само 15 минути за натоварването на 3 контейнера.
Искам да кажа, че идването на кораба от Израел не означава, че е напълно натоварен там.
Това всеки колега-моряк ще го потвърди.
16:39 28.10.2026
19 Къде е онзи мъж
16:39 28.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Да не казва
16:41 28.10.2026
22 Ъхъъъ, турският министър на отбраната
16:43 28.10.2026
23 Баце
До коментар #8 от "честен ционист":У 10 си. И при това от центъра на София.
16:43 28.10.2026
24 Един ВЪПРОС?
16:45 28.10.2026
25 Абсурдистан
16:46 28.10.2026
26 Просто невероятно е
16:47 28.10.2026
27 Българин 🇧🇬
16:48 28.10.2026
28 Просто невероятно е но
16:48 28.10.2026