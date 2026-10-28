Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Турският министър на отбраната от София каза коя е "червената линия, която не трябва да бъде прекрачвана"
  Тема: Украйна

Турският министър на отбраната от София каза коя е "червената линия, която не трябва да бъде прекрачвана"

28 Октомври, 2026 16:23 1 336 28

  • нато-
  • яшар гюлер-
  • турция-
  • черно море

Турският министър на отбраната призова от София за избягване на стъпки, които ще увеличат напрежението в региона

Турският министър на отбраната от София каза коя е "червената линия, която не трябва да бъде прекрачвана" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският министър на отбраната Яшар Гюлер заяви на тристранна среща в София между България, Румъния и Турция, посветена на сигурността и отбраната в Черноморския регион, че безопасността на корабоплаването и морските зони на черноморските държави са червени линии, които не бива да бъдат прекрачвани от Русия и Украйна. Той подчерта, че Турция, България и Румъния разполагат с капацитет да вземат необходимите мерки, но според него трябва да бъдат избегнати стъпки, които биха покачили напрежението в региона, предаде БТА.

„Нямаме никакви пропуски по отношение на мерките, които трябва да бъдат взети като страна в региона. Турските, българските и румънските въоръжени сили притежават капацитета да вземат всички необходими мерки. Само че е важно да вземем предвид и ситуацията, в която се намираме. Изключително е важно чрез внимателни дипломатически ходове да избегнем стъпки и подход, които ще увеличат напрежението и опасността в региона и да взимаме разумни решения на тактическо и стратегическо равнище“, заяви Яшар Гюлер след срещата в София.

Още новини от Украйна

Турският министър подчерта, че от първия ден на войната Турция подкрепя териториалната цялост и суверенитета на Украйна, но в същото време се стреми да държи отворени каналите за преговори и дипломация с Русия. Той смята, че този подход на Турция е предотвратил разрастването на кризата.

Гюлер отбеляза още, че от началото на войната страната му прилага стриктно Споразумението от Монтрьо за контрол на корабоплаването през проливите в Черно море. Според него това е предотвратило разпространяването на войната между Русия и Украйна в по-голяма зона и е успяло да задържи влиянието ѝ над Черно море на най-ниски нива. В същото време Яшар Гюлер заяви, че Турция изразява безпокойство от нарастването на нападенията над търговски кораби.

„Вярвам, че заедно с нашите приятели и съюзници от България и Румъния, с нашата решителна позиция и на един глас, е важно да напомним и на двете воюващи страни, че търговските маршрути и морските пространства на черноморските държави са червена линия, която не трябва да бъде прекрачвана“, заяви Яшар Гюлер.

Той увери, че Турция ще продължи да допринася за засилването на мира и стабилността в региона. Яшар Гюлер припомни, че за да предотвратят риска от мините във водата, България, Турция и Румъния създадоха противоминна група в рамките на НАТО в Черно море и подчерта, че и другите държави могат да допринесат за дейността ѝ без кораби.

„От друга страна смятаме, че е важно и опазването на инфраструктура под водата наред с предотвратяването на риска от мините. В тази връзка на 7 юли 2026 г., по време на срещата на върха на НАТО, подписахме и анекс към споразумението“, каза още Яшар Гюлер.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сюргюнлар

    20 4 Отговор
    Червената линия е кафява

    16:26 28.10.2026

  • 2 НАТО чертае

    21 4 Отговор
    кафева линия у водата в черно море

    Коментиран от #6

    16:27 28.10.2026

  • 3 Абе на Шипка

    19 3 Отговор
    да не се окаже че на страната на турците сме били ? Атлантенцата в тая посока вървят

    Коментиран от #16

    16:29 28.10.2026

  • 4 долу сащ и ес

    16 5 Отговор
    нато и фашистите не разбраха коя е руската червена линия..... сега ще ревете и ще слушате иначе е ясно какво ще стане!

    16:30 28.10.2026

  • 5 Трол

    14 1 Отговор
    Адмирал Ефтимов изглежда като сглобен от конструктор "Лего".

    16:31 28.10.2026

  • 6 А Путян

    7 13 Отговор

    До коментар #2 от "НАТО чертае":

    Чертае кафява чертичка на гащата

    Коментиран от #17

    16:31 28.10.2026

  • 7 Дръпна

    9 2 Отговор
    им ушите военния министър и си замина .

    16:31 28.10.2026

  • 8 честен ционист

    10 4 Отговор
    Лошо за Ганчо щом турчакът почна да чертае червените линии.

    Коментиран от #23

    16:32 28.10.2026

  • 9 Ами да

    6 1 Отговор
    Пълно е с мини. Някой трябва да ги бере...

    16:32 28.10.2026

  • 10 долу сащ и ес

    17 6 Отговор
    8 г нато прекрачваше всякакви линии с цвета на дъгата, не си озаптиха фашисткото куче, първи украинците ппчнаха да потапят кораби, сега ще ривете всичките! или ще играе атома и окото няма да им мигне на руснаците

    16:32 28.10.2026

  • 11 Цвете

    4 11 Отговор
    И КОИ СА СТЪПКИТЕ ЯШАР ,ЧЕ НЕ ГИ ПРОЧЕТОХ? ОТ ТРИТЕ ИЗБРОЕНИ ДЪРЖАВИ ,НИТО ЕДНА НЕ Е НАРУШИЛА НЕЩО ,ТА ДА СЕ НАЛАГА РУСНАЦИТЕ ДА ВЗРИВЯВАТ ,НАЛИ? И КОЙ ВЗРИВИ : СТАРЛИНГ "? БИЛИ ДВЕ МОМЧЕТА ОТ ГЕРМАНИЯ, НО СЕ ОКАЗА ,ЧЕ ИМАТ САМО НЕМСКИ ПАСПОРТИ ,НО ИМАТ И ДРУГО ГРАЖДАНСТВО ,КОЕ Е ТО ОБАЧЕ ? И КАК СА СЕ ИЗПЛЪЗНАЛИ НЕЗАБЕЛЯЗАНО НАПУСКАЙКИ БЪЛГАРИЯ? ТАМ НАЛИ ИМА ОХРАНА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ????? ЩЕТИТЕ СА ДОСТА ГОЛЕМИ ,НО И НА НЯКОЙ МЕЧТИТЕ СЪЩО ДА СЪСИПВАТ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ВЕЧЕ 20 ГОДИНИ И ПОВЕЧЕ. 🇪🇺💯🇧🇬💯🇧🇬🇪🇺

    16:33 28.10.2026

  • 12 Докато

    15 3 Отговор
    хунтата в Кииф потапяше кораби нямаше проблем... Сега рев...

    16:34 28.10.2026

  • 13 Абе на Шипка то май

    10 3 Отговор
    Турция просто си е подкрепяла териториалната цялост и суверенитета а? Що не вземем да се върним към "суверенитета" и "цялоста" ? А? Че те гледам са ни братя бре? Мусюлмански братя ..

    16:34 28.10.2026

  • 14 Турците са войнолюбци и нагаждачи

    10 2 Отговор
    Не ме интересува какво е казал турчина, а защо не пишете какво е казала българската страна. Военният ни министър да не е мълчал, козирувал и се съгласявал.

    16:36 28.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Уффф

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе на Шипка":

    До къде я докарахме Турция да ни варди небето и морето . А кой ще ни варди от нея?

    16:37 28.10.2026

  • 17 Като гледам как ревеш

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "А Путян":

    май и ти си начертал кафявата линия

    16:37 28.10.2026

  • 18 Пламен

    1 0 Отговор
    Да обясня.
    Един от най-тежките дни в живота ми беше на контейнровоз.
    Пет корабни маневри за един ден !!!Дамиета, Ашдот, Хайфа.
    В Хайфа дори не успях да си купя цигари от шипшандъра, защото имахме само 15 минути за натоварването на 3 контейнера.
    Искам да кажа, че идването на кораба от Израел не означава, че е напълно натоварен там.
    Това всеки колега-моряк ще го потвърди.

    16:39 28.10.2026

  • 19 Къде е онзи мъж

    6 0 Отговор
    Мирчев, да го обвини в путинизъм?

    16:39 28.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да не казва

    0 0 Отговор
    а да показва и наказва!

    16:41 28.10.2026

  • 22 Ъхъъъ, турският министър на отбраната

    1 0 Отговор
    казал коя е "червената линия " той ... тая дето е по билото на Стара планина и на юг се казвала Румелия

    16:43 28.10.2026

  • 23 Баце

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    У 10 си. И при това от центъра на София.

    16:43 28.10.2026

  • 24 Един ВЪПРОС?

    0 0 Отговор
    Като по неостър да попитам. Кой има интерес да потапя кораби близо до натовски води. Русия, която не иска конфликт с НАТО или Украйна, която иска НАТО да бъде въвлечено в конфликта.

    16:45 28.10.2026

  • 25 Абсурдистан

    0 1 Отговор
    Споко Гюлер, нашите управляващи нямат нито военен, нито умствен капацитет.

    16:46 28.10.2026

  • 26 Просто невероятно е

    1 0 Отговор
    Какви боклуци и предатели са атлантиците. Ботев, Левски и т.н се въртят в гробовете си

    16:47 28.10.2026

  • 27 Българин 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Пътя на руските кораби е покрай Русия и Турция , а военните превози за Киев минават покрай Румъния и България . Турчинът ни е дал нареждане да пазим корабите на украинската хунта .

    16:48 28.10.2026

  • 28 Просто невероятно е но

    0 0 Отговор
    Няма да е въобще изненада и ако атлантиците и с турски имена се прекръстят

    16:48 28.10.2026