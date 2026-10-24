Нефтохимически завод и склад на Ozon под атака: украински дронове атакуваха Омск

Украински дронове са атакували северния промишлен възел на Омск, съобщи губернаторът на Омска област Виталий Хоценко. Той не посочи размера на щетите, но заяви, че на място работят аварийни служби.

По данни на украинския канал Exilenova+ под удар е попаднал химическият завод „Омски каучук“. Каналът публикува видеозапис на мащабен пожар, за който твърди, че е започнал в района на предприятието. Към момента няма официално потвърждение, че именно заводът е поразен.

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Потвърдено е попадение в склад на Ozon

Анализ на публикуваните видеозаписи от Astra сочи, че дрон е поразил склад на руския онлайн търговец Ozon. Губернаторът Хоценко потвърди, че дрон е попаднал в „един от логистичните центрове в Омск“, без да назове компанията.

Пресслужбата на Ozon потвърди атаката срещу логистичния център. „Ние оперативно евакуирахме всички служители, предварително няма пострадали. Възникна пожар, на място работят аварийни служби“, съобщиха от компанията.

Не е уточнено дали пожарът в логистичния център е свързан с видеозаписите, които Exilenova+ свързва с „Омски каучук“. Не са съобщени и данни за броя на използваните дронове, причинените материални щети или евентуално прекъсване на производството.

В района се намира и голям нефтопреработващ завод

В северната промишлена зона на Омск е разположен и местният нефтопреработващ завод, определян като най-големия в Русия по обем на преработваната нефт. Предприятието вече нееднократно е било обект на атаки с украински дронове.

Омск се намира приблизително на 2500 километра от границата с Украйна. Засега руските власти не са съобщили за пострадали или за поразяване на конкретна производствена инсталация в нефтопреработващия завод.

Източници: meduza.io