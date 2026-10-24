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Хаос в Тирана: камъни, горящи контейнери и водни оръдия по улиците

Хаос в Тирана: камъни, горящи контейнери и водни оръдия по улиците

24 Октомври, 2026 19:44 439 9

  • протести в тирана-
  • албания-
  • сали бериша-
  • еди рама-
  • сълзотворен газ

Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, след като демонстранти хвърляха камъни и пиротехнически средства. Няма данни за ранени при последните сблъсъци

Хаос в Тирана: камъни, горящи контейнери и водни оръдия по улиците - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нови сблъсъци между протестиращи и полиция избухнаха в центъра на Тирана. Демонстранти хвърляха камъни по сградата на Министерството на образованието, палеха контейнери за отпадъци и откъртваха тротоарни плочки. Полицията отговори със сълзотворен газ и водни оръдия.

Протестиращите се събраха около 14 часа пред Министерството на образованието. След това групата се придвижи към площад „Скендербег“, а по-късно и към сградата на Министерския съвет. Там напрежението отново ескалира, като по полицията са били хвърляни камъни и пиротехнически средства. Силите на реда за кратко са изтласкали тълпата назад.

По-рано през деня лидерът на Демократическата партия Сали Бериша оглави митинг пред сградата на Министерския съвет. По време на проявата беше запалена импровизирана маса за преговори, поставена пред сградата, в която се помещава кабинетът на премиера Еди Рама.

Към момента няма съобщения за ранени при последните сблъсъци. До 19 октомври обаче общо 310 души са били ранени от началото на протестите, съобщи албанското здравно министерство. Сред тях са 191 полицаи, 88 протестиращи и 31 случайни минувачи.

От студентски искания до антиправителствени протести

Демонстрациите започнаха в Тирана на 13 октомври заради лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа за студентите и ограничените възможности за работа след дипломирането.

Впоследствие протестите прераснаха в антиправителствено движение с искания за оставката на Еди Рама и създаване на техническо правителство. Последваха сблъсъци с полицията, палежи и щети по обществени сгради и частни обекти. Стотици участници са били задържани, съобщават албанските власти.

Премиерът Еди Рама заяви, че „насилието няма да бъде допуснато като средство за смяна на властта“. Той обвини Русия, Иран и екстремистки движения, както и Сали Бериша, че са част от мрежа за влияние, която подстрекава насилието и разпространява дезинформация.

Протестите се наслагват върху по-старо недоволство

Студентските демонстрации избухнаха на фона на многомесечни протести, известни като „Фламинго революция“. Те са насочени срещу плановете за изграждане на луксозен курорт по южното албанско крайбрежие от инвестиционна компания, основана от Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

Така социалното недоволство сред студентите се съедини с политически искания и противопоставяне около инвестиционния проект. В резултат протестите в Тирана се превърнаха в продължителна криза, белязана от улично напрежение и сблъсъци с полицията.


Албания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Съвпадение ли не толкова ?

    2 2 Отговор
    Както на протестите във Франция, така и на другите места се веят червени знамена . Протестите социални ли са или социолистически. Ако е второто, защо медиите мълчат?

    Коментиран от #8

    19:49 24.10.2026

  • 3 Гумичка за триене

    1 0 Отговор
    Явно тука всичко е наред, щом спим и си трае като.....................

    Коментиран от #4, #5

    19:51 24.10.2026

  • 4 ?????

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гумичка за триене":

    Айде тръгвайте бре.
    Така или иначе ППДБ-тата само тва и умеят да правят.

    Коментиран от #9

    19:58 24.10.2026

  • 5 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гумичка за триене":

    България е Швейцария на Балканите и не е за скъсаняци. Българинът никога не е бил по-дебел и по-богат. Краде като за световно, червив е от мангизи и плюска до припадък. Има по пет жилища и шест коли. А пенсионерите и чиновниците са блажени и преяли като манастирски котараци. Така ще е докато ни дават заеми.

    20:00 24.10.2026

  • 6 ?????

    1 0 Отговор
    Уф.
    Забравих.
    Според Рама тия протести са инспирирани от Русия и Иран.
    Така че №3 да не се окаже руски или ирански агент.
    Да внимава кво пише, а то ще го лишат от баничка и боза.

    20:01 24.10.2026

  • 7 Тик-Ток

    0 0 Отговор
    Цяла Европа гори ,с цървулите пак спят полупияни на масата с ракията и салата и после имат големи уста и претенции

    20:02 24.10.2026

  • 8 Железния Феликс

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Съвпадение ли не толкова ?":

    Може би хората се събуждат и си спомнят уроците на великия вожд Сталин?

    20:03 24.10.2026

  • 9 Киро Шприца

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "?????":

    Ай ем стюпид лайк а халф брейнд бич.

    20:04 24.10.2026

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