Хаос в Тирана: камъни, горящи контейнери и водни оръдия по улиците

Нови сблъсъци между протестиращи и полиция избухнаха в центъра на Тирана. Демонстранти хвърляха камъни по сградата на Министерството на образованието, палеха контейнери за отпадъци и откъртваха тротоарни плочки. Полицията отговори със сълзотворен газ и водни оръдия.

Протестиращите се събраха около 14 часа пред Министерството на образованието. След това групата се придвижи към площад „Скендербег“, а по-късно и към сградата на Министерския съвет. Там напрежението отново ескалира, като по полицията са били хвърляни камъни и пиротехнически средства. Силите на реда за кратко са изтласкали тълпата назад.

По-рано през деня лидерът на Демократическата партия Сали Бериша оглави митинг пред сградата на Министерския съвет. По време на проявата беше запалена импровизирана маса за преговори, поставена пред сградата, в която се помещава кабинетът на премиера Еди Рама.

Към момента няма съобщения за ранени при последните сблъсъци. До 19 октомври обаче общо 310 души са били ранени от началото на протестите, съобщи албанското здравно министерство. Сред тях са 191 полицаи, 88 протестиращи и 31 случайни минувачи.

От студентски искания до антиправителствени протести

Демонстрациите започнаха в Тирана на 13 октомври заради лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа за студентите и ограничените възможности за работа след дипломирането.

Впоследствие протестите прераснаха в антиправителствено движение с искания за оставката на Еди Рама и създаване на техническо правителство. Последваха сблъсъци с полицията, палежи и щети по обществени сгради и частни обекти. Стотици участници са били задържани, съобщават албанските власти.

Премиерът Еди Рама заяви, че „насилието няма да бъде допуснато като средство за смяна на властта“. Той обвини Русия, Иран и екстремистки движения, както и Сали Бериша, че са част от мрежа за влияние, която подстрекава насилието и разпространява дезинформация.

Протестите се наслагват върху по-старо недоволство

Студентските демонстрации избухнаха на фона на многомесечни протести, известни като „Фламинго революция“. Те са насочени срещу плановете за изграждане на луксозен курорт по южното албанско крайбрежие от инвестиционна компания, основана от Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

Така социалното недоволство сред студентите се съедини с политически искания и противопоставяне около инвестиционния проект. В резултат протестите в Тирана се превърнаха в продължителна криза, белязана от улично напрежение и сблъсъци с полицията.