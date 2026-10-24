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Бурята „Остин“ удари Великобритания: хиляди домакинства останаха без ток

Бурята „Остин“ удари Великобритания: хиляди домакинства останаха без ток

24 Октомври, 2026 20:19 672 10

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Над 3700 домакинства в Югозападна Англия все още са без електричество. Северните райони се подготвят за новата буря „Боело“, придружена от силни ветрове и проливни дъждове

Бурята „Остин“ удари Великобритания: хиляди домакинства останаха без ток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повече от 3700 домакинства в Югозападна Англия останаха без електричество след преминаването на бурята „Остин“, съобщи енергийната компания „Нешънъл Грид“. Вечерта на 23 октомври дружеството обяви, че екипите му са възстановили захранването на над 60 000 домакинства, засегнати от бурята.

Ден по-рано около 31 000 домакинства в региона са били без ток. Силните ветрове и интензивните валежи доведоха и до прекъсвания на транспортни връзки, а полети бяха отменени. Част от историческия кей Уест Пиър в Брайтън се срути в морето под натиска на високите вълни.

Оранжев код за северните райони

Докато югозападната част на Англия се възстановява от последиците, северните райони на Великобритания се подготвят за бурята „Боело“. Британската метеорологична служба издаде оранжев код за опасно време за Шотландия, Северна Англия до Карлайл и североизточната част на Северна Ирландия.

Предупреждението е в сила от 21:00 часа на 24 октомври до същия час на 25 октомври. Очаква се поривите на вятъра да надхвърлят 128 км/ч, особено в откритите крайбрежни и високопланински райони. Синоптиците предупреждават за опасност от летящи отломки, високи вълни и значителни нарушения в железопътния, фериботния и автомобилния транспорт.

В по-високите части на Шотландия количеството на валежите може да надхвърли 100 мм за денонощие. Очаква се през нощта валежите да отслабнат в много райони, но да продължат в Шотландия и Северна Ирландия.

Предупреждение за риск от наводнения

Премиерът Анди Бърнам предупреди, че страната може да бъде изправена пред „зима с по-мащабни наводнения“. Той заяви, че неочакваните събития стават все по-чести и призова хората да бъдат по-добре подготвени за прекъсвания на електрозахранването и други последици от екстремното време.

„Потенциално сме изправени пред зима с по-мащабни наводнения. Важно е да разпознаем всички тези рискове и да предприемем действия“, каза Бърнам.

Метеорологичната служба препоръча на хората в районите с оранжев код да избягват излизането навън по време на най-силните ветрове и да следят предупрежденията за транспорта и електроснабдяването.


Великобритания
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