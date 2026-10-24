Френската крайна десница затвърди лидерството на Бардела с почти единодушен вот

Жордан Бардела беше преизбран за председател на френската партия „Национален сбор“ на конгреса в Орлеан. 31-годишният политик е получил около 99% от гласовете при избирателна активност близо 68%, съобщи партията в социалната мрежа „Екс“, цитирана от ДПА. Резултатът е очакван, тъй като Бардела е бил единственият кандидат за поста.

Бардела ръководи „Национален сбор“ от 2022 г. Той е смятан за политическо протеже на Марин Льо Пен, която остава водещата фигура на френската крайна десница. Според социологическите проучвания Льо Пен в момента има най-голяма подкрепа сред кандидатите за първия тур на президентските избори във Франция през следващата година.

Бардела е резервният вариант за президентския вот

В партията вече се обсъжда и сценарий, при който Бардела може да замени Льо Пен като кандидат за президент. Това би се случило, ако нейната кандидатура бъде осуетена заради присъдата ѝ за присвояване на европейски средства.

Преизбирането затвърждава ролята на Бардела като втория основен лидер на „Национален сбор“ и като възможен кандидат на партията за президентския вот. Първата голяма предизборна проява на Льо Пен след конгреса е насрочена за следващия ден.

Около 13 000 души протестираха в Орлеан

Конгресът беше съпътстван от демонстрация срещу партийния форум. По данни на префектурата около 13 000 души са участвали в шествието в Орлеан. То е преминало мирно, съобщиха местните власти.

Междувременно кметът на града обяви нощен полицейски час за деца и младежи. Мярката е въведена с цел да се предотвратят нарушения на обществения ред и да се ограничи рискът от безредици около партийния конгрес.

Очаква се политическото внимание да остане насочено към отношенията между Бардела и Льо Пен, както и към това кой ще представлява „Национален сбор“ на президентските избори.

Източници: lcp.fr, leparisien.fr