Френската крайна десница затвърди лидерството на Бардела с почти единодушен вот

Жордан Бардела беше преизбран за председател на френската партия „Национален сбор“ на конгреса в Орлеан. 31-годишният политик е получил около 99% от гласовете при избирателна активност близо 68%, съобщи партията в социалната мрежа „Екс“, цитирана от ДПА. Резултатът е очакван, тъй като Бардела е бил единственият кандидат за поста.
Бардела ръководи „Национален сбор“ от 2022 г. Той е смятан за политическо протеже на Марин Льо Пен, която остава водещата фигура на френската крайна десница. Според социологическите проучвания Льо Пен в момента има най-голяма подкрепа сред кандидатите за първия тур на президентските избори във Франция през следващата година.
Бардела е резервният вариант за президентския вот
В партията вече се обсъжда и сценарий, при който Бардела може да замени Льо Пен като кандидат за президент. Това би се случило, ако нейната кандидатура бъде осуетена заради присъдата ѝ за присвояване на европейски средства.
Преизбирането затвърждава ролята на Бардела като втория основен лидер на „Национален сбор“ и като възможен кандидат на партията за президентския вот. Първата голяма предизборна проява на Льо Пен след конгреса е насрочена за следващия ден.
Около 13 000 души протестираха в Орлеан
Конгресът беше съпътстван от демонстрация срещу партийния форум. По данни на префектурата около 13 000 души са участвали в шествието в Орлеан. То е преминало мирно, съобщиха местните власти.
Междувременно кметът на града обяви нощен полицейски час за деца и младежи. Мярката е въведена с цел да се предотвратят нарушения на обществения ред и да се ограничи рискът от безредици около партийния конгрес.
Очаква се политическото внимание да остане насочено към отношенията между Бардела и Льо Пен, както и към това кой ще представлява „Национален сбор“ на президентските избори.
Източници: lcp.fr, leparisien.fr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гошо
21:04 24.10.2026
2 ставка
Ха!
21:08 24.10.2026
3 Мани десницата
Бог да прости!
Коментиран от #4
21:16 24.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лудото Веси
До коментар #5 от "ставка":Господин Архонт Слави Бинев беше вярващ човек. Самоубийството е най- тежкият грях...затова той не би го направил.
Това да не е петроханска лама!
Ай бакалъм!!!
Коментиран от #7
21:30 24.10.2026
7 ставка
До коментар #6 от "Лудото Веси":Логика и чудо!
Ами то и в будизма самоубийството е грях, както всяко друго убийство.
А относно това кой колко и в какво вярвал, остави категоричността, няма как да знаеш.
21:38 24.10.2026