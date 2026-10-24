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Френската крайна десница затвърди лидерството на Бардела с почти единодушен вот
  Тема: Избори

Френската крайна десница затвърди лидерството на Бардела с почти единодушен вот

24 Октомври, 2026 20:50 789 7

  • жордан бардела-
  • национален сбор-
  • марин льо пен-
  • франция-
  • президентски избори

31-годишният политик е получил около 99% от гласовете като единствен кандидат на конгреса в Орлеан

Френската крайна десница затвърди лидерството на Бардела с почти единодушен вот - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жордан Бардела беше преизбран за председател на френската партия „Национален сбор“ на конгреса в Орлеан. 31-годишният политик е получил около 99% от гласовете при избирателна активност близо 68%, съобщи партията в социалната мрежа „Екс“, цитирана от ДПА. Резултатът е очакван, тъй като Бардела е бил единственият кандидат за поста.

Бардела ръководи „Национален сбор“ от 2022 г. Той е смятан за политическо протеже на Марин Льо Пен, която остава водещата фигура на френската крайна десница. Според социологическите проучвания Льо Пен в момента има най-голяма подкрепа сред кандидатите за първия тур на президентските избори във Франция през следващата година.

Бардела е резервният вариант за президентския вот

В партията вече се обсъжда и сценарий, при който Бардела може да замени Льо Пен като кандидат за президент. Това би се случило, ако нейната кандидатура бъде осуетена заради присъдата ѝ за присвояване на европейски средства.

Преизбирането затвърждава ролята на Бардела като втория основен лидер на „Национален сбор“ и като възможен кандидат на партията за президентския вот. Първата голяма предизборна проява на Льо Пен след конгреса е насрочена за следващия ден.

Около 13 000 души протестираха в Орлеан

Конгресът беше съпътстван от демонстрация срещу партийния форум. По данни на префектурата около 13 000 души са участвали в шествието в Орлеан. То е преминало мирно, съобщиха местните власти.

Междувременно кметът на града обяви нощен полицейски час за деца и младежи. Мярката е въведена с цел да се предотвратят нарушения на обществения ред и да се ограничи рискът от безредици около партийния конгрес.

Очаква се политическото внимание да остане насочено към отношенията между Бардела и Льо Пен, както и към това кой ще представлява „Национален сбор“ на президентските избори.

Източници: lcp.fr, leparisien.fr


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    7 0 Отговор
    Някога, 1934 "Огнен кръст" не успаха ,което леко полеко доведе Франция до това положение Дано сега „Национален сбор“ не само успее да вземе власта но и да проведе замислените реформи и да започне най накрая ,така необходимата на Европа Реконкиста

    21:04 24.10.2026

  • 2 ставка

    6 0 Отговор
    Ама верно ли била крайна, и десница??
    Ха!

    21:08 24.10.2026

  • 3 Мани десницата

    4 0 Отговор
    Утрепали са архонт Слави Бинев.
    Бог да прости!

    Коментиран от #4

    21:16 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лудото Веси

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "ставка":

    Господин Архонт Слави Бинев беше вярващ човек. Самоубийството е най- тежкият грях...затова той не би го направил.
    Това да не е петроханска лама!
    Ай бакалъм!!!

    Коментиран от #7

    21:30 24.10.2026

  • 7 ставка

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лудото Веси":

    Логика и чудо!
    Ами то и в будизма самоубийството е грях, както всяко друго убийство.
    А относно това кой колко и в какво вярвал, остави категоричността, няма как да знаеш.

    21:38 24.10.2026

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