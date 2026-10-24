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Франция отново избухна: над 400 000 души на протест, сблъсъци в Париж

Франция отново избухна: над 400 000 души на протест, сблъсъци в Париж

24 Октомври, 2026 20:45 1 638 62

  • протести във франция-
  • еманюел макрон-
  • париж-
  • френски училища-
  • поскъпване

Шествието в столицата започна мирно, но завърши със сълзотворен газ и водни оръдия. Демонстрантите настояват за повече средства за училищата и мерки срещу поскъпването

Франция отново избухна: над 400 000 души на протест, сблъсъци в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 400 000 души излязоха на протест в цяла Франция срещу недостатъчното финансиране на училищата и поскъпването на живота. По данни на френското вътрешно министерство участниците са били 410 000, докато синдикатът CGT оцени броя им на близо 800 000.

В Париж властите преброиха 110 000 демонстранти. Шествието започна мирно, но в края му, край Порт дьо Венсен, част от участниците започнаха да хвърлят предмети. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне множеството.

Парижката прокуратура съобщи за 64 арестувани във връзка с демонстрацията, като 40 от тях са поставени под полицейска охрана. Сред задържаните са шестима непълнолетни. Според прокуратурата повечето случаи са свързани с предполагаемо притежание на оръжие или участие в група, подготвяща насилие и повреждане на имущество.

Сблъсъци и в други градове

Сълзотворен газ е използван и в Лион, Клермон-Феран и Страсбург, а в Ница и Нант полицията е прибегнала до водни оръдия. В Марсилия са избухнали сблъсъци между силите на реда и няколко десетки души в края на шествието.

В Тулуза местните власти съобщиха за 26 500 участници. В Марсилия полицията оцени броя на демонстрантите на 17 000, докато CGT говори за 100 000. В Лион, Ница и Монпелие властите забраниха планираните протести. Синдикатите определиха забраните като посегателство срещу гарантираната от конституцията свобода на изразяване.

За охраната на демонстрациите са били мобилизирани до 70 000 служители на силите за сигурност, подкрепени от хеликоптери, бронирани автомобили и водни оръдия. Мерките бяха засилени след протестите от предходната седмица, които бяха белязани от грабежи, палежи и нападения срещу обществени сгради.

Недостигът в училищата прерасна в национално движение

Протестното движение започна миналия месец заради недостиг на персонал в гимназия югоизточно от Париж. Постепенно към учениците се присъединиха работници, които настояват за по-високи доходи и по-добри пенсии.

Френските държавни средни училища са загубили 15,4 милиона учебни часа през учебната 2024-2025 година заради незаместени отсъстващи учители. Това представлява 7,5% от планираното учебно време. Учениците искат още 250 000 места във висшето образование, промени в системата за прием „Паркурсюп“, повече преподаватели и ремонти в училищата и университетите.

„Младите хора, които протестират, не бяха чути, а като родител и учител заставам до тях“, заяви учителката Бенедикт Питион, която участва в шествието с дъщеря си.

Натискът върху правителството се засилва и заради разходите за живот. Енергийните цени във Франция са били с 21,3% по-високи през септември спрямо същия месец на предходната година, а инфлацията е достигнала 3,1%.

Президентът Еманюел Макрон се срещна с представители на гимназистите в петък. Те заявиха, че е обещал промени във висшето образование, но настояха протестите да продължат до приемането на конкретни мерки. Организатори от движението на жълтите жилетки вече призоваха за нов ден на демонстрации на 31 октомври.

Продължаващите протести поставят под натиск властта на Макрон в последните месеци от мандата му. Президентските избори във Франция са насрочени за май следващата година, а крайнодесният „Национален сбор“ вече използва недоволството, за да обвини правителството, че не успява да гарантира сигурността.

Източници: pbs.org, apnews.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    40 10 Отговор
    Абе само тука ли НЕ виждате, че палят и чупят НАВЛЕЦИ дошли от пясъците ❗
    НЕ работили и НЕ внесли и един цент в хазната❗

    Коментиран от #18, #53, #61

    20:50 24.10.2026

  • 3 Европа е на улицата, Франция гори

    57 6 Отговор
    Хората гладуват а България спи и още атлантиците търпи..

    Коментиран от #41

    20:51 24.10.2026

  • 4 Чудо големо

    10 39 Отговор
    Франция е 65 млн. Това, че са излезли 400 хил. лумпени, не означава нищо.

    Коментиран от #42

    20:51 24.10.2026

  • 5 Пич

    38 1 Отговор
    Не може да бъде!!!
    Макрон строго забрани!!!
    Има авторитет този човек, еий...!!!

    20:52 24.10.2026

  • 6 В Европа

    10 41 Отговор
    имаме право на протест, в Русия - не

    Коментиран от #9, #25

    20:53 24.10.2026

  • 7 123

    30 7 Отговор
    Европа гори ,а цървулите пак спят на масата с ракията и салата и после имат големи уста и претенции

    20:53 24.10.2026

  • 8 леле мале,

    23 1 Отговор
    А Тръмп се опитва да пусне руски газ за Европа по Северен поток.

    20:54 24.10.2026

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    21 1 Отговор

    До коментар #6 от "В Европа":

    Чудно защо Ви бият, заливат с вода и сълзотворен газ🤔🤔🤔

    Коментиран от #17

    20:55 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Не се прави

    2 19 Отговор

    До коментар #1 от "историк":

    на историк, ЕВРОПА е N 1

    20:55 24.10.2026

  • 12 Парите отиват

    34 2 Отговор
    За наркомана, наложиха уж санкции на Русия, а реално на себе си и това е резултата. И ще става още по зле.

    20:56 24.10.2026

  • 13 Баш Хайдутин и действащ комунист

    4 21 Отговор
    На Ганьо ракията да не пипат ,ще има бунт ! Ганьо и Ганка ,живеят добре с мизерни 700 -800 евро заплата ,пенсия 200 - 300 .Ганьо обича Путин и рублите

    20:56 24.10.2026

  • 14 Коя Франция бре братчед ?

    29 2 Отговор

    До коментар #1 от "историк":

    52 милиардера имат повече пари от всички други взети заедно . Само през 10-те години на управление на Макрон покупателната способност на средностатистическия французин се е увеличила с 4 до 5 процента а богатството примерно на Бернар Арно се е учетворило за 4 години. Това е дясната либерална политика. Вноските на работодателите са на най-ниското си ниво от 10 години. Данъкът върху богатството е премахнат. Милиардерите се облагат с по-малко данъци от нормалните хора . За кви етноси въобще бълнувате жертвички на пропагандата

    Коментиран от #48

    20:57 24.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 трала ла

    8 3 Отговор
    Народът измислил любовта с ..та ще прави революция ха ха !

    20:57 24.10.2026

  • 17 Това е добре

    3 19 Отговор

    До коментар #9 от "🦉🦉🦉🦉":

    в Русия направо ни пращат в Сибир

    20:59 24.10.2026

  • 18 Добре де.

    1 9 Отговор

    До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":

    Е и какво, трябва да ги оставим да си довършат работата ли?

    20:59 24.10.2026

  • 19 ставка

    33 0 Отговор
    Медиийте нещо не подкрепят протестите??
    Ама то когато протестите са срещу някой не изгоден за господарите им, тогава оревават отарлъка как имало протести срещу него.
    А сега де, ядец, лъсна им избирателното лицемерие за пореден път!

    Коментиран от #26

    20:59 24.10.2026

  • 20 Мария Антоанета

    18 3 Отговор
    Не случайно мисю Гилотен е измислил Гилотината, а Луй 14 я доизпипал !

    Коментиран от #28

    20:59 24.10.2026

  • 21 Гост

    25 0 Отговор
    С франсетата внимателно, въобще не си поплюват, още от 1789, въпреки, че Франция беше държава- градина до преди няколко десетилетия, а сега се е превърнала в гето..., жалко, аз харесвам Франция, такава каквато беше преди 30 години, и искам отново истинската Франция, а не това, което днес се представя за Франция!

    20:59 24.10.2026

  • 22 Кво беше там

    6 3 Отговор
    Пали, пали юнак балкански.....? Имаше една кукерска песен такава

    21:00 24.10.2026

  • 23 Хората

    22 0 Отговор
    протестират хората срещу ЕС диктатурата . Жалко, че няма кой да им занесе курабийки и сандвичи. Викиту Нуделман пенсионира ли се вече?

    21:00 24.10.2026

  • 24 Гост

    24 0 Отговор
    Маркарон да си ходи, че се изтрепаха хората.

    21:00 24.10.2026

  • 25 Кажи ни

    19 0 Отговор

    До коментар #6 от "В Европа":

    Нали е 2.2% инфлацията в тези тоталитарни кочини с цензура и забрани? Защо протестират? Лъжат ли ги

    21:01 24.10.2026

  • 26 Плебса

    13 0 Отговор

    До коментар #19 от "ставка":

    Ма те медиите са техни🤣😂😂🦠

    21:03 24.10.2026

  • 27 Някой

    23 0 Отговор
    Преди някоя година в коментари казвах, че очаквам до 20 години да има войни от вътре от имигранти в държави като Франция, Белгия и други.
    Кризите ги създават основно управляващите, в безмозъчни действия. Преди това и с ковида и от там също удар върху икономиките

    21:03 24.10.2026

  • 28 Малка

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Мария Антоанета":

    Поправка - Луйто е 16-ти!

    21:03 24.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Там няма референдум

    6 1 Отговор
    Французите са измислили протестите.И да се избият,това е Франция, свободата винаги побеждава.

    21:04 24.10.2026

  • 31 Така става като сложиш

    21 1 Отговор
    5 евро такса на всеки продукт в малка пратка до 150 евро в нормалните държави. В България робите обаче си спят

    21:04 24.10.2026

  • 32 Протестират

    17 0 Отговор
    срещу европейския авторитарен режим направил хората пленници в собствената им държава. Време беше.
    Цивилизованият свят осъжда бруталните действия на френската полиция срещу народа, който отстоява правото си на достоен живот.

    21:06 24.10.2026

  • 33 Айше

    4 3 Отговор
    Имало е и туруруски.

    21:06 24.10.2026

  • 34 стоян георгиев

    18 1 Отговор
    Брех, този Путин! Как ги организира тез неща?

    21:06 24.10.2026

  • 35 Денацификация и демилитаризация

    19 1 Отговор
    Путин е прав човека! Европа трябва да се освободи от робството на атлантизма

    21:07 24.10.2026

  • 36 макарона да хвърля оставката

    18 0 Отговор
    Никой вече не иска да го управляват атлантици и продажните им политици !

    21:08 24.10.2026

  • 37 Тея са три пъти по добре от нас

    14 1 Отговор
    Енергийните цени във Франция са били с 21,3% по-високи през септември спрямо същия месец на предходната година, а инфлацията е достигнала 3,1% ..... Българският роб обаче си спи и не мисли

    Коментиран от #50

    21:12 24.10.2026

  • 38 Само питам

    15 0 Отговор
    Какво стана с Европейската оранжерия ?
    Май се скъса найлона ?!
    Италия ,Албания ,Португалия ,Испания ,Белгия - положението е същата работа .
    И там водни оръдия и сълзотворен газ .
    Ама хората не отстъпват !

    21:12 24.10.2026

  • 39 ХиХи

    12 1 Отговор
    Макарончуфци, давайте пари на волдемар зелето за златни туйлетни

    21:13 24.10.2026

  • 40 Коста

    11 1 Отговор
    В България цените най високи в Ес , а заплатите най ниски !
    Но населението не му пука !

    21:14 24.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хи хи хи

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чудо големо":

    волoдiмiр
    По време на Френската буржуазна революция (започнала през 1789 г.) населението на Франция наброява приблизително 25 до 26 милиона души......
    Пряко в нея са участвали по-малко от
    70 хиляди

    Коментиран от #60

    21:16 24.10.2026

  • 43 Левите и десните във Франция

    9 0 Отговор
    По едно нещо само си приличат. И едните и другите обещават излизане от НАТО... че това е което за сега е сигурното че ще се случи през 2027 г ...

    21:16 24.10.2026

  • 44 От години пиша

    12 0 Отговор
    Че измамата на зелените рекетьори ще доведе Европа до бедност, глад, мизерия и граждански войни. Почва се.

    21:16 24.10.2026

  • 45 макарони

    8 0 Отговор
    Ако вместо на един корумпиран режим този даваше пари за образование,това нямаше да се случи!

    21:18 24.10.2026

  • 46 фредерике шМерц

    6 0 Отговор
    скоро шЪ на карам германците да облекат кафявите ризи

    21:20 24.10.2026

  • 47 Народа срещу тиранията

    6 0 Отговор
    На евролибералите

    21:22 24.10.2026

  • 48 С откраднатите от народа пари

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Коя Франция бре братчед ?":

    Тези 52 милиардера могат да изплатят целият дълг на Франция реално.. Една национализация ще оправи нещата

    21:24 24.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ромб

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Тея са три пъти по добре от нас":

    Да спрат "социала" на "най-уязвимата група" от българското общество и тук ще стане същото.

    Коментиран от #52

    21:29 24.10.2026

  • 51 Кога

    3 0 Отговор
    Друг път новите французи ще могат да влязат в марков магазин и да си позволят нещо. С помощи не става. А и никой не ги търси за работа. В Швейцария защо не е така?

    21:32 24.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Лопата Орешник

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":

    Всъщност гледах внимателно кадри от първите погроми! Основно бели хора! А те във Франция са малко! Гледай внимателно първите дни на безредиците, огромната част са млади и бели хора! Именно те са и най потърпевшите!

    Коментиран от #57

    21:34 24.10.2026

  • 54 България

    1 0 Отговор
    Да излизаме и ние срещу алчната бизнес клептокрация и корупцията?

    21:36 24.10.2026

  • 55 Революция !

    1 0 Отговор
    Никакви такива 5 евро на продукт в малка пратка до 150 евро.... революция! Никакви такива 12,90 евро допълнително мито за дънки, 20 евро за яке и 1 евро за слипове .... революция ...

    21:36 24.10.2026

  • 56 Реконкиста

    0 0 Отговор
    Тия пеят ли Марсилезата

    21:37 24.10.2026

  • 57 Реконкиста

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Лопата Орешник":

    После дойдоха пришълците да си напазаруват от магазините

    21:38 24.10.2026

  • 58 Революция !

    1 0 Отговор
    Сега внимавайте и четете бавно ! ... Франция налага такса върху модните артикули като таксата в крайна сметка ще достигне близо 20 евро на дреха. Правителството се е насочило като за начало към големите азиатски платформи за електронна търговия. Данъкът е следствие от законодателство, прието от френския парламент още през юни, за регулиране на така наречените компании за „ултрабърза мода“, известни с продажбата на големи количества дрехи с по-ниско качество на изключително ниски цени... такса от 50 цента ще има за бельо, попадащо в категорията на ултрабързата мода, като тя ще се увеличи до две евро за тениски, девет евро за дънки и 12 евро за яке. Таксата може да достигне до 19,50 евро (22,60 долара) на артикул., въпреки че таванът остава на 50% от цената на продукта преди данъци.... Схващате ли кой ще плати и как да ви питам пичове ?

    21:38 24.10.2026

  • 59 Факт

    0 0 Отговор
    400хиляди за Франция е като летен ветрец нищо, комунистите преоблечени в дясно надуват балона, макрон е същия беше супервайзър на левите

    21:39 24.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Нормслно

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":

    Днес, утре типат, чупят, ихуу..
    Понеделник, хайде пак на завода и тихуу..

    21:45 24.10.2026

  • 62 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Не написахте цялата истина ,голяма тълпа излязоха на протест срещу Марин защото се страхуват от нея. И най интересното от вчера инцидента срещу френски партизан 39-годишния Кевин Т. (Kevin T) който е задържан и е потвърдил пред полицията, че съзнателно е избирал жертвите си според цвета на кожата и външния им вид за да „отмъсти за грабежите“, извършени по време на протестите във Франция от предходния уикенд. Полицията ги прибра подобаващо в ареста агресивно протестиращите и обгази това не са французи.

    21:46 24.10.2026

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