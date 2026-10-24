Франция отново избухна: над 400 000 души на протест, сблъсъци в Париж

Над 400 000 души излязоха на протест в цяла Франция срещу недостатъчното финансиране на училищата и поскъпването на живота. По данни на френското вътрешно министерство участниците са били 410 000, докато синдикатът CGT оцени броя им на близо 800 000.
В Париж властите преброиха 110 000 демонстранти. Шествието започна мирно, но в края му, край Порт дьо Венсен, част от участниците започнаха да хвърлят предмети. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне множеството.
Парижката прокуратура съобщи за 64 арестувани във връзка с демонстрацията, като 40 от тях са поставени под полицейска охрана. Сред задържаните са шестима непълнолетни. Според прокуратурата повечето случаи са свързани с предполагаемо притежание на оръжие или участие в група, подготвяща насилие и повреждане на имущество.
Сблъсъци и в други градове
Сълзотворен газ е използван и в Лион, Клермон-Феран и Страсбург, а в Ница и Нант полицията е прибегнала до водни оръдия. В Марсилия са избухнали сблъсъци между силите на реда и няколко десетки души в края на шествието.
В Тулуза местните власти съобщиха за 26 500 участници. В Марсилия полицията оцени броя на демонстрантите на 17 000, докато CGT говори за 100 000. В Лион, Ница и Монпелие властите забраниха планираните протести. Синдикатите определиха забраните като посегателство срещу гарантираната от конституцията свобода на изразяване.
За охраната на демонстрациите са били мобилизирани до 70 000 служители на силите за сигурност, подкрепени от хеликоптери, бронирани автомобили и водни оръдия. Мерките бяха засилени след протестите от предходната седмица, които бяха белязани от грабежи, палежи и нападения срещу обществени сгради.
Недостигът в училищата прерасна в национално движение
Протестното движение започна миналия месец заради недостиг на персонал в гимназия югоизточно от Париж. Постепенно към учениците се присъединиха работници, които настояват за по-високи доходи и по-добри пенсии.
Френските държавни средни училища са загубили 15,4 милиона учебни часа през учебната 2024-2025 година заради незаместени отсъстващи учители. Това представлява 7,5% от планираното учебно време. Учениците искат още 250 000 места във висшето образование, промени в системата за прием „Паркурсюп“, повече преподаватели и ремонти в училищата и университетите.
„Младите хора, които протестират, не бяха чути, а като родител и учител заставам до тях“, заяви учителката Бенедикт Питион, която участва в шествието с дъщеря си.
Натискът върху правителството се засилва и заради разходите за живот. Енергийните цени във Франция са били с 21,3% по-високи през септември спрямо същия месец на предходната година, а инфлацията е достигнала 3,1%.
Президентът Еманюел Макрон се срещна с представители на гимназистите в петък. Те заявиха, че е обещал промени във висшето образование, но настояха протестите да продължат до приемането на конкретни мерки. Организатори от движението на жълтите жилетки вече призоваха за нов ден на демонстрации на 31 октомври.
Продължаващите протести поставят под натиск властта на Макрон в последните месеци от мандата му. Президентските избори във Франция са насрочени за май следващата година, а крайнодесният „Национален сбор“ вече използва недоволството, за да обвини правителството, че не успява да гарантира сигурността.
Източници: pbs.org, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 🦉🦉🦉🦉
НЕ работили и НЕ внесли и един цент в хазната❗
Коментиран от #18, #53, #61
20:50 24.10.2026
3 Европа е на улицата, Франция гори
Коментиран от #41
20:51 24.10.2026
4 Чудо големо
Коментиран от #42
20:51 24.10.2026
5 Пич
Макрон строго забрани!!!
Има авторитет този човек, еий...!!!
20:52 24.10.2026
6 В Европа
Коментиран от #9, #25
20:53 24.10.2026
7 123
20:53 24.10.2026
8 леле мале,
20:54 24.10.2026
9 🦉🦉🦉🦉
До коментар #6 от "В Европа":Чудно защо Ви бият, заливат с вода и сълзотворен газ🤔🤔🤔
Коментиран от #17
20:55 24.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Не се прави
До коментар #1 от "историк":на историк, ЕВРОПА е N 1
20:55 24.10.2026
12 Парите отиват
20:56 24.10.2026
13 Баш Хайдутин и действащ комунист
20:56 24.10.2026
14 Коя Франция бре братчед ?
До коментар #1 от "историк":52 милиардера имат повече пари от всички други взети заедно . Само през 10-те години на управление на Макрон покупателната способност на средностатистическия французин се е увеличила с 4 до 5 процента а богатството примерно на Бернар Арно се е учетворило за 4 години. Това е дясната либерална политика. Вноските на работодателите са на най-ниското си ниво от 10 години. Данъкът върху богатството е премахнат. Милиардерите се облагат с по-малко данъци от нормалните хора . За кви етноси въобще бълнувате жертвички на пропагандата
Коментиран от #48
20:57 24.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 трала ла
20:57 24.10.2026
17 Това е добре
До коментар #9 от "🦉🦉🦉🦉":в Русия направо ни пращат в Сибир
20:59 24.10.2026
18 Добре де.
До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":Е и какво, трябва да ги оставим да си довършат работата ли?
20:59 24.10.2026
19 ставка
Ама то когато протестите са срещу някой не изгоден за господарите им, тогава оревават отарлъка как имало протести срещу него.
А сега де, ядец, лъсна им избирателното лицемерие за пореден път!
Коментиран от #26
20:59 24.10.2026
20 Мария Антоанета
Коментиран от #28
20:59 24.10.2026
21 Гост
20:59 24.10.2026
22 Кво беше там
21:00 24.10.2026
23 Хората
21:00 24.10.2026
24 Гост
21:00 24.10.2026
25 Кажи ни
До коментар #6 от "В Европа":Нали е 2.2% инфлацията в тези тоталитарни кочини с цензура и забрани? Защо протестират? Лъжат ли ги
21:01 24.10.2026
26 Плебса
До коментар #19 от "ставка":Ма те медиите са техни🤣😂😂🦠
21:03 24.10.2026
27 Някой
Кризите ги създават основно управляващите, в безмозъчни действия. Преди това и с ковида и от там също удар върху икономиките
21:03 24.10.2026
28 Малка
До коментар #20 от "Мария Антоанета":Поправка - Луйто е 16-ти!
21:03 24.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Там няма референдум
21:04 24.10.2026
31 Така става като сложиш
21:04 24.10.2026
32 Протестират
Цивилизованият свят осъжда бруталните действия на френската полиция срещу народа, който отстоява правото си на достоен живот.
21:06 24.10.2026
33 Айше
21:06 24.10.2026
34 стоян георгиев
21:06 24.10.2026
35 Денацификация и демилитаризация
21:07 24.10.2026
36 макарона да хвърля оставката
21:08 24.10.2026
37 Тея са три пъти по добре от нас
Коментиран от #50
21:12 24.10.2026
38 Само питам
Май се скъса найлона ?!
Италия ,Албания ,Португалия ,Испания ,Белгия - положението е същата работа .
И там водни оръдия и сълзотворен газ .
Ама хората не отстъпват !
21:12 24.10.2026
39 ХиХи
21:13 24.10.2026
40 Коста
Но населението не му пука !
21:14 24.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Хи хи хи
До коментар #4 от "Чудо големо":волoдiмiр
По време на Френската буржуазна революция (започнала през 1789 г.) населението на Франция наброява приблизително 25 до 26 милиона души......
Пряко в нея са участвали по-малко от
70 хиляди
Коментиран от #60
21:16 24.10.2026
43 Левите и десните във Франция
21:16 24.10.2026
44 От години пиша
21:16 24.10.2026
45 макарони
21:18 24.10.2026
46 фредерике шМерц
21:20 24.10.2026
47 Народа срещу тиранията
21:22 24.10.2026
48 С откраднатите от народа пари
До коментар #14 от "Коя Франция бре братчед ?":Тези 52 милиардера могат да изплатят целият дълг на Франция реално.. Една национализация ще оправи нещата
21:24 24.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ромб
До коментар #37 от "Тея са три пъти по добре от нас":Да спрат "социала" на "най-уязвимата група" от българското общество и тук ще стане същото.
Коментиран от #52
21:29 24.10.2026
51 Кога
21:32 24.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Лопата Орешник
До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":Всъщност гледах внимателно кадри от първите погроми! Основно бели хора! А те във Франция са малко! Гледай внимателно първите дни на безредиците, огромната част са млади и бели хора! Именно те са и най потърпевшите!
Коментиран от #57
21:34 24.10.2026
54 България
21:36 24.10.2026
55 Революция !
21:36 24.10.2026
56 Реконкиста
21:37 24.10.2026
57 Реконкиста
До коментар #53 от "Лопата Орешник":После дойдоха пришълците да си напазаруват от магазините
21:38 24.10.2026
58 Революция !
21:38 24.10.2026
59 Факт
21:39 24.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Нормслно
До коментар #2 от "🦉🦉🦉🦉":Днес, утре типат, чупят, ихуу..
Понеделник, хайде пак на завода и тихуу..
21:45 24.10.2026
62 Соваж бейби
21:46 24.10.2026