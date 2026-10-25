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Сърбия гласува на избори, които могат да сложат край на ерата Вучич
  Тема: Избори

Сърбия гласува на избори, които могат да сложат край на ерата Вучич

25 Октомври, 2026 03:44 588 2

  • сърбия-
  • александър вучич-
  • парламентарни избори-
  • студентски протести-
  • сръбска прогресивна партия

Управляващата партия и студентското движение влизат в оспорвана битка за парламента. Вота следят близо 6,5 милиона избиратели

Сърбия гласува на избори, които могат да сложат край на ерата Вучич - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сърбия гласува на предсрочни парламентарни избори, определяни като най-сериозното изпитание за управлението на Александър Вучич от повече от десетилетие. Вотът започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа, а право на глас в страната имат 6 450 523 избиратели.

До урните се явяват 18 валидни избирателни листи. Девет от тях представляват партии на национални малцинства. Основната политическа битка е между управляващата Сръбска прогресивна партия и новата „Студентска листа – Студентите побеждават“, издигната от движението на университетските студенти.

Според данни на независимата организация ЦРТА изборите се провеждат в 8392 секции – 8270 в Сърбия, 93 в чужбина и 29 в затвори. В чужбина са регистрирани 102 147 избиратели в 37 държави, което е повече от два пъти над броя им на парламентарните избори през 2023 г.

Вот след близо две години протести

Парламентът беше разпуснат на 9 септември с указ на президента Александър Вучич, който насрочи изборите за 25 октомври. Той подаде оставка като държавен глава на 27 септември, за да оглави кампанията на Сръбската прогресивна партия и да се стреми към поста министър-председател.

Предсрочният вот беше свикан след почти две години протести, започнали след срутването на козирка на железопътната гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г. При инцидента загинаха 16 души. Студентите настояват за пълна отчетност по случая, борба с корупцията и промени в управлението.

Студентската листа няма формален лидер. Сред водещите ѝ кандидати е кардиологът Илия Сърданович. В навечерието на изборите той заяви пред телевизия Н1: „Тази енергия е неудържима.“ В същото време Вучич каза, че очаква партията му да спечели с разлика от няколкостотин хиляди гласа.

Оспорван резултат и международно внимание

Единственото публично проучване, цитирано от Ройтерс в последните дни на кампанията, дава леко предимство на студентската листа – 44,5% срещу 42,7% за Сръбската прогресивна партия. Резултатът обаче остава несигурен, тъй като данните са от едно изследване, а избирателната активност може да се окаже решаваща.

Предизборната кампания беше белязана от обвинения в натиск, контрол върху медиите и нарушения. Международни наблюдатели и Европейският съюз изразиха безпокойство за безопасността и честността на вота. Студентското движение заяви, че ще изпрати свои представители в избирателните секции, за да следят преброяването.

Първите оценки за резултата се очакват след затварянето на секциите. При близък резултат разпределението на мандатите и позицията на по-малките листи ще определят дали управляващият лагер ще може да състави правителство или Сърбия ще навлезе в продължителни коалиционни преговори.

Източници: apnews.com, d2233.cms.socastsrm.com


Сърбия
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