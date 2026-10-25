Стотици протестираха в Лисабон заради жилищната криза

Стотици протестираха в Лисабон срещу задълбочаващата се жилищна криза в Португалия. Шествието премина от площад „Маркиз де Помбал“ до площад „Росиу“, където протестиращите настояха за повече достъпни жилища, ограничаване на спекулациите и мерки срещу ръста на наемите.

Демонстрацията беше организирана от движението „Лагер Лисабон“ под лозунга „Нямаме дом, затова разпъваме палатки“. Протестите започнаха в Порто на 10 октомври и през следващите две седмици се разпространиха в Лисабон и други градове. Палатките на площад „Росиу“ са превърнати в символ на недоволството срещу трудния достъп до жилище.

Полицията обеща диалог

Португалската полиция заяви, че следи демонстрациите в няколко града, с особено внимание към Лисабон и Порто. „Приоритет е да гарантираме правото на мирно събиране и протест, като същевременно осигуряваме обществената безопасност“, посочи полицията в изявление, цитирано от агенция Луса.

Според полицията при протестите ще бъдат използвани диалог, комуникация и посредничество, за да се предотвратят инциденти и да се реагира пропорционално при нарушения. Мобилизирани са пътни полицаи и екипи за бързо реагиране, а специализирани подразделения са в готовност.

Опозицията критикува правителството

В шествието се включиха представители на опозицията. Лидерът на Левия блок Жозе Мануел Пуреза заяви, че мобилизацията на хора от различни възрасти и социални групи може да повлияе върху политиката на правителството.

„В последните дни не сме чули премиера да говори за тези протести. Или за каквото и да било друго. Не е известно къде се намира премиерът“, каза Пуреза, визирайки Луиш Монтенегро.

Общинският съветник от Португалската комунистическа партия Жоао Ферейра обвини управляващите, че предприемат мерки, които могат да засилят спекулациите с имоти и да направят наемните отношения още по-несигурни.

Цените на жилищата са нараснали рязко

Португалия е изправена пред една от най-тежките кризи с достъпността на жилищата в Европа. Цените на имотите са се увеличили повече от два пъти от 2017 г., а наемите по нови договори почти са се удвоили. Най-силен е натискът в Лисабон и Порто, където търсенето е засилено от туризма, краткосрочните наеми и притока на чуждестранни жители.

Недоволството се засили след одобряването на първо четене на законопроект, който улеснява процедурите за изгонване на наематели и премахва ограниченията върху новите договори. Правителството защитава промените с аргумента, че те ще насърчат собствениците да предложат повече жилища на пазара, докато протестиращите настояват, че мерките ще увеличат несигурността за наемателите.

Източници: reuters.com, portugalresident.com, internazionale.it