Украинска атака срещу Белгород: един загинал и 10 ранени

Един цивилен е загинал, а десет души са ранени при масирана атака с дронове срещу Белгород през нощта срещу 25 октомври, съобщи оперативният щаб на Белгородска област. Сред пострадалите има служител на спешна помощ.
Осем от ранените са били прегледани и наблюдавани в болници в града. Други двама пострадали са получили медицинска помощ на място и са продължили лечението си амбулаторно, съобщи Москва 24.
Повредени са жилища, автомобили и обществени обекти
Атаката е засегнала централната част на Белгород. Кметът Валентин Демидов съобщи за значителни щети по жилищни сгради, както и по автомобили, социални и търговски обекти.
Сигнали за атаки и в района
Атаката срещу Белгород е започнала в късните часове на 24 октомври и е продължила през нощта. Властите са обявявали въздушна тревога и в няколко района на Белгородска област. Отделно от удара в центъра на Белгород, вечерта на 24 октомври трима цивилни са били ранени в Шебекино при детонация на дрон, съобщават руски медии.
Източници: interfax-russia.ru, kommersant.ru, m24.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Некааааа.
04:15 25.10.2026
2 Мани мани
Ранените са били деца или бременни. нали.
Стига простотии
04:15 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.