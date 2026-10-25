Украинска атака срещу Белгород: един загинал и 10 ранени

Един цивилен е загинал, а десет души са ранени при масирана атака с дронове срещу Белгород през нощта срещу 25 октомври, съобщи оперативният щаб на Белгородска област. Сред пострадалите има служител на спешна помощ.

Осем от ранените са били прегледани и наблюдавани в болници в града. Други двама пострадали са получили медицинска помощ на място и са продължили лечението си амбулаторно, съобщи Москва 24.

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Повредени са жилища, автомобили и обществени обекти

Атаката е засегнала централната част на Белгород. Кметът Валентин Демидов съобщи за значителни щети по жилищни сгради, както и по автомобили, социални и търговски обекти.

Сигнали за атаки и в района

Атаката срещу Белгород е започнала в късните часове на 24 октомври и е продължила през нощта. Властите са обявявали въздушна тревога и в няколко района на Белгородска област. Отделно от удара в центъра на Белгород, вечерта на 24 октомври трима цивилни са били ранени в Шебекино при детонация на дрон, съобщават руски медии.

Източници: interfax-russia.ru, kommersant.ru, m24.ru