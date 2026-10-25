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Мъск обвини Украйна за Starlink, Киев отрече, че го използва за атаки
  Тема: Украйна

Мъск обвини Украйна за Starlink, Киев отрече, че го използва за атаки

25 Октомври, 2026 04:13 1 278 10

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Съветник на Зеленски заяви, че техническите ограничения не позволяват на украинските сили да използват търговския Starlink за далечни атаки в Русия

Мъск обвини Украйна за Starlink, Киев отрече, че го използва за атаки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илон Мъск обвини украински военни, че са нарушили условията за използване на сателитната интернет система Starlink, като са я използвали при настъпателни удари с дронове. Изявлението му дойде, след като Украйна съобщи, че достъпът до Starlink и военната версия Starshield е възстановен до скоростите отпреди ограниченията.

„Използването на Starlink, гражданска търговска услуга, за настъпателни удари с дронове с цел убиване на хора никога не е било разрешено и не трябва да бъде разрешавано“, написа Мъск. По думите му украинските военни са нарушили тези условия, а „пропускът е бил отстранен през миналата седмица“.

Съветникът на украинския президент по отбранителните технологии Сергей „Флаш“ Бескрестнов отхвърли тази версия. Той заяви, че Украйна физически не може да използва търговския Starlink за удари на далечни и средни разстояния в Русия.

„Много е странно, че Илон Мъск не знае за ограниченията при работата на Starlink в Украйна“, заяви Бескрестнов.

Според него от зимата на 2026 г. всички терминали Starlink над територията на Украйна, включително в окупираните райони, са ограничени за използване при движение със скорост между 70 и 90 км/ч. Над територията на Русия системата не работи. „Така физически не можем да използваме търговския Starlink за далечни и средни удари“, каза съветникът.

Ограниченията засегнаха дроновете и комуникациите

Спорът избухна след повече от седмица на ограничения, които забавиха връзката и затрудниха украинските военни операции. Украински представители съобщиха, че проблемите са засегнали дроновете, снабдяването на фронта и комуникациите между подразделенията. Ройтерс посочи, че скоростта на системата е била ограничена до около 160 км/ч, което е нарушило използването на част от ударните и прехващащите дронове.

На 21 октомври Мъск заяви, че ограниченията върху скоростта или употребата на Starlink се определят от въоръжените сили на САЩ и в крайна сметка от президента на страната. Според информация на The Wall Street Journal, цитирана от Ройтерс, Доналд Тръмп е разговарял с Мъск и е поискал ограниченията за военната версия Starlink да бъдат отменени.

Мъск: При спиране фронтът би се разпаднал

Мъск заяви, че Starlink остава жизненоважен за отбраната на Украйна, тъй като според него системата трудно може да бъде заглушена или унищожена. „Ако Starlink бъде изключен, украинският фронт незабавно би се разпаднал. Това не е заплаха, а констатация на факт“, написа той.

Той направи разграничение между търговския Starlink и Starshield, която определи като отделна система, контролирана от правителството на САЩ. Киев същевременно потвърди, че връзката е възстановена, но изявлението на Бескрестнов показва, че техническите ограничения върху използването на системата за удари в Русия остават в сила.

Източници: pravda.com.ua, marketscreener.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъск излезе

    27 20 Отговор
    едно много rнycнo кonчe.

    04:19 25.10.2026

  • 2 преминаващ

    9 1 Отговор
    Само го ползват само за фейсбук....

    04:29 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дзак

    10 0 Отговор
    Постепенно всичко излиза на яве!

    04:30 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Партизанин

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Укрите са отврат":

    Ти сън не спиш в 4:30 да плюеш по другите, докато останалите соц. държави се оправиха.

    04:33 25.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 преминаващ

    2 3 Отговор
    Украинците го ползват за сваляне на WINDOW от руските торенти щото затриха замунда

    04:53 25.10.2026

  • 9 Какъв лицемер

    8 0 Отговор
    А Израел за какво ползва Starlink?

    05:07 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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