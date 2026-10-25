Илон Мъск нарече европейците „кръвожадни подпалвачи на войни“ в публикация в X, насочена срещу поддръжниците на продължаването на войната в Украйна. Главният изпълнителен директор на SpaceX направи коментара в отговор на пост, чийто автор обвини неоконсерваторите, че се стремят конфликтът да продължи безсрочно.
Мъск не посочи конкретни европейски лидери или държави. Репликата му беше част от по-широка размяна на мнения за ролята на Европа, американската помощ за Киев и политическите сили, които настояват подкрепата за Украйна да продължи.
Мъск атакува и украинските елити
На 23 октомври Мъск заяви, че украинските елити са натрупали богатство от средствата, които постъпват в страната, докато обикновените украинци плащат цената на войната.
Той допълни, че част от американските средства се връщали през „множество перални машини“, за да финансират политически кампании в Съединените щати. Western Journal отбеляза, че публикациите са предизвикали десетки хиляди реакции и хиляди отговори, включително обвинения, че Мъск повтаря пропагандни тези.
По данни, цитирани от Council on Foreign Relations и Института за световна икономика в Кил, американската помощ за Украйна от 2022 г. насам надхвърля 175 млрд. долара. Сумата включва военна, икономическа и хуманитарна подкрепа.
Коментарът идва на фона на спор за Starlink
Изявите на Мъск съвпадат с ново напрежение около ролята на неговите компании във войната. Украйна използва военната версия на сателитната услуга Starlink, известна като Starshield, за комуникации и операции с дронове.
The Guardian съобщи, че през предходната седмица е било наредено забавяне на услугата, позовавайки се на американски представители и запознати с въпроса източници. Ограниченията са затруднили украинските операции с дронове срещу Русия. Мъск, SpaceX и Белият дом не са отговорили незабавно на отправени запитвания за коментар.
Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че Пентагонът не е разпореждал промени в Starshield: „Не сме оттегляли нищо“. Президентът Доналд Тръмп също каза, че не е поискал ограничения и не смята, че Мъск го е направил.
Вашингтон настоява за сделка
Коментарите на Мъск бяха публикувани в момент, когато администрацията на Тръмп засилва натиска върху Киев да постигне споразумение с Москва. Associated Press съобщи, че отношенията между Съединените щати и Украйна са достигнали ново дъно след отказа на Тръмп да подкрепи нови санкции срещу Русия и след сделка за внос на руски дизел.
Европейски представители продължават да участват в разговори за бъдещи гаранции за сигурността на Украйна. Според The Guardian обсъжданията включват рамка за мир, следвоенен икономически план и по-широка архитектура за сигурност в Европа.
Източници: westernjournal.com, apnews.com, theguardian.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 бибитков
Коментиран от #11
04:58 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мъск
05:02 25.10.2026
6 Иван
Коментиран от #17
05:08 25.10.2026
7 Мъск е кукуригуууу,
05:14 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Лицемер
05:43 25.10.2026
10 Американеца
05:56 25.10.2026
11 Абсолютна глупост
До коментар #2 от "бибитков":си написал.
05:58 25.10.2026
12 Напрежение
06:01 25.10.2026
13 Велик изобретател
Абсолютно е прав. Европа разпали две световни войни от които загинаха, починаха от глад, болести и в газовите камери НАД 200 МИЛИОНА ДУШИ!
06:04 25.10.2026
14 Републиканец
06:14 25.10.2026
15 ТОЧЕН,ЯСЕН,ОТКРОВЕН,УЧЕНОТО СИ Е УЧЕНО
ЛОШОТО Е ТОЗИ ГЕНИЙНА НА УМА , ГО НАПРАВИ УЧАСТНИК В ТАЗИ МРЪСНА ФФФАШИСТКА ВВВОЙНА НА ЕВРОФАШИЗЧАДИЯТА !
НЕГО И ТРЪМП , НЕ МОГАТ ДА ГИ ЗАБЛУДЯТ И В ТОВА РАЗДОРА С УРСУЛАНИТЕ!
06:14 25.10.2026
16 Дали е имало ограничения на Старлинк
Но дори и да имало такова нещо, медиите задават ли си въпроса с какво помагат на Украйна, тези британско-украински операции с дронове срещу Русия ??? Освен да принудят Путин да свали меките ръкавици!
/Кличко/
06:20 25.10.2026
17 Хитрец си ти Иванчо:)
До коментар #6 от "Иван":Ставаш за журналист или украински пианист. Умееш ги номерата!
Коментиран от #18
06:27 25.10.2026
18 И да затискат зелето с него
До коментар #17 от "Хитрец си ти Иванчо:)":и затова става Иванчо.
06:30 25.10.2026