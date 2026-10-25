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Мъск нарече европейците „кръвожадни подпалвачи на войни“
  Тема: Украйна

Мъск нарече европейците „кръвожадни подпалвачи на войни“

25 Октомври, 2026 04:45, обновена 25 Октомври, 2026 04:50 1 177 18

  • илон мъск-
  • войната в украйна-
  • европа-
  • spacex-
  • starlink

Шефът на SpaceX обвини неоконсерваторите, че искат войната в Украйна да продължи безсрочно. Коментарът му беше публикуван в отговор на пост в X

Мъск нарече европейците „кръвожадни подпалвачи на войни“ - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илон Мъск нарече европейците „кръвожадни подпалвачи на войни“ в публикация в X, насочена срещу поддръжниците на продължаването на войната в Украйна. Главният изпълнителен директор на SpaceX направи коментара в отговор на пост, чийто автор обвини неоконсерваторите, че се стремят конфликтът да продължи безсрочно.

Мъск не посочи конкретни европейски лидери или държави. Репликата му беше част от по-широка размяна на мнения за ролята на Европа, американската помощ за Киев и политическите сили, които настояват подкрепата за Украйна да продължи.

Мъск атакува и украинските елити

На 23 октомври Мъск заяви, че украинските елити са натрупали богатство от средствата, които постъпват в страната, докато обикновените украинци плащат цената на войната.

„Бившите са забогатели от стотиците милиарди, насочени към Украйна, а децата на вторите са мобилизирани и изпращани да умират в окопите“, написа Мъск.

Той допълни, че част от американските средства се връщали през „множество перални машини“, за да финансират политически кампании в Съединените щати. Western Journal отбеляза, че публикациите са предизвикали десетки хиляди реакции и хиляди отговори, включително обвинения, че Мъск повтаря пропагандни тези.

По данни, цитирани от Council on Foreign Relations и Института за световна икономика в Кил, американската помощ за Украйна от 2022 г. насам надхвърля 175 млрд. долара. Сумата включва военна, икономическа и хуманитарна подкрепа.

Коментарът идва на фона на спор за Starlink

Изявите на Мъск съвпадат с ново напрежение около ролята на неговите компании във войната. Украйна използва военната версия на сателитната услуга Starlink, известна като Starshield, за комуникации и операции с дронове.

The Guardian съобщи, че през предходната седмица е било наредено забавяне на услугата, позовавайки се на американски представители и запознати с въпроса източници. Ограниченията са затруднили украинските операции с дронове срещу Русия. Мъск, SpaceX и Белият дом не са отговорили незабавно на отправени запитвания за коментар.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че Пентагонът не е разпореждал промени в Starshield: „Не сме оттегляли нищо“. Президентът Доналд Тръмп също каза, че не е поискал ограничения и не смята, че Мъск го е направил.

Вашингтон настоява за сделка

Коментарите на Мъск бяха публикувани в момент, когато администрацията на Тръмп засилва натиска върху Киев да постигне споразумение с Москва. Associated Press съобщи, че отношенията между Съединените щати и Украйна са достигнали ново дъно след отказа на Тръмп да подкрепи нови санкции срещу Русия и след сделка за внос на руски дизел.

Европейски представители продължават да участват в разговори за бъдещи гаранции за сигурността на Украйна. Според The Guardian обсъжданията включват рамка за мир, следвоенен икономически план и по-широка архитектура за сигурност в Европа.

Източници: westernjournal.com, apnews.com, theguardian.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бибитков

    34 45 Отговор
    Европейските държави с най високи дългове най много искат войната

    Коментиран от #11

    04:58 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мъск

    11 16 Отговор
    да прави като вятъpa.

    05:02 25.10.2026

  • 6 Иван

    22 10 Отговор
    Така е Илион, европейските държави подтикнаха Украйна да нападне русия и да стигне до Москва за три дни. Още се мъчат, защото безаналоговите оръжия на Москва не им позволяват

    Коментиран от #17

    05:08 25.10.2026

  • 7 Мъск е кукуригуууу,

    10 16 Отговор
    Зеленси, нagynu гуууу!

    05:14 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Лицемер

    12 4 Отговор
    Такива са ама са назначени от вас(САЩ) предполагам естествено демоктратично(как така става че все печелят политици дето имат една и съща визия със САЩ независимо колко са вредни за държавите си) и вие давате оръжия а ти специално старлинк.

    05:43 25.10.2026

  • 10 Американеца

    13 6 Отговор
    е точен и откровен.Не е като родната жълтопаветна кохорта подмазвачи.Загърбили нац.интерес и се мазнят на "началниците" от Брюксел,за да не ги закачат като крадат народни и европейски пари.А елита "уж" на Крайна няма спирка в това отношение!

    05:56 25.10.2026

  • 11 Абсолютна глупост

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "бибитков":

    си написал.

    05:58 25.10.2026

  • 12 Напрежение

    10 18 Отговор
    Мъск е гениален не само в технологиите, но и в преценките на съвременността. Той признава вината на Запада, Джонсън и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна с крайна им цел е да продължи унищжаване / геноцит на славяните чрез тази война..

    06:01 25.10.2026

  • 13 Велик изобретател

    10 14 Отговор
    Едисон и Тесла на 21 век!
    Абсолютно е прав. Европа разпали две световни войни от които загинаха, починаха от глад, болести и в газовите камери НАД 200 МИЛИОНА ДУШИ!

    06:04 25.10.2026

  • 14 Републиканец

    9 0 Отговор
    Европа се е превърнала в един масов протест, защото политическата върхушка краде парите на населението и ги дели с един пропаднал украински наркоман. За да прикрият престъпната си корумпираност, те се опитват да разпалят трета световна война

    06:14 25.10.2026

  • 15 ТОЧЕН,ЯСЕН,ОТКРОВЕН,УЧЕНОТО СИ Е УЧЕНО

    9 0 Отговор
    ЕЕЕ, ТАКА Е УМНИТЕ ХОРА УЛАВЯТВ ТОЧНАТА ИСТИНА ЗА ВОЙНАТА , ТОЧНАТА ИСТИНА ЗА ФФФАШПОДПАЛВАЧИТЕ , КОИТО НАХЪСВАТ ЗЕЛЬО ДА НЕ ИМ СПИТА ВОЙНАТА . НАДУШВА ИМ ИГРАТА НА УУУРСИЛМАФИОТИТЕ И УКРОХУНТАРИТЕ , ПЪЛНЯТ ББАНКОВИТЕ СЕ СМЕТКИ , А ОБИКНОВЕНИТЕ УМИРАТ НА ФРОНТА!!
    ЛОШОТО Е ТОЗИ ГЕНИЙНА НА УМА , ГО НАПРАВИ УЧАСТНИК В ТАЗИ МРЪСНА ФФФАШИСТКА ВВВОЙНА НА ЕВРОФАШИЗЧАДИЯТА !
    НЕГО И ТРЪМП , НЕ МОГАТ ДА ГИ ЗАБЛУДЯТ И В ТОВА РАЗДОРА С УРСУЛАНИТЕ!

    06:14 25.10.2026

  • 16 Дали е имало ограничения на Старлинк

    7 0 Отговор
    които са затруднили украинските операции с дронове срещу Русия или това са британско-украински измислици за да навредят на Тръмп, - не се знае със сигурност.
    Но дори и да имало такова нещо, медиите задават ли си въпроса с какво помагат на Украйна, тези британско-украински операции с дронове срещу Русия ??? Освен да принудят Путин да свали меките ръкавици!

    /Кличко/

    06:20 25.10.2026

  • 17 Хитрец си ти Иванчо:)

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Ставаш за журналист или украински пианист. Умееш ги номерата!

    Коментиран от #18

    06:27 25.10.2026

  • 18 И да затискат зелето с него

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хитрец си ти Иванчо:)":

    и затова става Иванчо.

    06:30 25.10.2026

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