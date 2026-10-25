Илон Мъск нарече европейците „кръвожадни подпалвачи на войни“ в публикация в X, насочена срещу поддръжниците на продължаването на войната в Украйна. Главният изпълнителен директор на SpaceX направи коментара в отговор на пост, чийто автор обвини неоконсерваторите, че се стремят конфликтът да продължи безсрочно.

Мъск не посочи конкретни европейски лидери или държави. Репликата му беше част от по-широка размяна на мнения за ролята на Европа, американската помощ за Киев и политическите сили, които настояват подкрепата за Украйна да продължи.

Мъск атакува и украинските елити

На 23 октомври Мъск заяви, че украинските елити са натрупали богатство от средствата, които постъпват в страната, докато обикновените украинци плащат цената на войната.

„Бившите са забогатели от стотиците милиарди, насочени към Украйна, а децата на вторите са мобилизирани и изпращани да умират в окопите“, написа Мъск.

Той допълни, че част от американските средства се връщали през „множество перални машини“, за да финансират политически кампании в Съединените щати. Western Journal отбеляза, че публикациите са предизвикали десетки хиляди реакции и хиляди отговори, включително обвинения, че Мъск повтаря пропагандни тези.

По данни, цитирани от Council on Foreign Relations и Института за световна икономика в Кил, американската помощ за Украйна от 2022 г. насам надхвърля 175 млрд. долара. Сумата включва военна, икономическа и хуманитарна подкрепа.

Коментарът идва на фона на спор за Starlink

Изявите на Мъск съвпадат с ново напрежение около ролята на неговите компании във войната. Украйна използва военната версия на сателитната услуга Starlink, известна като Starshield, за комуникации и операции с дронове.

The Guardian съобщи, че през предходната седмица е било наредено забавяне на услугата, позовавайки се на американски представители и запознати с въпроса източници. Ограниченията са затруднили украинските операции с дронове срещу Русия. Мъск, SpaceX и Белият дом не са отговорили незабавно на отправени запитвания за коментар.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че Пентагонът не е разпореждал промени в Starshield: „Не сме оттегляли нищо“. Президентът Доналд Тръмп също каза, че не е поискал ограничения и не смята, че Мъск го е направил.

Вашингтон настоява за сделка

Коментарите на Мъск бяха публикувани в момент, когато администрацията на Тръмп засилва натиска върху Киев да постигне споразумение с Москва. Associated Press съобщи, че отношенията между Съединените щати и Украйна са достигнали ново дъно след отказа на Тръмп да подкрепи нови санкции срещу Русия и след сделка за внос на руски дизел.

Европейски представители продължават да участват в разговори за бъдещи гаранции за сигурността на Украйна. Според The Guardian обсъжданията включват рамка за мир, следвоенен икономически план и по-широка архитектура за сигурност в Европа.

Източници: westernjournal.com, apnews.com, theguardian.com