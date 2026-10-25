Ким Чен-ун обеща да укрепва приятелството с Китай

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че приятелството между КНДР и Китай, изковано с кръв по време на Корейската война, ще бъде съхранявано и укрепвано от поколение на поколение. Той направи изявлението по време на кратко посещение в китайския граничен град Дандун на 24 октомври, съобщи Корейската централна телеграфна агенция, цитирана от южнокорейската агенция Йонхап.

„Ще помним завинаги историята, в която изключителните синове и дъщери на китайския народ помогнаха на нашата революция с цената на кръвта си, и последователно и твърдо ще продължим историята на приятелството между КНДР и Китай“, е заявил Ким Чен-ун според KCNA. Той посети мемориал, посветен на китайските войници, загинали в конфликта от 1950 до 1953 г., и отдаде почит на паметта им.

Среща с Ван Хунин и послание от Си Дзинпин

В Дандун Ким Чен-ун се срещна с Ван Хунин, председател на Националния комитет на Китайската народна политическа консултативна конференция и член на Постоянния комитет на Политбюро на Китайската комунистическа партия. Ван предаде поздрави от китайския президент Си Дзинпин и определи посещението като важно за запазването и развитието на традиционното приятелство и бойното другарство между двете държави.

Ким присъства и на банкет, организиран от Ван Хунин по указание на Си Дзинпин. В програмата му беше включено посещение на автобусен завод в Дандун.

Символично преминаване по новия мост

Севернокорейският лидер се върна в страната си през новия мост над река Амнок, който свързва Дандун със севернокорейския град Синуиджу. Съоръжението беше открито през октомври след продължително забавяне и се очаква да улесни търговските и икономическите връзки между Пхенян и Пекин.

От средата на октомври Китай и Северна Корея засилват публичните жестове в подкрепа на двустранните отношения. На 25 октомври двете страни отбелязват годишнината от влизането на китайските войски в Корейската война. Посещението на Ким в Дандун беше първото му известно пътуване до Китай след септември 2025 г. и се състоя на фона на подновените контакти между Пекин и Пхенян.

Китай остава най-важният икономически партньор и ключов дипломатически съюзник на Северна Корея. Отношенията между двете държави бяха поставени под напрежение заради задълбочаването на връзките на Пхенян с Русия, но през 2026 г. Пекин и Пхенян предприеха стъпки за възстановяване на високите политически контакти и разширяване на практическото сътрудничество.

Източници: en.yna.co.kr, apnews.com