Иран отрече за ново предложение към САЩ за отваряне на Ормузкия проток

Иран отрече да е отправял ново предложение към САЩ за отваряне на Ормузкия проток в замяна на вдигане на морската блокада на иранските пристанища. Съобщението дойде, след като Al Arabiya, позовавайки се на свои източници, заяви, че Техеран е предал подобна инициатива чрез Пакистан.

Според телевизията Иран е уведомил Пакистан, че е готов да възобнови преговорите с Вашингтон. Посланикът на Иран в Пакистан Реза Мири Могадам също е заявил, че Техеран остава готов за продължаване на диалога. Реакция от американската страна и конкретни срокове за нов кръг преговори не са обявени.

Техеран: Няма ново предложение

Иранската агенция Тасним цитира източник, според когото Al Arabiya е разпространила „лъжа и измислица“. По думите му Иран не е отправял ново предложение към пакистанския посредник и не приема формула, при която отварянето на Ормузкия проток се разменя директно срещу вдигане на блокадата.

Същият източник посочва, че по-рано американската страна е получила седемточков ирански план. В него са включени условия за отваряне на стратегическия воден път, сред които премахване на пречките пред работата на иранските пристанища и корабоплаването.

Посредничеството продължава

Асошиейтед прес съобщи, че посланик Могадам е потвърдил готовността на Иран да отвори Ормузкия проток, ако Вашингтон вдигне морската блокада. Според агенцията Пакистан и Катар са участвали в посредническите усилия, а постигнатото през юни временно споразумение е предвиждало възстановяване на корабоплаването през протока и започване на по-широки преговори за ядрената програма на Иран.

На този фон американският президент Доналд Тръмп допусна нова военна операция срещу Иран, ако не бъде постигнато споразумение. Засега няма потвърдени данни за насрочени преговори или за договореност между Вашингтон и Техеран.

Източници: apnews.com, presstv.co.uk