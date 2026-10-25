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Бърнам допуска свободно движение с ЕС, Rosebank остава спорен

Бърнам допуска свободно движение с ЕС, Rosebank остава спорен

25 Октомври, 2026 05:58 477 0

  • анди бърнам-
  • свободно движение-
  • европейски съюз-
  • rosebank-
  • северно море

Британският премиер заяви, че не изключва дебат за връщане на европейските правила за движение. Междувременно решението за нефтеното находище Rosebank раздели правителството

Бърнам допуска свободно движение с ЕС, Rosebank остава спорен - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският премиер Анди Бърнам отвори възможност за обществен дебат за евентуалното връщане на свободното движение между Великобритания и Европейския съюз, докато решението за нефтеното находище Rosebank остава неприключило. Двете теми очертават различията в кабинета му – между стремежа към по-близки отношения с Брюксел и натиска за използване на ресурсите в Северно море.

„Мисля, че трябва да има много фактически и основан на доказателства дебат по този въпрос“, каза Бърнам в интервю за Sunday Times. Той посочи, че характерът на миграцията от Европа се е променил след Брекзит и че през последното десетилетие повече хора остават трайно във Великобритания, вместо да се връщат в родните си държави.

Премиерът не изключва нито един от вариантите за бъдещо сближаване с ЕС, включително членство в единния пазар, което би изисквало приемане на свободното движение. В същото време той е обвързан с политическите ограничения на лейбъристкия манифест от 2024 г., който изключва връщането към свободното движение, единния пазар и митническия съюз. Според анализ на Гардиън всяка фундаментална промяна вероятно ще бъде оставена за периода след следващите парламентарни избори, очаквани през 2029 г.

Rosebank разделя кабинета

В енергетиката Бърнам е изправен пред друг спор. Правителството вече даде зелена светлина на газовото находище Jackdaw, но съдбата на по-големия нефтен проект Rosebank все още не е решена. Енергийният министър Миата Фанбюле е склонна да отхвърли разработването му, съобщи Гардиън, като се позова на правителствени източници.

Фанбюле прави разграничение между двата проекта. По думите ѝ Jackdaw е газово находище, което ще обслужва вътрешния пазар, докато Rosebank е основно нефтен проект, чиято продукция ще бъде предназначена за износ. Според информацията на медията Rosebank би генерирал около седем пъти повече въглеродни емисии от Jackdaw, а приносът му към енергийната сигурност на страната би бил по-ограничен.

„Това е решение, което ще бъде взето надлежно“, каза Бърнам, попитан дали евентуалното одобрение на Rosebank може отново да бъде оспорено пред съда. Той добави, че при Jackdaw предишното решение е било отменено, тъй като процедурата не е била проведена правилно.

Канцлерът Джон Хийли заема по-благоприятна позиция към добива. Той заяви, че приходите от нефтената и газовата индустрия трябва да участват във финансирането на нов фонд за енергийно богатство. Фондът трябва да насочва средства към възобновяема енергия, ядрена енергетика и други нисковъглеродни проекти. Първоначално е предвидено той да разполага с 2 млрд. паунда.

Одобрението още не е потвърдено

В британски медии се появиха твърдения, че Бърнам и Хийли подготвят одобрение на Rosebank въпреки съпротивата на Фанбюле и Ед Милибанд. Тази информация не е потвърдена официално и се разминава с последните публични данни, според които енергийният министър все още не е взела окончателно решение. Индипендънт също съобщи, че проектът е под натиск за одобрение след решението за Jackdaw, но посочи, че финалният изход остава неизвестен.

Милибанд, който преди това отговаряше за енергетиката, е сред най-острите противници на Rosebank. Той е определял проекта като „климатичен вандализъм“. Одобрението би поставило под въпрос ангажимента на правителството към целта за нулеви нетни емисии, докато отказът би засилил натиска от индустрията, профсъюзите и консервативната опозиция.

Окончателното решение се очаква преди края на годината, а спорът вероятно ще се развие паралелно с бюджета на Хийли на 28 октомври. Дотогава потвърдено остава само одобрението за Jackdaw, докато за Rosebank съществуват взаимно противоречащи си политически сигнали и непотвърдени съобщения за подготвен зелен светофар.

Източници: reuters.com, theguardian.com


Великобритания
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