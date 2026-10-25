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След атаки на ВСУ: Щети в Липецк, без ток в Севастопол и затворени летища
  Тема: Украйна

След атаки на ВСУ: Щети в Липецк, без ток в Севастопол и затворени летища

25 Октомври, 2026 06:22 498 6

  • атаки с дронове-
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  • севастопол-
  • украйна

Белгород е най-тежко засегнатият руски град, съобщават местните власти

След атаки на ВСУ: Щети в Липецк, без ток в Севастопол и затворени летища - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Един цивилен е загинал, а 10 души са ранени при атака с безпилотни летателни апарати срещу Белгород, съобщи оперативният щаб на Белгородска област. Сред пострадалите е и служител на спешна помощ.

„В Белгород в резултат на атаките с безпилотни апарати загина цивилен жител. Пострадаха още 10 души, сред които служител на спешна помощ“, се казва в съобщението на щаба.

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Осем от ранените са останали за прегледи в градски болници. Две жени са получили медицинска помощ на място и ще продължат лечението си амбулаторно. По данни на кмета на Белгород Валентин Демидов са повредени жилищни сгради, автомобили, социални и търговски обекти. Той съобщава и за значителни разрушения по жилищния фонд.

Щети в Липецк и прекъсвания на тока в Севастопол

В Липецк отломки от дрон са паднали върху паркинг на улица „Бунин“. Последвал е пожар, при който са изгорели няколко автомобила. Регионалният управител Игор Артамонов съобщава, че няма данни за загинали и пострадали.

В Севастопол електроснабдяването остава ограничено след повреда по енергийна инфраструктура извън града. Губернаторът Михаил Развожаев посочва, че социалните обекти са прехвърлени на резервни източници, а част от домакинствата получават ток по график - два часа с електричество и шест часа без него. Точен срок за пълното възстановяване не е посочен.

В Краснодар през нощта е била включена сирена заради атака с безпилотни апарати. Градската администрация призова жителите да спазват мерките за безопасност, без да съобщава за пострадали или материални щети.

Ограничения за полети в няколко региона

Заради въздушната опасност са въведени ограничения на работата на до 12 летища, сред които Домодедово, Нижнекамск, Перм, Казан, Самара, Уляновск, Чебоксари, Пенза, Саратов, Геленджик, Краснодар и Нижни Новгород. Част от ограниченията по-късно са отменени, но са регистрирани закъснения на полети.

Министерството на отбраната на Русия съобщава, че между 08:00 и 20:00 часа на 24 октомври руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 125 дрона над няколко области, Пермския край, Башкортостан, Удмуртия, Крим и Черно море. Руските власти определят атаките като украински. Данните за щетите и броя на прехванатите апарати не са независимо потвърдени.

Източници: m.interfax.ru, sever-press.ru, news.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Веднага":

    пак е свит на кълбо в бункера и си гризе ноктите от яд.

    Коментиран от #5

    06:31 25.10.2026

  • 3 Британските служби

    6 0 Отговор
    Явно и тоя път ще ни се размине!

    "Руските власти определят атаките като украински."

    06:32 25.10.2026

  • 4 Реалист

    3 0 Отговор
    Кон за кокошка е най подходящо за случая!

    06:33 25.10.2026

  • 5 Лошата новина обаче е, че

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    за тази цел, явно е свалил меките ръкавици.

    06:36 25.10.2026

  • 6 ЗАКРИВАЙ

    2 0 Отговор
    Кен Ефо у йде

    06:40 25.10.2026

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