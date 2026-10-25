Руски удар подпали търговски обект в Запорожие

Руските войски са нанесли удар по търговски обект в Запорожие, при което е възникнал пожар. За атаката съобщи Иван Федоров, председател на Съвета по отбрана на Запорожка област.

„Врагът атакува един от търговските обекти в Запорожие. В резултат на удара възникна пожар“, заяви Федоров.

По предварителни данни няма пострадали. Не са съобщени подробности за използваното оръжие, размера на щетите или състоянието на обекта след пожара.

Източници: pravda.com.ua