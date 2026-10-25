Руски удар подпали търговски обект в Запорожие

Руските войски са нанесли удар по търговски обект в Запорожие, при което е възникнал пожар. За атаката съобщи Иван Федоров, председател на Съвета по отбрана на Запорожка област.
„Врагът атакува един от търговските обекти в Запорожие. В резултат на удара възникна пожар“, заяви Федоров.
По предварителни данни няма пострадали. Не са съобщени подробности за използваното оръжие, размера на щетите или състоянието на обекта след пожара.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хехе
07:01 25.10.2026
6 Коментар
Коментиран от #11, #14
07:08 25.10.2026
7 Карго 200
Коментиран от #10
07:29 25.10.2026
8 Търговски обект
Коментиран от #9
07:31 25.10.2026
9 Антирашист 4813
До коментар #8 от "Търговски обект":Така могат да се оправдаят всички параноични удари на просия !
Коментиран от #13
08:03 25.10.2026
10 Дааааа добър клоун
До коментар #7 от "Карго 200":Ще даде всичко от него си !
Наредил е хуманно ТЦК да лови украинци .
До сега с тояги от утре само с палки .
08:24 25.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ама те що тъй всичките им
08:29 25.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 А, складовете пълни със
До коментар #6 от "Коментар":стоки натъпкан с барут, че от видеата се виждат как детонират с часове.
08:33 25.10.2026