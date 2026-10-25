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Руски удар подпали търговски обект в Запорожие
  Тема: Украйна

Руски удар подпали търговски обект в Запорожие

25 Октомври, 2026 06:46 681 14

  • запорожие-
  • руски удар-
  • пожар-
  • иван федоров-
  • войната в украйна

За атаката съобщи Иван Федоров, председател на Съвета по отбрана на Запорожка област. По предварителни данни няма пострадали

Руски удар подпали търговски обект в Запорожие - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските войски са нанесли удар по търговски обект в Запорожие, при което е възникнал пожар. За атаката съобщи Иван Федоров, председател на Съвета по отбрана на Запорожка област.

„Врагът атакува един от търговските обекти в Запорожие. В резултат на удара възникна пожар“, заяви Федоров.

По предварителни данни няма пострадали. Не са съобщени подробности за използваното оръжие, размера на щетите или състоянието на обекта след пожара.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хехе

    10 7 Отговор
    И какво е имало в този търговски обект та руснаците да си хабят пералните да го гърмят.

    07:01 25.10.2026

  • 6 Коментар

    8 10 Отговор
    Това са възможностите на фашисткия агресор. С терор ще пАбеждават Украйна.

    Коментиран от #11, #14

    07:08 25.10.2026

  • 7 Карго 200

    3 1 Отговор
    Зеленски троли трупата на Тръмп по ABC News: "Аз съм напълно обикновен човек. Аз съм просто човешко същество. Може би не такъв велик хуманист като Путин, но във всеки случай се старая да дам всичко най-добро от мен." 😆

    Коментиран от #10

    07:29 25.10.2026

  • 8 Търговски обект

    4 1 Отговор
    склад с военно оборудване.

    Коментиран от #9

    07:31 25.10.2026

  • 9 Антирашист 4813

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Търговски обект":

    Така могат да се оправдаят всички параноични удари на просия !

    Коментиран от #13

    08:03 25.10.2026

  • 10 Дааааа добър клоун

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Карго 200":

    Ще даде всичко от него си !
    Наредил е хуманно ТЦК да лови украинци .
    До сега с тояги от утре само с палки .

    08:24 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ама те що тъй всичките им

    2 0 Отговор
    търговски обекти след удар по тях детнонациите продължават по 10-12 часа. Ей, тия стоки много барути били бе?

    08:29 25.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А, складовете пълни със

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Коментар":

    стоки натъпкан с барут, че от видеата се виждат как детонират с часове.

    08:33 25.10.2026

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