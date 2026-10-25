Премиерът на Франция подготвял блокиране на социални мрежи при протести

Френското правителство е подготвяло възможно временно блокиране на достъпа до социални мрежи при нова ескалация на протестите, съобщи френската медия Blast. Премиерът Себастиен Лекорню е изпратил на 22 октомври писмо до ръководствата на Orange, SFR, Free и Bouygues Telecom с искане операторите да бъдат готови да ограничат достъпа до TikTok, Instagram, Snapchat и X.

Според публикацията мярката е била планирана за периода около протестите на 24 октомври и е трябвало да се прилага при избухване на насилие. От обсъжданите документи става ясно, че ограничението е било замислено за мобилни телефони и конкретни райони, а не като непременно национално спиране на платформите.

Операторите са изразили резерви

По данни на Anadolu Agency, която се позовава на информацията на Blast, представители на телекомуникационните компании и юридически съветници на кабинета на премиера са провели онлайн среща преди протестите. Операторите са посочили, че имат сериозни съмнения относно правното основание и че не разполагат с техническа възможност да въведат мярката в кратък срок.

Френското правителство не е потвърдило публично, че е разпоредило блокиране на социалните мрежи. Официално кабинетът на Лекорню обяви друга линия на действие - засилено сътрудничество с платформите за бързо откриване и премахване на призиви към насилие, вандализъм и грабежи.

На среща на 21 октомври в Матиньон са участвали представители на Meta, Snap, TikTok, Reddit, Discord и Google. Според правителственото съобщение е създаден единен канал за сигнали от държавата, а платформите са поели ангажимент да разглеждат по-бързо предупрежденията за незаконно съдържание. До 23 октомври са били подадени над 100 сигнала, като около половината са довели до спиране на акаунти.

Мярката има прецедент в Нова Каледония

Дебатът за ограничаване на социалните мрежи се засили след протестите и безредиците от 17 и 18 октомври. Министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес е заявил, че властите са видели онлайн призиви хората да дойдат на протест „със своите фойерверки“, но е уточнил, че част от съобщенията са били фалшиви призиви за събиране.

Френските власти вече предприеха подобна стъпка през 2024 г., когато ограничиха достъпа до TikTok в Нова Каледония по време на тежки безредици. По-късно Държавният съвет определи мярката като непропорционално ограничение на права и свободи и я отмени.

На 24 октомври във Франция са се провели 289 протеста. Вътрешното министерство съобщи за 410 000 участници и близо 1000 задържани, а за охраната са били мобилизирани около 70 000 полицаи и жандармеристи. Не е потвърдено дали подготвяната от кабинета на Лекорню мярка за блокиране на социалните мрежи е била приложена.

Източници: blast-info.fr, m.aa.com.tr, apnews.com