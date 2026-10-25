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Премиерът на Франция подготвял блокиране на социални мрежи при протести

Премиерът на Франция подготвял блокиране на социални мрежи при протести

25 Октомври, 2026 07:20 846 29

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  • себастиен лекорню-
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  • протести-
  • телекоми

Себастиен Лекорню е поискал от четири телекома да са готови да ограничат достъпа до TikTok, Instagram, Snapchat и X. Операторите са изразили правни и технически резерви

Премиерът на Франция подготвял блокиране на социални мрежи при протести - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френското правителство е подготвяло възможно временно блокиране на достъпа до социални мрежи при нова ескалация на протестите, съобщи френската медия Blast. Премиерът Себастиен Лекорню е изпратил на 22 октомври писмо до ръководствата на Orange, SFR, Free и Bouygues Telecom с искане операторите да бъдат готови да ограничат достъпа до TikTok, Instagram, Snapchat и X.

Според публикацията мярката е била планирана за периода около протестите на 24 октомври и е трябвало да се прилага при избухване на насилие. От обсъжданите документи става ясно, че ограничението е било замислено за мобилни телефони и конкретни райони, а не като непременно национално спиране на платформите.

Операторите са изразили резерви

По данни на Anadolu Agency, която се позовава на информацията на Blast, представители на телекомуникационните компании и юридически съветници на кабинета на премиера са провели онлайн среща преди протестите. Операторите са посочили, че имат сериозни съмнения относно правното основание и че не разполагат с техническа възможност да въведат мярката в кратък срок.

Френското правителство не е потвърдило публично, че е разпоредило блокиране на социалните мрежи. Официално кабинетът на Лекорню обяви друга линия на действие - засилено сътрудничество с платформите за бързо откриване и премахване на призиви към насилие, вандализъм и грабежи.

На среща на 21 октомври в Матиньон са участвали представители на Meta, Snap, TikTok, Reddit, Discord и Google. Според правителственото съобщение е създаден единен канал за сигнали от държавата, а платформите са поели ангажимент да разглеждат по-бързо предупрежденията за незаконно съдържание. До 23 октомври са били подадени над 100 сигнала, като около половината са довели до спиране на акаунти.

Мярката има прецедент в Нова Каледония

Дебатът за ограничаване на социалните мрежи се засили след протестите и безредиците от 17 и 18 октомври. Министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес е заявил, че властите са видели онлайн призиви хората да дойдат на протест „със своите фойерверки“, но е уточнил, че част от съобщенията са били фалшиви призиви за събиране.

Френските власти вече предприеха подобна стъпка през 2024 г., когато ограничиха достъпа до TikTok в Нова Каледония по време на тежки безредици. По-късно Държавният съвет определи мярката като непропорционално ограничение на права и свободи и я отмени.

На 24 октомври във Франция са се провели 289 протеста. Вътрешното министерство съобщи за 410 000 участници и близо 1000 задържани, а за охраната са били мобилизирани около 70 000 полицаи и жандармеристи. Не е потвърдено дали подготвяната от кабинета на Лекорню мярка за блокиране на социалните мрежи е била приложена.

Източници: blast-info.fr, m.aa.com.tr, apnews.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ........–

    17 1 Отговор
    Интернета ще им спират ли ?

    ДемоКРАДция а ?!?

    Коментиран от #20

    07:24 25.10.2026

  • 2 Георги

    14 1 Отговор
    за подобно нещо в Русия ще има голям голям жълт вой

    Коментиран от #26

    07:25 25.10.2026

  • 3 Добре

    4 10 Отговор
    че е Русия, че да се учат от нея 🤣

    Коментиран от #5

    07:26 25.10.2026

  • 4 Овчар

    12 0 Отговор
    Мирният протест срещу олигархията е като да шепнеш молба на стена. Стената не чува. Тя е само тухли, подредени от тези, които имат. Докато шепнеш, тя стои. Но когато коремът остане празен и знанието бъде отнето, шепотът секва. Ръката се свива в юмрук, а юмрукът намира чука. И тогава стената пада – не защото е чула молбата, а защото чукът е по-силен от тухлите. А политиците не дават решение. Те дават само новия балон – надут с гняв, но кух отвътре. И когато се пукне, след него остава същата стена и същите тухли. Политиката е тумор, който ражда олигарси. Тя трябва да бъде изрязана и заменена от науката. Защото докато ние се борим със стените си, планетата крещи, че времето изтича. А ние разрушаваме не само себе си – разрушаваме и единствения дом, който имаме.

    Коментиран от #27

    07:29 25.10.2026

  • 5 ........–

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Добре":

    Там нета го спряха поради военни причини.

    Заради навигацията на дроновете по клетките.

    07:32 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Русия трябва да

    9 0 Отговор
    ги подпомогне със оръжие тея хора за да се защитават от агресията на НАТО и Макрон

    Коментиран от #12

    07:47 25.10.2026

  • 10 Стойко

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Само дето такъв случай никога не е имало! Докато в европа гестаповците бият до счупване на кокали, а наскоро имаше и откъсната ръка от граната! Токова за ес демокрацията!

    Коментиран от #24, #25

    07:49 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 БРЕ БРЕ БРЯЯ

    8 1 Отговор
    То по-зле от иранските протести бе.

    07:52 25.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Интересно

    9 1 Отговор
    С какво тогава например Франция се отличава, като управление от Иран, който непрекъснато критикува!? Същите мерки, същите действия? Бай Дончо-Миротвореца, защо не бомби Франция тогава???

    Коментиран от #22, #23

    08:01 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ами да

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Интересно":

    За всички които не са чели всичко е интересно,но да даваш мнение,натрапвайки сравнение между Иран и Франция е много по вече от глупост.

    08:17 25.10.2026

  • 23 Бууухахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Интересно":

    Точно сега дали ще посмее,ти как мислиш?

    08:19 25.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 А бре

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Стойко":

    Ти чий го дириш тука бре,защо не си в руский мир?

    08:24 25.10.2026

  • 26 Селтак

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Георги":

    Ако в Русия не действаха ограниченията на Кремъл не 10 000 а над милион щяха да са на улицата.

    08:28 25.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Историк

    1 0 Отговор
    Хората трябва да протестират,когато са недоволни,това е демокрацията. Вандализмът обаче е съвсем друго. Много ясна е фразата "Няколко хиляди радикални активисти се събраха в задната част на шествието, включително около 500 души, идентифицирани като участници в безредици“. Тази схема се повтаря навсякъде по света и у нас, което навежда на мисълта за един и същи щаб за действие по един и същи начин. Във Франция - Мари льо Пен, в Германия Алтернатива за Германия и т.н. все създания на Кремъл. Това сякаш е част от световната революция. Световните радикални и агресивни партии все са творения на един и същи творец. Наистина КГБ е най-голямото зло в света, защо обаче е непобедима? Даже превърна САЩ в Тръмпландия. Навсякъде ври и кипи. Франция и Германия са ядрото на ЕС, Путин затова е най-активен там,но как успява и как света не успява да се справи с него?

    08:37 25.10.2026

  • 29 Демокрацията е лъжа!

    0 0 Отговор
    Първо ще блокират социалните мрежи на протестиращите, а след това и сметките им и ще се кротнат като канадски тираджии. После микрончовците ще дават разрешения за "шествия" само на розови понита, еднорози и поклонници на дъгата. Може и на БГ мама и Мирчев лама.

    08:48 25.10.2026

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