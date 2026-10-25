Премиерът на Франция подготвял блокиране на социални мрежи при протести

Френското правителство е подготвяло възможно временно блокиране на достъпа до социални мрежи при нова ескалация на протестите, съобщи френската медия Blast. Премиерът Себастиен Лекорню е изпратил на 22 октомври писмо до ръководствата на Orange, SFR, Free и Bouygues Telecom с искане операторите да бъдат готови да ограничат достъпа до TikTok, Instagram, Snapchat и X.
Според публикацията мярката е била планирана за периода около протестите на 24 октомври и е трябвало да се прилага при избухване на насилие. От обсъжданите документи става ясно, че ограничението е било замислено за мобилни телефони и конкретни райони, а не като непременно национално спиране на платформите.
Операторите са изразили резерви
По данни на Anadolu Agency, която се позовава на информацията на Blast, представители на телекомуникационните компании и юридически съветници на кабинета на премиера са провели онлайн среща преди протестите. Операторите са посочили, че имат сериозни съмнения относно правното основание и че не разполагат с техническа възможност да въведат мярката в кратък срок.
Френското правителство не е потвърдило публично, че е разпоредило блокиране на социалните мрежи. Официално кабинетът на Лекорню обяви друга линия на действие - засилено сътрудничество с платформите за бързо откриване и премахване на призиви към насилие, вандализъм и грабежи.
На среща на 21 октомври в Матиньон са участвали представители на Meta, Snap, TikTok, Reddit, Discord и Google. Според правителственото съобщение е създаден единен канал за сигнали от държавата, а платформите са поели ангажимент да разглеждат по-бързо предупрежденията за незаконно съдържание. До 23 октомври са били подадени над 100 сигнала, като около половината са довели до спиране на акаунти.
Мярката има прецедент в Нова Каледония
Дебатът за ограничаване на социалните мрежи се засили след протестите и безредиците от 17 и 18 октомври. Министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес е заявил, че властите са видели онлайн призиви хората да дойдат на протест „със своите фойерверки“, но е уточнил, че част от съобщенията са били фалшиви призиви за събиране.
Френските власти вече предприеха подобна стъпка през 2024 г., когато ограничиха достъпа до TikTok в Нова Каледония по време на тежки безредици. По-късно Държавният съвет определи мярката като непропорционално ограничение на права и свободи и я отмени.
На 24 октомври във Франция са се провели 289 протеста. Вътрешното министерство съобщи за 410 000 участници и близо 1000 задържани, а за охраната са били мобилизирани около 70 000 полицаи и жандармеристи. Не е потвърдено дали подготвяната от кабинета на Лекорню мярка за блокиране на социалните мрежи е била приложена.
Източници: blast-info.fr, m.aa.com.tr, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ........–
ДемоКРАДция а ?!?
Коментиран от #20
07:24 25.10.2026
2 Георги
Коментиран от #26
07:25 25.10.2026
3 Добре
Коментиран от #5
07:26 25.10.2026
4 Овчар
Коментиран от #27
07:29 25.10.2026
5 ........–
До коментар #3 от "Добре":Там нета го спряха поради военни причини.
Заради навигацията на дроновете по клетките.
07:32 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Русия трябва да
Коментиран от #12
07:47 25.10.2026
10 Стойко
До коментар #8 от "Путин":Само дето такъв случай никога не е имало! Докато в европа гестаповците бият до счупване на кокали, а наскоро имаше и откъсната ръка от граната! Токова за ес демокрацията!
Коментиран от #24, #25
07:49 25.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 БРЕ БРЕ БРЯЯ
07:52 25.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Интересно
Коментиран от #22, #23
08:01 25.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ами да
До коментар #17 от "Интересно":За всички които не са чели всичко е интересно,но да даваш мнение,натрапвайки сравнение между Иран и Франция е много по вече от глупост.
08:17 25.10.2026
23 Бууухахахаха
До коментар #17 от "Интересно":Точно сега дали ще посмее,ти как мислиш?
08:19 25.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 А бре
До коментар #10 от "Стойко":Ти чий го дириш тука бре,защо не си в руский мир?
08:24 25.10.2026
26 Селтак
До коментар #2 от "Георги":Ако в Русия не действаха ограниченията на Кремъл не 10 000 а над милион щяха да са на улицата.
08:28 25.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Историк
08:37 25.10.2026
29 Демокрацията е лъжа!
08:48 25.10.2026