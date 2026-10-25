FT: Вашингтон е водил тайни преговори с Путин за мир в Украйна извън официалните канали

Американски юрист и инвеститори с дългогодишни връзки в Русия са организирали неофициален канал за контакти между администрацията на Джо Байдън и Владимир Путин през 2022 г. и началото на 2023 г., съобщава Financial Times. Целта била да се намали рискът от ядрена ескалация и да се проучат възможности за прекратяване на войната в Украйна.

Инициатор на канала бил Ричард Кон, американски корпоративен юрист и инвеститор, който работел в Русия от 1992 г. като основател на руското представителство на Latham & Watkins. През март 2022 г. неназован руски бизнесмен го потърсил заради опасения, че провалът на руската атака срещу Киев може да подтикне Путин към употреба на тактическо ядрено оръжие.

Послание от администрацията на Байдън

Кон се свързал с американския инвеститор Боб Форсман, който е заемал ръководни позиции в ING Barings, Renaissance Capital, Barclays, UBS и Dresdner. Чрез Dresdner Форсман познавал Матиас Варниг - германски бизнесмен, бивш ръководител на проектите „Северен поток“ и „Северен поток 2“ и дългогодишен познат на руския президент.

От американска страна в инициативата участвал и Ерик Грийн, отговарящ за Русия в Съвета за национална сигурност на САЩ при Байдън. На 4 октомври 2022 г. Кон и Форсман се срещнали с Варниг в Цюрих. След това Кон му предал в Германия послание, което според Financial Times идвало от Белия дом:

„САЩ не се стремят към смяна на режима. Не се опитваме да унищожим Русия. Искаме мир.“

На 26 октомври, на летището във Франкфурт, Варниг предал на Кон и Форсман отговор, записан от него в бележник. Financial Times уточнява, че не е напълно ясно дали цитатът възпроизвежда точните думи на Путин, или представя разбирането на Варниг за казаното.

В отговора се посочва, че Путин бил отворен за преговори и искал дългосрочно решение за Украйна, но не виждал възможност да отстъпи и бил готов да продължи войната. На следващия ден, 27 октомври 2022 г., Путин заяви на заседание на клуба „Валдай“, че за Русия използването на ядрено оръжие няма „политически или военен смисъл“.

Предложенията за Москва и Киев

Паралелно с този канал Джейк Съливан и Юрий Ушаков водели конфиденциални контакти по официална линия. Въпреки това Кон и Форсман решили да продължат с опит за посредничество между Русия и Украйна.

Чрез бизнесмена Майкъл Калви Кон стигнал до украинския продуцент Александър Роднянски, познат на Владимир Зеленски. Варниг и Роднянски предали на руското и украинското ръководство предложения, според които Русия трябвало да се изтегли от по-голямата част от анексираните през 2022 г. територии. Планът предвиждал Украйна да признае руския контрол над Крим и да осигури сухопътен коридор до полуострова, а държави от НАТО да предоставят гаранции за сигурността на Украйна.

Според Financial Times Варниг предал предложенията на Путин на 1 февруари 2023 г. Руският президент ги разгледал подробно и изключил членството на Украйна в НАТО, но допуснал членство в Европейския съюз при друга форма на военна гаранция. Зеленски и ръководителят на президентската му канцелария Андрий Ермак отказали отстъпките.

Неофициалните разговори фактически приключили на 18 февруари 2023 г. след среща в Цюрих. По думите на Варниг Путин разказал на Ушаков за канала и поискал потвърждение от Съливан, че американските посредници действително представляват интересите на САЩ. Съливан не дал такова потвърждение и заявил, че официалните контакти между Вашингтон и Москва са достатъчни.

В края на разказа Варниг описал лична среща с Путин след налагането на европейски санкции и трудностите, които те създали за семейството му в Германия. На негово наблюдение за промяната в поведението на руския президент Путин отговорил: „Властта е наркотик.“

Източници: meduza.io, ft.com