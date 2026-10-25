Ново проучване разкри нагласите в Германия за военната помощ за Украйна

63% от германците подкрепят запазването или увеличаването на военната помощ за Украйна от европейските държави, показва новото издание на ZDF-Politbarometer. 30% от анкетираните искат подкрепата да бъде увеличена, а 33% одобряват сегашното ѝ равнище. 32% са за намаляване на военната помощ.
„В Германия солидарността с Украйна продължава“, обобщава ZDF-Politbarometer резултатите от допитването. Данните показват, че по въпроса има ясно мнозинство в полза на запазването или разширяването на европейската подкрепа, макар че делът на противниците на помощта също остава значителен.
Повечето германци се съмняват в намеренията на Путин
79% от участниците не вярват, че руският президент Владимир Путин има сериозен интерес към трайно прекратяване на огъня. Само 16% смятат, че той действително иска дълготрайно примирие. Сред привържениците на „Алтернатива за Германия“ този дял достига 49%.
По отношение на президента на САЩ Доналд Тръмп 38% от германците го поставят на страната на Русия във войната срещу Украйна. Едва 1% смятат, че той подкрепя Украйна, докато 57% са на мнение, че американският президент не заема страната на нито един от двата лагера.
Разделение за възможен руски нападение срещу НАТО
Германското общество е почти равномерно разделено и по въпроса дали Русия може да нападне източни държави от НАТО, сред които Полша и балтийските страни. 46% смятат подобна опасност за реална, а 48% не очакват такъв сценарий.
Разликата между източната и западната част на страната е по-видима. В източните германски провинции 57% не очакват Русия да нападне източни държави от НАТО, докато в западните провинции този дял е 46%.
AfD остава първа в изборната проекция
Ако изборите за Бундестаг се проведат в неделя, „Алтернатива за Германия“ би получила 26% от гласовете, което е спад с два процентни пункта спрямо предишното проучване. Блокът ХДС/ХСС на канцлера Фридрих Мерц събира 23% и увеличава резултата си с два пункта.
Социалдемократическата партия е с 14%, „Зелените“ - с 13%, а „Левицата“ - с 11%.
Проучването е проведено от Forschungsgruppe Wahlen между 20 и 22 октомври сред 1225 германски избиратели чрез телефонни и онлайн интервюта. Посочената статистическа грешка е около 2-3 процентни пункта.
Източници: ukrinform.ua, zdfheute.de
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новото проучване е,
09:09 25.10.2026
2 Смях
09:09 25.10.2026
3 Пич
Само да знаете, че когато германците излязат да ви зарират по улиците и площадите, това ще е защото давате малко пари за Украйна!!!
09:10 25.10.2026
4 ........–
Да,бе швепс.
Пропаганден машинен.
09:11 25.10.2026
5 Това проучване е от Марийка
09:11 25.10.2026
6 Здравко Ахилесов
09:13 25.10.2026
7 АХА
09:14 25.10.2026
8 Ццц
09:15 25.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 63 % срещу Украйна
09:15 25.10.2026
11 Това е според Мария факти
09:16 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Социолозите
09:19 25.10.2026
14 Германците
Коментиран от #23, #26, #38, #40
09:19 25.10.2026
15 ТЕА ВЕЧЕ НЕ МОГАТ
ПОЛОВИНАТА ОТ ПОДКРЕПИЛИТЕ АДФ СМЯТАТ ПЕ ПУТИН НЕ ИСКА ТРАЕН МИР
Е ЩО ТОГАВА ГЛАСУВАТ ЗА АДФ
ААААА СЕТИХ СЕ
ИСКАТ ПУТИН ДА ПРЕВЗЕМЕ ГЕРМАНИЯ
НАЛИ ТЪЙ БЕ ОБЛИТЕ
09:19 25.10.2026
16 Германия е твърдо за Европа и Украйна
АзГ никога няма да управлява.
С времето подкрепата за тях ще намалява. Вече достигнаха апогея си.
Коментиран от #25
09:23 25.10.2026
17 Ццц
09:24 25.10.2026
18 Чума
09:24 25.10.2026
19 Пенчо
09:25 25.10.2026
20 В България ни монтираха
Българските т.н. евроатлантически партии се оказаха кухи и фалшиви.
Говоря за ГЕРБ, СДС, ДПС, ППДБ.
Но това не пзначава, че мнозонството българи не подкрепят Украйна в нейната битка за независимост.
Коментиран от #22, #24
09:26 25.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 КРАТКО
До коментар #20 от "В България ни монтираха":УТРЕ ША РАЗБЕРЕМ
09:29 25.10.2026
23 Инна
До коментар #14 от "Германците":Изявления на Запад за руската заплаха и началото на подготовката за война с Русия са политическа шизофрения. Руският президент Владимир Путин заяви това в интервю с журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.
„Надявам се и това да отмине. За всички стана очевидно, че победата над Русия на бойното поле е невъзможна, а нанасянето на стратегическо поражение е нереалистично“, подчерта държавният глава.
Путин каза, че се надява, че тези, които се стремят към стратегическо поражение на Русия, ще разберат реалностите на живота и ще разберат, че е по-добре да се живее в мир с Русия.
09:30 25.10.2026
24 Приличаш
До коментар #20 от "В България ни монтираха":на кандидат за президент. Или вицепрезидент. С коефициент на интелигентност като на Пацо. Кой номер ти е бюлетината да гласувам за теб?
09:30 25.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Чума
09:34 25.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Абе
09:38 25.10.2026
30 Кой го интересува
09:39 25.10.2026
31 67457457
09:39 25.10.2026
32 Мухаа ха!
09:44 25.10.2026
33 Вярваме
Статията е твърде жалка пропаганда. Същата като онази дето писахте , че КГБ ходило да пикае в тоалетните на финландските депутати. Ай измислете нещо по-умно.
09:44 25.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 М да уе...
Пропагандни лъжи не носят нищо ...
10:07 25.10.2026
36 Мхм, тв и във Франция снощи чак
10:17 25.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Това в бгмама ли го прочете?
До коментар #14 от "Германците":Или в една?
10:25 25.10.2026
39 дядо Петър
10:34 25.10.2026
40 Западен Берлин
До коментар #14 от "Германците":Ти също бъди прагматичен и си изпий хапчетата, защото явно си пропуснал да го направиш сутринта, докато местиш стрелките.
10:36 25.10.2026
41 Глупости са
До коментар #37 от "405":51% от населението на Германия са мюсюлмани - араби, турци, афганистанци, индийци и какви ли не още. Обаче ги броят за германци. Само че на тях изобщо не им пука за Украйна и Русия. Така че резултатите от проучването са нереални.
10:37 25.10.2026
42 Неон
10:43 25.10.2026