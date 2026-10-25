Ново проучване разкри нагласите в Германия за военната помощ за Украйна

63% от германците подкрепят запазването или увеличаването на военната помощ за Украйна от европейските държави, показва новото издание на ZDF-Politbarometer. 30% от анкетираните искат подкрепата да бъде увеличена, а 33% одобряват сегашното ѝ равнище. 32% са за намаляване на военната помощ.

„В Германия солидарността с Украйна продължава“, обобщава ZDF-Politbarometer резултатите от допитването. Данните показват, че по въпроса има ясно мнозинство в полза на запазването или разширяването на европейската подкрепа, макар че делът на противниците на помощта също остава значителен.

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Повечето германци се съмняват в намеренията на Путин

79% от участниците не вярват, че руският президент Владимир Путин има сериозен интерес към трайно прекратяване на огъня. Само 16% смятат, че той действително иска дълготрайно примирие. Сред привържениците на „Алтернатива за Германия“ този дял достига 49%.

По отношение на президента на САЩ Доналд Тръмп 38% от германците го поставят на страната на Русия във войната срещу Украйна. Едва 1% смятат, че той подкрепя Украйна, докато 57% са на мнение, че американският президент не заема страната на нито един от двата лагера.

Разделение за възможен руски нападение срещу НАТО

Германското общество е почти равномерно разделено и по въпроса дали Русия може да нападне източни държави от НАТО, сред които Полша и балтийските страни. 46% смятат подобна опасност за реална, а 48% не очакват такъв сценарий.

Разликата между източната и западната част на страната е по-видима. В източните германски провинции 57% не очакват Русия да нападне източни държави от НАТО, докато в западните провинции този дял е 46%.

AfD остава първа в изборната проекция

Ако изборите за Бундестаг се проведат в неделя, „Алтернатива за Германия“ би получила 26% от гласовете, което е спад с два процентни пункта спрямо предишното проучване. Блокът ХДС/ХСС на канцлера Фридрих Мерц събира 23% и увеличава резултата си с два пункта.

Социалдемократическата партия е с 14%, „Зелените“ - с 13%, а „Левицата“ - с 11%.

Проучването е проведено от Forschungsgruppe Wahlen между 20 и 22 октомври сред 1225 германски избиратели чрез телефонни и онлайн интервюта. Посочената статистическа грешка е около 2-3 процентни пункта.

Източници: ukrinform.ua, zdfheute.de