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Ново проучване разкри нагласите в Германия за военната помощ за Украйна
  Тема: Украйна

Ново проучване разкри нагласите в Германия за военната помощ за Украйна

25 Октомври, 2026 09:07 1 773 42

  • германия-
  • украйна-
  • военна помощ-
  • zdf-politbarometer-
  • владимир путин

30% искат увеличаване на военната подкрепа, а 33% одобряват сегашното ѝ равнище. Мнозинството в Германия не вярва, че Владимир Путин иска трайно примирие

Ново проучване разкри нагласите в Германия за военната помощ за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

63% от германците подкрепят запазването или увеличаването на военната помощ за Украйна от европейските държави, показва новото издание на ZDF-Politbarometer. 30% от анкетираните искат подкрепата да бъде увеличена, а 33% одобряват сегашното ѝ равнище. 32% са за намаляване на военната помощ.

„В Германия солидарността с Украйна продължава“, обобщава ZDF-Politbarometer резултатите от допитването. Данните показват, че по въпроса има ясно мнозинство в полза на запазването или разширяването на европейската подкрепа, макар че делът на противниците на помощта също остава значителен.

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Повечето германци се съмняват в намеренията на Путин

79% от участниците не вярват, че руският президент Владимир Путин има сериозен интерес към трайно прекратяване на огъня. Само 16% смятат, че той действително иска дълготрайно примирие. Сред привържениците на „Алтернатива за Германия“ този дял достига 49%.

По отношение на президента на САЩ Доналд Тръмп 38% от германците го поставят на страната на Русия във войната срещу Украйна. Едва 1% смятат, че той подкрепя Украйна, докато 57% са на мнение, че американският президент не заема страната на нито един от двата лагера.

Разделение за възможен руски нападение срещу НАТО

Германското общество е почти равномерно разделено и по въпроса дали Русия може да нападне източни държави от НАТО, сред които Полша и балтийските страни. 46% смятат подобна опасност за реална, а 48% не очакват такъв сценарий.

Разликата между източната и западната част на страната е по-видима. В източните германски провинции 57% не очакват Русия да нападне източни държави от НАТО, докато в западните провинции този дял е 46%.

AfD остава първа в изборната проекция

Ако изборите за Бундестаг се проведат в неделя, „Алтернатива за Германия“ би получила 26% от гласовете, което е спад с два процентни пункта спрямо предишното проучване. Блокът ХДС/ХСС на канцлера Фридрих Мерц събира 23% и увеличава резултата си с два пункта.

Социалдемократическата партия е с 14%, „Зелените“ - с 13%, а „Левицата“ - с 11%.

Проучването е проведено от Forschungsgruppe Wahlen между 20 и 22 октомври сред 1225 германски избиратели чрез телефонни и онлайн интервюта. Посочената статистическа грешка е около 2-3 процентни пункта.

Източници: ukrinform.ua, zdfheute.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новото проучване е,

    80 1 Отговор
    че Шмерца 🐛 ще изхвърчи с 200, защото хората не искат да мизеруват, заради Украйна❗

    09:09 25.10.2026

  • 2 Смях

    67 1 Отговор
    Потвърдена ли е от независим източник информацията?Не е като да не се е случавало немски медии да манипулират резултати.

    09:09 25.10.2026

  • 3 Пич

    56 1 Отговор
    Да бе........
    Само да знаете, че когато германците излязат да ви зарират по улиците и площадите, това ще е защото давате малко пари за Украйна!!!

    09:10 25.10.2026

  • 4 ........–

    57 4 Отговор
    30% искат увеличаване на военната подкрепа, а 33% одобряват сегашното ѝ равнище. Мнозинството в Германия не вярва, че Владимир Путин иска трайно примирие.

    Да,бе швепс.
    Пропаганден машинен.

    09:11 25.10.2026

  • 5 Това проучване е от Марийка

    43 1 Отговор
    чатбота.

    09:11 25.10.2026

  • 6 Здравко Ахилесов

    52 2 Отговор
    Веднага повЕрвахме! А във Франция правено ли е подобно проучване скоро?

    09:13 25.10.2026

  • 7 АХА

    37 3 Отговор
    Даже не 60 ! 100 процента подкрепят помоща това със протестите си е долна руска пропаганда!

    09:14 25.10.2026

  • 8 Ццц

    52 1 Отговор
    Цифрите са верни! Анкетирани са Урсула фон Лайър, Фридрих Мерц и обикновен германски гражданин. Урсула е за увеличения, Мерц е доволен и на сегашното положение...Във Франция дори вече стачкуват от нетърпение за увеличаване на подкрепата!

    09:15 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 63 % срещу Украйна

    42 4 Отговор
    е вярното. Никъде в Европа вече не подкрепят Украйна.

    09:15 25.10.2026

  • 11 Това е според Мария факти

    34 2 Отговор
    Дойче зеле и нпо отворено общество платените

    09:16 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Социолозите

    28 2 Отговор
    винаги лъжат. Особено платените.

    09:19 25.10.2026

  • 14 Германците

    5 39 Отговор
    не са прости, а са прагматични, и са калени в две световни войни, и знаят че е по-добре да стиснат зъби и да изпитат финансови трудности, но войната и жертвите да се случват далеч от тях. Защото в крайна сметка, когато всичко приключи и Русия да започне да плаща репарации на Украйна, те ще си получат обратно парите.

    Коментиран от #23, #26, #38, #40

    09:19 25.10.2026

  • 15 ТЕА ВЕЧЕ НЕ МОГАТ

    26 1 Отговор
    И ДА ЛЪЖАТ КАТО ХОРАТА
    ПОЛОВИНАТА ОТ ПОДКРЕПИЛИТЕ АДФ СМЯТАТ ПЕ ПУТИН НЕ ИСКА ТРАЕН МИР
    Е ЩО ТОГАВА ГЛАСУВАТ ЗА АДФ
    ААААА СЕТИХ СЕ
    ИСКАТ ПУТИН ДА ПРЕВЗЕМЕ ГЕРМАНИЯ
    НАЛИ ТЪЙ БЕ ОБЛИТЕ

    09:19 25.10.2026

  • 16 Германия е твърдо за Европа и Украйна

    3 31 Отговор
    Вайдел никога няма да бъде канцлерин.
    АзГ никога няма да управлява.

    С времето подкрепата за тях ще намалява. Вече достигнаха апогея си.

    Коментиран от #25

    09:23 25.10.2026

  • 17 Ццц

    28 0 Отговор
    Запомнете резултатите от друго проучване: 100 % от революциите, които децата учат днес по история са в следствие на разминаване на народ с управници!

    09:24 25.10.2026

  • 18 Чума

    6 0 Отговор
    Германци, поляци и много други имат иторически доводи да не обичат Русия! Аз съм Чума от България! Не очаквайте от мен да бъда гей!

    09:24 25.10.2026

  • 19 Пенчо

    20 1 Отговор
    Някои пак ще ходят до берлин май!?

    09:25 25.10.2026

  • 20 В България ни монтираха

    3 22 Отговор
    тръмпистко- путинистки управляващи.

    Българските т.н. евроатлантически партии се оказаха кухи и фалшиви.
    Говоря за ГЕРБ, СДС, ДПС, ППДБ.

    Но това не пзначава, че мнозонството българи не подкрепят Украйна в нейната битка за независимост.

    Коментиран от #22, #24

    09:26 25.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 КРАТКО

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "В България ни монтираха":

    УТРЕ ША РАЗБЕРЕМ

    09:29 25.10.2026

  • 23 Инна

    12 0 Отговор

    До коментар #14 от "Германците":

    Изявления на Запад за руската заплаха и началото на подготовката за война с Русия са политическа шизофрения. Руският президент Владимир Путин заяви това в интервю с журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.

    „Надявам се и това да отмине. За всички стана очевидно, че победата над Русия на бойното поле е невъзможна, а нанасянето на стратегическо поражение е нереалистично“, подчерта държавният глава.
    Путин каза, че се надява, че тези, които се стремят към стратегическо поражение на Русия, ще разберат реалностите на живота и ще разберат, че е по-добре да се живее в мир с Русия.

    09:30 25.10.2026

  • 24 Приличаш

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "В България ни монтираха":

    на кандидат за президент. Или вицепрезидент. С коефициент на интелигентност като на Пацо. Кой номер ти е бюлетината да гласувам за теб?

    09:30 25.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Чума

    9 0 Отговор
    Сега прослушах опять ,,Казаки в Берлине"! Автор, текст - 9 май, 1945 г.

    09:34 25.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Абе

    11 0 Отговор
    конфликтът с Русия ще струва на Украйна над 470 млн. долара на ден през 2027 г. Германците като са толкова мераклии нека те ги плащат

    09:38 25.10.2026

  • 30 Кой го интересува

    11 0 Отговор
    Германците не са фактор в Европа от 1945 г. Колония на САЩ. Да прибират още диваци и да им строят джамий и да ги хранят, Русия не е хапка за тяхната уста.

    09:39 25.10.2026

  • 31 67457457

    7 0 Отговор
    и тука яко се лаааажееее

    09:39 25.10.2026

  • 32 Мухаа ха!

    9 0 Отговор
    Вервайте ми,направо напишете ,че са 99% подържащи клоуна, който с удоволствие искат да им дърпат от джоба милиарди.То си пролича от изминалите избори за Лантага, личи и от невижданата подкрепа за мерцчо- около 5,3%

    09:44 25.10.2026

  • 33 Вярваме

    11 1 Отговор
    На факти, много вярваме на факти. Искали били германците. Ами като толкова много го искат що не са на украинския фронт а?
    Статията е твърде жалка пропаганда. Същата като онази дето писахте , че КГБ ходило да пикае в тоалетните на финландските депутати. Ай измислете нещо по-умно.

    09:44 25.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 М да уе...

    8 0 Отговор
    Те за това АфГ са с рекордна популярност....
    Пропагандни лъжи не носят нищо ...

    10:07 25.10.2026

  • 36 Мхм, тв и във Франция снощи чак

    7 0 Отговор
    излязоха и потрошиха Париж и големите градове на Франция, защити недоволстват че Макрон много малко давал на Украйна, трябвало да им вземат всичко и да го дадат на Зеленски.

    10:17 25.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Това в бгмама ли го прочете?

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Германците":

    Или в една?

    10:25 25.10.2026

  • 39 дядо Петър

    1 0 Отговор
    Голям майтап. Понеже 66% от германците подкрепят военната помощ за Украйна, Алтернатива за Германия ги бие на всички избори. На такава подкрепа няма да повярват дори моите кокошки у двору.

    10:34 25.10.2026

  • 40 Западен Берлин

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Германците":

    Ти също бъди прагматичен и си изпий хапчетата, защото явно си пропуснал да го направиш сутринта, докато местиш стрелките.

    10:36 25.10.2026

  • 41 Глупости са

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "405":

    51% от населението на Германия са мюсюлмани - араби, турци, афганистанци, индийци и какви ли не още. Обаче ги броят за германци. Само че на тях изобщо не им пука за Украйна и Русия. Така че резултатите от проучването са нереални.

    10:37 25.10.2026

  • 42 Неон

    2 0 Отговор
    Още е хубаво времето и е топло,след някой ден ще променят мераците за помощ!Разправията ще стане за репарациите и лошото предстои!

    10:43 25.10.2026

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