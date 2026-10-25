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Мъск твърди, че Украйна използва Starlink за нападения с дронове. Киев: „Технически е невъзможно“
  Тема: Украйна

Мъск твърди, че Украйна използва Starlink за нападения с дронове. Киев: „Технически е невъзможно“

25 Октомври, 2026 11:01 1 274 23

  • илон мъск-
  • starlink-
  • starshield-
  • украйна-
  • безпилотници

Съветник на украинския президент и бивш съветник на министъра на отбраната заявиха, че използването на гражданския Starlink за такива операции е технически невъзможно

Мъск твърди, че Украйна използва Starlink за нападения с дронове. Киев: „Технически е невъзможно“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илон Мъск обвини украински военни, че са нарушили условията за използване на сателитната система Starlink и са я прилагали при настъпателни удари с безпилотници. Според него тази възможност е била прекратена през седмицата преди 25 октомври.

„Украинските военни нарушиха условията за използване на Starlink и го използваха за настъпателни удари с безпилотници с цел убиване на хора. Тази вратичка беше затворена миналата седмица“, написа основателят на SpaceX в социалната мрежа X.

Мъск заяви, че използването на Starlink за убиване на хора „никога не е било разрешавано и не трябва да бъде разрешавано“. Той направи разграничение между гражданската система и Starshield, която определи като военна версия, намираща се под контрола на правителството на САЩ.

„Ако Starlink бъде изключен, украинската фронтова линия незабавно ще рухне“, написа Мъск. Той уточни, че това „не е заплаха, а просто констатация“, и добави, че SpaceX е направила повече от всяка друга частна компания за защитата на Украйна.

Украинската страна отхвърли твърдението

Сергей „Флаш“ Бескрестнов, съветник на украинския президент по развитието на технологичните направления в отбраната, заяви, че Starlink не работи над територията на Русия. По думите му украинските сили „физически не могат“ да използват системата за далечни удари с дронове и за удари на средна дистанция.

Бившият съветник на украинския министър на отбраната Сергей Стерненко посочи, че сателитен терминал, който работи в движение, трябва да бъде включен в специален „бял списък“ и да бъде свързан с военната система Starshield. Според него използването на граждански Starlink за изпълнение на задачи с безпилотници е „технически невъзможно“.

Ограничения при висока скорост

На 14 октомври украински военни съобщиха за ограничения в работата на терминалите за Starshield. Връзката се губи, когато безпилотниците се движат със скорост над 160 километра в час.

Паралелно с това остана спорът кой е наредил ограничаването на системата за Украйна. Доналд Тръмп заяви, че не е давал подобно разпореждане и не знае кой би могъл да го направи. The Telegraph съобщи, позовавайки се на четири източника, че Мъск е предложил на Тръмп да ограничи Starshield. The Wall Street Journal също писа, че именно Мъск е разпоредил ограничаването на системата.

Източници: meduza.io


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    37 52 Отговор
    Абе аз на Мъск ли да вервам, или на Укроинформ...?!
    А ма А........ ще ми внушава някой, че имало лъжливи украинци...

    Коментиран от #21

    11:05 25.10.2026

  • 3 ставка

    23 50 Отговор
    Големите хитреци те..
    Казано е: хитрата сврака, с двата крака.

    11:05 25.10.2026

  • 4 Овчар

    22 51 Отговор
    ЕС се пали от вътре а измамниците още разчитат на войната а медиите им вярват..! Смешно ми става на безсилието че дупката вече е голяма и грабежа не може да бъде вече оправдан..

    11:05 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Старкалинки

    19 49 Отговор
    Може да нямат нафта, газ, ток и вода, но поне имат бърз нет, което е "технически невъзможно".

    11:07 25.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами

    24 39 Отговор
    Всички знаят, че Старлинк се използва срещу Русия.
    На Мъск му е пределно ясно, че в даден момент
    Русия ще предприеме мерки това да се прекрати и
    че последствията за Старлинк могат да са фатални.

    11:17 25.10.2026

  • 9 Да питат калушковците дали

    12 37 Отговор
    сателитен терминал, който работи в движение не може да изпълнява задачи с безпилотници и е „технически невъзможно“....

    11:17 25.10.2026

  • 10 Михо

    28 35 Отговор
    Тея тръгнали да обясняват на създателя на продукта кое как било,нема такива нагляри

    11:18 25.10.2026

  • 11 3.14К

    20 36 Отговор
    Мъск ли знае как действа системата или терористите на наркомана, които са променили софтуера и бяха хванати от създателя на Starlink. Да са благодарни, че все още им разрешено да го ползват след измамата. Последното изречение от поста на Мъск беше цитирам: "горете в ада".

    11:19 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 лаик

    13 35 Отговор
    Истината е някъде там! В зависимост от целите Старлинг има различни цени за скоростта. От 100$ зе базовата функция, през 200-400$ за комерсиални цели, до хиляда и 20 000$ за авиационни и други "специални" нужди. Укрите са се изхитрили и добавят 3лектронна джаджа (нещо свързано с джи пи еса) и лъжат спътниците на Мъск, че антената на Старлинга е неподвижна. А те ги закачат на атакуващите дронове и форкат, като във Формула уан. Мъск ги е усетил, че с базовия абонамент укрите си правят, каквото искат и им ударил чертата. Номера е нещо от сорта, че независимо, че антената бъже спътника, че е неподвижна, прехвърлянето на сигнала от един спътник на друг и в зависимост от времето за прехвърляне се установява скоростта с която се движи обекта, на който е закачена антената.

    11:23 25.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Соваж бейби

    11 27 Отговор
    Мъск защо се прави на незнаещ ?Нали това беше причината да имат Старлинк в Украйна.

    11:38 25.10.2026

  • 18 Комедия

    16 29 Отговор
    Зелендрий и компания, обясняват на Мъск и компания, кое е технически възможно и кое не. Как ви се струва?

    11:41 25.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Споко , уе !

    2 25 Отговор
    Обвиняват се едни други . Накрая минават руснаците .

    12:02 25.10.2026

  • 21 Кой го интересува

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    на кого вярваш?

    12:22 25.10.2026

  • 22 джони инглиш

    2 5 Отговор
    Зеленски и комедийната му трупа обясняват на Илон Мъск, как работи старлинк.

    12:28 25.10.2026

  • 23 Тити

    4 2 Отговор
    Мислех че Мъск има акъл ама се е хванал с рижавият луд

    12:32 25.10.2026

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