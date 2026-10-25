Мъск твърди, че Украйна използва Starlink за нападения с дронове. Киев: „Технически е невъзможно“

Илон Мъск обвини украински военни, че са нарушили условията за използване на сателитната система Starlink и са я прилагали при настъпателни удари с безпилотници. Според него тази възможност е била прекратена през седмицата преди 25 октомври.
„Украинските военни нарушиха условията за използване на Starlink и го използваха за настъпателни удари с безпилотници с цел убиване на хора. Тази вратичка беше затворена миналата седмица“, написа основателят на SpaceX в социалната мрежа X.
Мъск заяви, че използването на Starlink за убиване на хора „никога не е било разрешавано и не трябва да бъде разрешавано“. Той направи разграничение между гражданската система и Starshield, която определи като военна версия, намираща се под контрола на правителството на САЩ.
„Ако Starlink бъде изключен, украинската фронтова линия незабавно ще рухне“, написа Мъск. Той уточни, че това „не е заплаха, а просто констатация“, и добави, че SpaceX е направила повече от всяка друга частна компания за защитата на Украйна.
Украинската страна отхвърли твърдението
Сергей „Флаш“ Бескрестнов, съветник на украинския президент по развитието на технологичните направления в отбраната, заяви, че Starlink не работи над територията на Русия. По думите му украинските сили „физически не могат“ да използват системата за далечни удари с дронове и за удари на средна дистанция.
Бившият съветник на украинския министър на отбраната Сергей Стерненко посочи, че сателитен терминал, който работи в движение, трябва да бъде включен в специален „бял списък“ и да бъде свързан с военната система Starshield. Според него използването на граждански Starlink за изпълнение на задачи с безпилотници е „технически невъзможно“.
Ограничения при висока скорост
На 14 октомври украински военни съобщиха за ограничения в работата на терминалите за Starshield. Връзката се губи, когато безпилотниците се движат със скорост над 160 километра в час.
Паралелно с това остана спорът кой е наредил ограничаването на системата за Украйна. Доналд Тръмп заяви, че не е давал подобно разпореждане и не знае кой би могъл да го направи. The Telegraph съобщи, позовавайки се на четири източника, че Мъск е предложил на Тръмп да ограничи Starshield. The Wall Street Journal също писа, че именно Мъск е разпоредил ограничаването на системата.
Източници: meduza.io
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
А ма А........ ще ми внушава някой, че имало лъжливи украинци...
Коментиран от #21
11:05 25.10.2026
3 ставка
Казано е: хитрата сврака, с двата крака.
11:05 25.10.2026
4 Овчар
11:05 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Старкалинки
11:07 25.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ами
На Мъск му е пределно ясно, че в даден момент
Русия ще предприеме мерки това да се прекрати и
че последствията за Старлинк могат да са фатални.
11:17 25.10.2026
9 Да питат калушковците дали
11:17 25.10.2026
10 Михо
11:18 25.10.2026
11 3.14К
11:19 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 лаик
11:23 25.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Соваж бейби
11:38 25.10.2026
18 Комедия
11:41 25.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Споко , уе !
12:02 25.10.2026
21 Кой го интересува
До коментар #2 от "Пич":на кого вярваш?
12:22 25.10.2026
22 джони инглиш
12:28 25.10.2026
23 Тити
12:32 25.10.2026