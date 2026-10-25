Мъск твърди, че Украйна използва Starlink за нападения с дронове. Киев: „Технически е невъзможно“

Илон Мъск обвини украински военни, че са нарушили условията за използване на сателитната система Starlink и са я прилагали при настъпателни удари с безпилотници. Според него тази възможност е била прекратена през седмицата преди 25 октомври.

„Украинските военни нарушиха условията за използване на Starlink и го използваха за настъпателни удари с безпилотници с цел убиване на хора. Тази вратичка беше затворена миналата седмица“, написа основателят на SpaceX в социалната мрежа X.

Мъск заяви, че използването на Starlink за убиване на хора „никога не е било разрешавано и не трябва да бъде разрешавано“. Той направи разграничение между гражданската система и Starshield, която определи като военна версия, намираща се под контрола на правителството на САЩ.

„Ако Starlink бъде изключен, украинската фронтова линия незабавно ще рухне“, написа Мъск. Той уточни, че това „не е заплаха, а просто констатация“, и добави, че SpaceX е направила повече от всяка друга частна компания за защитата на Украйна.

Украинската страна отхвърли твърдението

Сергей „Флаш“ Бескрестнов, съветник на украинския президент по развитието на технологичните направления в отбраната, заяви, че Starlink не работи над територията на Русия. По думите му украинските сили „физически не могат“ да използват системата за далечни удари с дронове и за удари на средна дистанция.

Бившият съветник на украинския министър на отбраната Сергей Стерненко посочи, че сателитен терминал, който работи в движение, трябва да бъде включен в специален „бял списък“ и да бъде свързан с военната система Starshield. Според него използването на граждански Starlink за изпълнение на задачи с безпилотници е „технически невъзможно“.

Ограничения при висока скорост

На 14 октомври украински военни съобщиха за ограничения в работата на терминалите за Starshield. Връзката се губи, когато безпилотниците се движат със скорост над 160 километра в час.

Паралелно с това остана спорът кой е наредил ограничаването на системата за Украйна. Доналд Тръмп заяви, че не е давал подобно разпореждане и не знае кой би могъл да го направи. The Telegraph съобщи, позовавайки се на четири източника, че Мъск е предложил на Тръмп да ограничи Starshield. The Wall Street Journal също писа, че именно Мъск е разпоредил ограничаването на системата.

Източници: meduza.io