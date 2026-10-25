В Украйна коментират: България гласува за президент с рекорден брой кандидати

В България започна гласуването на президентските избори, в които участват рекордните 27 кандидати. Избирателните секции отвориха в 7:00 часа, а вотът ще определи държавния глава за следващия петгодишен мандат. Новият президент трябва да встъпи в длъжност през януари 2027 г., коментират медиите в Украйна.
Това е най-големият брой кандидати за президент от въвеждането на преките избори за държавен глава в България. Данните за изборния ден са публикувани от Централната избирателна комисия, а информацията е цитирана от Украинформ и „София Глоуб“.
Условията за победа и възможният балотаж
Кандидат може да спечели още на първия тур, ако получи над 50% от действителните гласове при избирателна активност над 50%.
Ако никой не изпълни тези условия, на 1 ноември ще се проведе втори тур. До него ще бъдат допуснати двамата кандидати, получили най-голяма подкрепа на първия тур.
Близо 6,6 милиона души имат право на глас
Около 6,59 милиона български граждани могат да гласуват, като 46 001 от тях ще упражнят правото си на вот за първи път.
Машинно гласуване е предвидено в 9373 секции в страната. В 2249 от тях ще има по две машини, а общият им брой достига 11 622.
Извън България са открити 613 избирателни секции в 60 държави. В 242 от тях ще може да се гласува с машина. За първи път такава възможност е осигурена във Варшава, Букурещ, Братислава, Будапеща и Хелзинки.
Краят на изборния ден
Гласуването ще продължи до 20:00 часа. Ако тогава пред секциите все още има избиратели, изборният ден може да бъде удължен, но не по-късно от 21:00 часа. Същите правила важат и за секциите в чужбина, като там се прилага местното време.
Източници: ukrinform.ua, sofiaglobe.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #21
11:26 25.10.2026
2 само питам
11:32 25.10.2026
3 3.14К
11:33 25.10.2026
4 Пич
11:34 25.10.2026
5 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ
11:36 25.10.2026
6 Швейк
Цялото ни население 6,4 милиона. Как стават тия работи?
Коментиран от #13
11:40 25.10.2026
7 И какво и онтересува
11:40 25.10.2026
8 Соваж бейби
11:42 25.10.2026
9 Гюро Михайлов
11:50 25.10.2026
10 Ти си
11:58 25.10.2026
11 Мандаринка
11:59 25.10.2026
12 Какво ни интересува Украйна???
11:59 25.10.2026
13 Луд Скайуокър
До коментар #6 от "Швейк":Това аз исках да попитам как по официални окончателни данни на Националния статистически институт (НСИ), населението на България е 6 423 207 души а по официални данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) за провеждащите се президентски избори право на глас в България имат точно 6 590 000 български граждани.
Коментиран от #15, #16
12:09 25.10.2026
14 Подлеца
12:14 25.10.2026
15 Али Гатор
До коментар #13 от "Луд Скайуокър":Проблема с тази разлика идва от това че държавата няма никаква идея колко български граждани с право на глас живеят в чужбина и колко от тях са родени зад граница. А тава позволява на ЦИК да масажира изборните резултати.
12:16 25.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 БАЦЕ ЕООД
12:24 25.10.2026
20 ЦРУ
12:26 25.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Злобното Зели
12:30 25.10.2026
23 Дзак
12:43 25.10.2026