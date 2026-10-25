Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
В Украйна коментират: България гласува за президент с рекорден брой кандидати
  Тема: Избори

В Украйна коментират: България гласува за президент с рекорден брой кандидати

25 Октомври, 2026 11:23 688 23

  • президентски избори-
  • избори в българия-
  • цик-
  • машинно гласуване-
  • балотаж

Двадесет и седем души се състезават за петгодишен мандат, а при нужда балотажът ще бъде на 1 ноември

В Украйна коментират: България гласува за президент с рекорден брой кандидати - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В България започна гласуването на президентските избори, в които участват рекордните 27 кандидати. Избирателните секции отвориха в 7:00 часа, а вотът ще определи държавния глава за следващия петгодишен мандат. Новият президент трябва да встъпи в длъжност през януари 2027 г., коментират медиите в Украйна.

Това е най-големият брой кандидати за президент от въвеждането на преките избори за държавен глава в България. Данните за изборния ден са публикувани от Централната избирателна комисия, а информацията е цитирана от Украинформ и „София Глоуб“.

Условията за победа и възможният балотаж

Кандидат може да спечели още на първия тур, ако получи над 50% от действителните гласове при избирателна активност над 50%.

„За победа на първия тур кандидатът трябва да получи над 50% от действителните гласове при избирателна активност над 50%.“

Ако никой не изпълни тези условия, на 1 ноември ще се проведе втори тур. До него ще бъдат допуснати двамата кандидати, получили най-голяма подкрепа на първия тур.

Близо 6,6 милиона души имат право на глас

Около 6,59 милиона български граждани могат да гласуват, като 46 001 от тях ще упражнят правото си на вот за първи път.

Машинно гласуване е предвидено в 9373 секции в страната. В 2249 от тях ще има по две машини, а общият им брой достига 11 622.

Извън България са открити 613 избирателни секции в 60 държави. В 242 от тях ще може да се гласува с машина. За първи път такава възможност е осигурена във Варшава, Букурещ, Братислава, Будапеща и Хелзинки.

Краят на изборния ден

Гласуването ще продължи до 20:00 часа. Ако тогава пред секциите все още има избиратели, изборният ден може да бъде удължен, но не по-късно от 21:00 часа. Същите правила важат и за секциите в чужбина, като там се прилага местното време.

Източници: ukrinform.ua, sofiaglobe.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    16 5 Отговор
    В България вече мазохистите са мнозинство и гласуват за по гаден живот вече почти 40 години.

    Коментиран от #21

    11:26 25.10.2026

  • 2 само питам

    14 0 Отговор
    абе не са ли твърде малко кандидатите за тая голяма държава българия само 27 броики трябваше поне 200 броики

    11:32 25.10.2026

  • 3 3.14К

    22 3 Отговор
    А в измислената държава си имат от две години узурпатор, който прави всичко възможно за намеса в изборите на всяка държава, която не му се връзва на измамите да го захранва с пари.

    11:33 25.10.2026

  • 4 Пич

    17 1 Отговор
    Интересува ги само да не е някой, който да призове да им върътнат кранчето с парите!!!

    11:34 25.10.2026

  • 5 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ

    15 1 Отговор
    Непрекъснато ни натрапват измислени герои.

    11:36 25.10.2026

  • 6 Швейк

    15 0 Отговор
    "Близо 6,6 милиона души имат право на глас"

    Цялото ни население 6,4 милиона. Как стават тия работи?

    Коментиран от #13

    11:40 25.10.2026

  • 7 И какво и онтересува

    14 0 Отговор
    кой какво казал в Украйна. Що не си направят избори, както му е редът, ами тоя изтеклия, незконен узорпатор се е хванал като удавник за сламка.

    11:40 25.10.2026

  • 8 Соваж бейби

    13 0 Отговор
    Много ми е интересно в Украйна малко ли да им проблемите ,та гледат постоянно в чуждия двор какво става по държавите?

    11:42 25.10.2026

  • 9 Гюро Михайлов

    1 2 Отговор
    Направо да я пишат в книгата на Гинес,такъв абсурд надали има някъде.

    11:50 25.10.2026

  • 10 Ти си

    9 0 Отговор
    Кой у нас го интересува какво коментира Украйна за изборите ни ?

    11:58 25.10.2026

  • 11 Мандаринка

    6 0 Отговор
    Ами да, след, като имат по 5 дипломи пък нямат трудов стаж лежат на държавата...

    11:59 25.10.2026

  • 12 Какво ни интересува Украйна???

    9 0 Отговор
    Коментирали били в Украйна? И какво коментират? Колко сме наивни, че настанихме богатите украинци в хотели и живеят и се хранят там на наша издръжка? Или че си построиха баровски къщи в Баба Алино? Това коментират сигурно! Коя е Украйна, че да коментира нашите президенстки избори?

    11:59 25.10.2026

  • 13 Луд Скайуокър

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Швейк":

    Това аз исках да попитам как по официални окончателни данни на Националния статистически институт (НСИ), населението на България е 6 423 207 души а по официални данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) за провеждащите се президентски избори право на глас в България имат точно 6 590 000 български граждани.

    Коментиран от #15, #16

    12:09 25.10.2026

  • 14 Подлеца

    7 0 Отговор
    Тези не ги интересуват изборите в БГ, интересува ги дали ще получат пари от нас.

    12:14 25.10.2026

  • 15 Али Гатор

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Луд Скайуокър":

    Проблема с тази разлика идва от това че държавата няма никаква идея колко български граждани с право на глас живеят в чужбина и колко от тях са родени зад граница. А тава позволява на ЦИК да масажира изборните резултати.

    12:16 25.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БАЦЕ ЕООД

    3 0 Отговор
    Тези нямат право да ни коментират ...

    12:24 25.10.2026

  • 20 ЦРУ

    3 2 Отговор
    И да триете, все тази! Населението е около 5 млн. Къде ги видяхте още 2! Дори в чужбина няма толкова предатели избягали от България.

    12:26 25.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Злобното Зели

    0 0 Отговор
    Тя Украйна е много заинтересувана кой ще дава пари ,та затова следи кой ще е президент.

    12:30 25.10.2026

  • 23 Дзак

    0 0 Отговор
    Нали си си Провокатор, какво да очакваме?

    12:43 25.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания