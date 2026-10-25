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Трагична новина от Русия: почина бившият рапър Миша Маваши
  Тема: Известни личности

Трагична новина от Русия: почина бившият рапър Миша Маваши

25 Октомври, 2026 11:22 1 603 27

  • миша маваши-
  • северен човек-
  • русия-
  • рап-
  • украйна

Бившият рапър е починал на 41 години при нещастен случай. Подробности за обстоятелствата около смъртта все още не са съобщени

Трагична новина от Русия: почина бившият рапър Миша Маваши - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Миша Маваши, с истинско име Михаил Ниц, е починал на 41 години. Бившият рапър и основател на националистическото движение „Северен човек“ е починал през нощта в резултат на нещастен случай, но подробности за случилото се все още не са съобщени.

За смъртта му е съобщил негов познат в канала на музиканта. „Тази нощ Михаил Фьодорович Маваши почина в резултат на нещастен случай. Засега няма да съобщаваме подробности, изясняваме ситуацията, всички сме в шок“, е заявил той.

Познатият на Маваши е призовал да бъде проявено уважение към починалия и неговите роднини, както и да не се разпространяват непотвърдени версии за смъртта му. Към момента няма публично обявени данни за мястото и конкретните обстоятелства около инцидента.

От музиката към националистическото движение

Маваши е известен като изпълнител на рап, чиито текстове преди 2022 година са били насочени основно към здравословния начин на живот. През 2016 година той е разказал, че е изпаднал в депресия и е започнал да употребява забранени медикаменти.

През 2022 година Маваши създава движението „Северен човек“. То бързо привлича внимание и подкрепа от регионални власти. Идеологията му е изградена около противопоставяне на чуждестранните работници, а към организацията се присъединяват хора с десни възгледи, недоволни от православната насоченост на други подобни движения.

Задочна присъда в Украйна

След създаването на движението Маваши публично подкрепя Владимир Путин и войната срещу Украйна. През септември 2025 година украински съд го осъжда задочно на осем години затвор по дело за финансиране на действия, извършени с цел промяна на границите на страната.

До смъртта си Миша Маваши остава разпознаваема фигура както от руската музикална сцена, така и от националистическите среди. Новината за смъртта му е потвърдена от неговото близко обкръжение, но окончателни данни за инцидента не са оповестени.

Източници: meduza.io, rbc.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ззтоп

    16 6 Отговор
    рап=чалга

    Коментиран от #15

    11:24 25.10.2026

  • 2 Малий

    14 25 Отговор
    Нормалните не оцеляват в блатото

    11:25 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 За пръв път го чувам,

    23 26 Отговор
    но явно е бил путинист, т.е. подкрепял е агресор и военнопрестъпник.

    Не ми е мъчно, но Бог ще го съди , не аз!

    Коментиран от #7, #24

    11:29 25.10.2026

  • 5 Кибик

    17 18 Отговор
    Дреме ми на Сайдера! Още един нойзмеикър изгон!

    11:29 25.10.2026

  • 6 Жоржета стресираща

    9 12 Отговор

    До коментар #3 от "Демократ":

    Това е хибридка към
    Стягане на бг купейки че
    Нешто инги ги нема...🗣
    А иначе всичко е в полза на
    Битов инцидент май..

    11:33 25.10.2026

  • 7 Миша Кой?

    21 17 Отговор

    До коментар #4 от "За пръв път го чувам,":

    Вероятно е бил путинист, но може да се е обърнал срещу властта и да е паднал от някой балкон. Много често им се случва там на опозицията. Да се питаш в тая страна за парапети чували ли са,

    11:33 25.10.2026

  • 8 Факт

    17 14 Отговор
    Паднал е от балкона...

    11:34 25.10.2026

  • 9 Дядо Поп

    24 7 Отговор
    Не се радвайте на чуждото нещастие чада божии. Има кой да съди и Той не е сред человеците.

    11:36 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Паднал е от прозореца

    5 5 Отговор
    Понеже се е надвесил.

    11:54 25.10.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 8 Отговор
    ТВА ВАЖНО ЛИ Е ?
    ....
    КВО Е ИЗОБРЕТИЛ И КАК Е НАПРАВИЛ СВЕТА ПО ДОБЪР ТОЯ СКОКЛЬО ?

    11:55 25.10.2026

  • 15 Руската чалга

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "ззтоп":

    се казва попса.

    11:56 25.10.2026

  • 16 Просто човек

    6 7 Отговор
    Всеки ден хубави новини от Блатото…

    12:06 25.10.2026

  • 17 трагично

    4 4 Отговор
    радостна новина

    12:16 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Паднал

    1 1 Отговор
    е от прозореца най вероятно.

    12:26 25.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тити

    0 1 Отговор
    Май ще е поредният паднал от балкон.

    12:30 25.10.2026

  • 26 БУХАХАХА

    1 0 Отговор
    наркоман

    12:33 25.10.2026

  • 27 големсмях

    0 1 Отговор
    И кое е трагичното на новината.Една ватенка повече на концерт Кабзона .

    12:40 25.10.2026

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