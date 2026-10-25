Трагична новина от Русия: почина бившият рапър Миша Маваши

Миша Маваши, с истинско име Михаил Ниц, е починал на 41 години. Бившият рапър и основател на националистическото движение „Северен човек“ е починал през нощта в резултат на нещастен случай, но подробности за случилото се все още не са съобщени.

За смъртта му е съобщил негов познат в канала на музиканта. „Тази нощ Михаил Фьодорович Маваши почина в резултат на нещастен случай. Засега няма да съобщаваме подробности, изясняваме ситуацията, всички сме в шок“, е заявил той.

Познатият на Маваши е призовал да бъде проявено уважение към починалия и неговите роднини, както и да не се разпространяват непотвърдени версии за смъртта му. Към момента няма публично обявени данни за мястото и конкретните обстоятелства около инцидента.

От музиката към националистическото движение

Маваши е известен като изпълнител на рап, чиито текстове преди 2022 година са били насочени основно към здравословния начин на живот. През 2016 година той е разказал, че е изпаднал в депресия и е започнал да употребява забранени медикаменти.

През 2022 година Маваши създава движението „Северен човек“. То бързо привлича внимание и подкрепа от регионални власти. Идеологията му е изградена около противопоставяне на чуждестранните работници, а към организацията се присъединяват хора с десни възгледи, недоволни от православната насоченост на други подобни движения.

Задочна присъда в Украйна

След създаването на движението Маваши публично подкрепя Владимир Путин и войната срещу Украйна. През септември 2025 година украински съд го осъжда задочно на осем години затвор по дело за финансиране на действия, извършени с цел промяна на границите на страната.

До смъртта си Миша Маваши остава разпознаваема фигура както от руската музикална сцена, така и от националистическите среди. Новината за смъртта му е потвърдена от неговото близко обкръжение, но окончателни данни за инцидента не са оповестени.

Източници: meduza.io, rbc.ru