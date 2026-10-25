Трагична новина от Русия: почина бившият рапър Миша Маваши

Миша Маваши, с истинско име Михаил Ниц, е починал на 41 години. Бившият рапър и основател на националистическото движение „Северен човек“ е починал през нощта в резултат на нещастен случай, но подробности за случилото се все още не са съобщени.
За смъртта му е съобщил негов познат в канала на музиканта. „Тази нощ Михаил Фьодорович Маваши почина в резултат на нещастен случай. Засега няма да съобщаваме подробности, изясняваме ситуацията, всички сме в шок“, е заявил той.
Познатият на Маваши е призовал да бъде проявено уважение към починалия и неговите роднини, както и да не се разпространяват непотвърдени версии за смъртта му. Към момента няма публично обявени данни за мястото и конкретните обстоятелства около инцидента.
От музиката към националистическото движение
Маваши е известен като изпълнител на рап, чиито текстове преди 2022 година са били насочени основно към здравословния начин на живот. През 2016 година той е разказал, че е изпаднал в депресия и е започнал да употребява забранени медикаменти.
През 2022 година Маваши създава движението „Северен човек“. То бързо привлича внимание и подкрепа от регионални власти. Идеологията му е изградена около противопоставяне на чуждестранните работници, а към организацията се присъединяват хора с десни възгледи, недоволни от православната насоченост на други подобни движения.
Задочна присъда в Украйна
След създаването на движението Маваши публично подкрепя Владимир Путин и войната срещу Украйна. През септември 2025 година украински съд го осъжда задочно на осем години затвор по дело за финансиране на действия, извършени с цел промяна на границите на страната.
До смъртта си Миша Маваши остава разпознаваема фигура както от руската музикална сцена, така и от националистическите среди. Новината за смъртта му е потвърдена от неговото близко обкръжение, но окончателни данни за инцидента не са оповестени.
Източници: meduza.io, rbc.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ззтоп
Коментиран от #15
11:24 25.10.2026
2 Малий
11:25 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 За пръв път го чувам,
Не ми е мъчно, но Бог ще го съди , не аз!
Коментиран от #7, #24
11:29 25.10.2026
5 Кибик
11:29 25.10.2026
6 Жоржета стресираща
До коментар #3 от "Демократ":Това е хибридка към
Стягане на бг купейки че
Нешто инги ги нема...🗣
А иначе всичко е в полза на
Битов инцидент май..
11:33 25.10.2026
7 Миша Кой?
До коментар #4 от "За пръв път го чувам,":Вероятно е бил путинист, но може да се е обърнал срещу властта и да е паднал от някой балкон. Много често им се случва там на опозицията. Да се питаш в тая страна за парапети чували ли са,
11:33 25.10.2026
8 Факт
11:34 25.10.2026
9 Дядо Поп
11:36 25.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Паднал е от прозореца
11:54 25.10.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
КВО Е ИЗОБРЕТИЛ И КАК Е НАПРАВИЛ СВЕТА ПО ДОБЪР ТОЯ СКОКЛЬО ?
11:55 25.10.2026
15 Руската чалга
До коментар #1 от "ззтоп":се казва попса.
11:56 25.10.2026
16 Просто човек
12:06 25.10.2026
17 трагично
12:16 25.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Паднал
12:26 25.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тити
12:30 25.10.2026
26 БУХАХАХА
12:33 25.10.2026
27 големсмях
12:40 25.10.2026