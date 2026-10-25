Белгород под удар: украинска атака нанесе щети на сгради и автомобили

Трима души са загинали, а 14 са били ранени при атаки в руската Белгородска област, съобщиха местните власти. Двама от загиналите са в град Белгород, а още един човек е загинал в населено място близо до Шебекино.

Според губернатора на Белгородска област Александър Шуваев атаката срещу Белгород е нанесла щети на 30 жилищни блока, 35 автомобила, четири къщи, три административни сгради, осем търговски обекта и три социални заведения.

Още новини от Украйна

„При атаката са нанесени щети на 30 жилищни блока, 35 автомобила, четири къщи, три административни сгради, осем търговски обекта и три социални заведения“, заяви Александър Шуваев.

Местните власти определят нападението като украинска въздушна атака. Отделно от случилото се в Белгород и района на Шебекино, петима души са били ранени при атака с дронове срещу промишлен обект в руския Пермски край.

Русия съобщи и за удари по цели в Украйна

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта руски дронове са поразили товарен кораб, плаващ към украинското пристанище Черноморск. Според ведомството корабът е бил използван за снабдяване на украинската армия.

Руското Министерство на отбраната съобщи също за удари по логистичен център, разпределителен център и логистичен терминал в украинския град Харков. По твърдение на ведомството съоръженията са били използвани за съхранение и разпределение на товари с двойно предназначение за украинските въоръжени сили.

Твърденията за поразените обекти в Украйна са на руското военно ведомство. В съобщението не са посочени допълнителни данни за състоянието на кораба, мащаба на щетите в Харков или броя на пострадалите.