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Белгород под удар: украинска атака нанесе щети на сгради и автомобили
  Тема: Украйна

Белгород под удар: украинска атака нанесе щети на сгради и автомобили

25 Октомври, 2026 11:41 575 10

  • белгородска област-
  • белгород-
  • украйна-
  • атака с дронове-
  • русия

Двама души са убити в Белгород, а още един е загинал край Шебекино. Общо 14 души са ранени, съобщават местните власти

Белгород под удар: украинска атака нанесе щети на сгради и автомобили - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима души са загинали, а 14 са били ранени при атаки в руската Белгородска област, съобщиха местните власти. Двама от загиналите са в град Белгород, а още един човек е загинал в населено място близо до Шебекино.

Според губернатора на Белгородска област Александър Шуваев атаката срещу Белгород е нанесла щети на 30 жилищни блока, 35 автомобила, четири къщи, три административни сгради, осем търговски обекта и три социални заведения.

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„При атаката са нанесени щети на 30 жилищни блока, 35 автомобила, четири къщи, три административни сгради, осем търговски обекта и три социални заведения“, заяви Александър Шуваев.

Местните власти определят нападението като украинска въздушна атака. Отделно от случилото се в Белгород и района на Шебекино, петима души са били ранени при атака с дронове срещу промишлен обект в руския Пермски край.

Русия съобщи и за удари по цели в Украйна

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта руски дронове са поразили товарен кораб, плаващ към украинското пристанище Черноморск. Според ведомството корабът е бил използван за снабдяване на украинската армия.

Руското Министерство на отбраната съобщи също за удари по логистичен център, разпределителен център и логистичен терминал в украинския град Харков. По твърдение на ведомството съоръженията са били използвани за съхранение и разпределение на товари с двойно предназначение за украинските въоръжени сили.

Твърденията за поразените обекти в Украйна са на руското военно ведомство. В съобщението не са посочени допълнителни данни за състоянието на кораба, мащаба на щетите в Харков или броя на пострадалите.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тия падат на фронта

    14 1 Отговор
    и от яд целят цивилни.

    11:43 25.10.2026

  • 2 От заглавието разбирам

    11 0 Отговор
    За авторката явно сградите и автомобилите са по-важни от убитите и ранени цивилни граждани.

    11:45 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 В укра

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОКСЕЛ - МОН ГОЛСКИ":

    няма газ,
    няма нас,
    няма Донбас,
    има единЗеленΠ€....S

    12:08 25.10.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 0 Отговор
    Имам в Москва яйца, ток, бензин , интернет ,хахахх

    12:23 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кирил

    0 2 Отговор
    Иди.отите празнуваха когато нападнаха Украйна

    12:33 25.10.2026

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