Белгород под удар: украинска атака нанесе щети на сгради и автомобили

Трима души са загинали, а 14 са били ранени при атаки в руската Белгородска област, съобщиха местните власти. Двама от загиналите са в град Белгород, а още един човек е загинал в населено място близо до Шебекино.
Според губернатора на Белгородска област Александър Шуваев атаката срещу Белгород е нанесла щети на 30 жилищни блока, 35 автомобила, четири къщи, три административни сгради, осем търговски обекта и три социални заведения.
Местните власти определят нападението като украинска въздушна атака. Отделно от случилото се в Белгород и района на Шебекино, петима души са били ранени при атака с дронове срещу промишлен обект в руския Пермски край.
Русия съобщи и за удари по цели в Украйна
Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта руски дронове са поразили товарен кораб, плаващ към украинското пристанище Черноморск. Според ведомството корабът е бил използван за снабдяване на украинската армия.
Руското Министерство на отбраната съобщи също за удари по логистичен център, разпределителен център и логистичен терминал в украинския град Харков. По твърдение на ведомството съоръженията са били използвани за съхранение и разпределение на товари с двойно предназначение за украинските въоръжени сили.
Твърденията за поразените обекти в Украйна са на руското военно ведомство. В съобщението не са посочени допълнителни данни за състоянието на кораба, мащаба на щетите в Харков или броя на пострадалите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тия падат на фронта
11:43 25.10.2026
2 От заглавието разбирам
11:45 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 В укра
До коментар #6 от "КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОКСЕЛ - МОН ГОЛСКИ":няма газ,
няма нас,
няма Донбас,
има единЗеленΠ€....S
12:08 25.10.2026
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
12:23 25.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Кирил
12:33 25.10.2026