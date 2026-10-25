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Иран отправи послание към САЩ и Израел: нова война няма да промени политиката ни
  Тема: Иранската криза

Иран отправи послание към САЩ и Израел: нова война няма да промени политиката ни

25 Октомври, 2026 12:11 555 16

  • иран-
  • абас арагчи-
  • доналд тръмп-
  • съединени щати-
  • военен конфликт

Външният министър Абас Арагчи предупреди, че Техеран ще запази курса си независимо дали военните действия ще бъдат възобновени. Техеран съобщи и за свален американски дрон над Бандар Абас

Иран отправи послание към САЩ и Израел: нова война няма да промени политиката ни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Евентуалното възобновяване на военните действия със САЩ и Израел няма да промени политиката на Иран, заяви външният министър на страната Абас Арагчи. Той говори в реч, излъчена по държавната телевизия, на фона на нови предупреждения от Вашингтон за възможно подновяване на ударите.

„Напоследък се говори за нова война. Независимо дали ще има война, или не, нашата политика ще остане непроменена“, каза Арагчи. По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че Вашингтон може да възобнови военните действия срещу Иран, но не уточни кога би могло да стане това.

Предупреждение към Вашингтон

Иранският външен министър заяви, че САЩ и Израел вече два пъти са предприемали военни действия срещу страната му и са видели резултатите от тях.

„Те вече го направиха два пъти и видяха какви са резултатите. Ако искат да опитат отново, знаят, че изходът няма да се различава от случилото се в миналото“, заяви Абас Арагчи.

Думите му представляват политическо предупреждение, че евентуален нов удар няма да доведе до промяна в позициите на Техеран. В същото време Вашингтон оставя отворена възможността както за дипломатически контакти, така и за нова военна операция.

Съобщение за свален дрон

Междувременно полуофициалната иранска агенция Тасним съобщи, че иранските системи за противовъздушна отбрана са свалили американски дрон над южния пристанищен град Бандар Абас.

В предоставената информация няма независимо потвърждение от американската страна за инцидента. Съобщението идва в момент, когато напрежението около Иран отново се повишава, а заплахите за възможно възобновяване на бойните действия се редуват с дипломатически сигнали.

Източници: bta.bg, gulftoday.ae, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Демократ":

    И кво … там нещата не са като на Запад пребиваш главните и край … винаги има кой да замества … няма да има край ! Отделно война с въздушни удари не се печели. Какво по-различно ще постигнат сега ? Същата работа ще е ! Без наземна операция по-добре да сядат на масата за преговори ….

    Коментиран от #7

    12:19 25.10.2026

  • 6 Вярващ

    3 2 Отговор
    Израел тласка света към война на религиите.

    12:20 25.10.2026

  • 7 Демократ

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Няма как по лесно да се загуби война отколкото с наземна операция. Като почнат да връщат ковчезите и войната свършва. Наземната война е част от миналото.

    Коментиран от #11

    12:21 25.10.2026

  • 8 Иран е жертвата

    3 4 Отговор
    Агресорите и военнопрестъпниците са САЩ и Израел

    12:22 25.10.2026

  • 9 Герги

    4 3 Отговор
    иранците трябва да се поуспокоят...лошото е че техните проксита бъркат световната търговия,не пречат само на САЩ или Израел...отделно за какво им е обогатяване на уран до 60 и пивече процента когато за мирни цели са нужни,до 5 процента...Няма да е лошо Щатите да им прожектират филм за Мариупол....

    12:23 25.10.2026

  • 10 Тити

    1 2 Отговор
    Лудият Тръмп тотално закопа щатите

    Коментиран от #15

    12:24 25.10.2026

  • 11 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Демократ":

    Е това ги спира многото американски жертви … С тия въздушни кампании какво постигнаха до сега ? Положението им в близкия изток не е било по-лошо от сега

    Коментиран от #14, #16

    12:26 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Иран...като БОКСОВА КРУША

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Бомбят си го когато си искат и както си искат.

    12:29 25.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Демократ

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Спира ги китайския спонсоршип за чалма лйите.

    12:35 25.10.2026

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