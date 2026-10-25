Иран отправи послание към САЩ и Израел: нова война няма да промени политиката ни

Евентуалното възобновяване на военните действия със САЩ и Израел няма да промени политиката на Иран, заяви външният министър на страната Абас Арагчи. Той говори в реч, излъчена по държавната телевизия, на фона на нови предупреждения от Вашингтон за възможно подновяване на ударите.

„Напоследък се говори за нова война. Независимо дали ще има война, или не, нашата политика ще остане непроменена“, каза Арагчи. По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че Вашингтон може да възобнови военните действия срещу Иран, но не уточни кога би могло да стане това.

Предупреждение към Вашингтон

Иранският външен министър заяви, че САЩ и Израел вече два пъти са предприемали военни действия срещу страната му и са видели резултатите от тях.

„Те вече го направиха два пъти и видяха какви са резултатите. Ако искат да опитат отново, знаят, че изходът няма да се различава от случилото се в миналото“, заяви Абас Арагчи.

Думите му представляват политическо предупреждение, че евентуален нов удар няма да доведе до промяна в позициите на Техеран. В същото време Вашингтон оставя отворена възможността както за дипломатически контакти, така и за нова военна операция.

Съобщение за свален дрон

Междувременно полуофициалната иранска агенция Тасним съобщи, че иранските системи за противовъздушна отбрана са свалили американски дрон над южния пристанищен град Бандар Абас.

В предоставената информация няма независимо потвърждение от американската страна за инцидента. Съобщението идва в момент, когато напрежението около Иран отново се повишава, а заплахите за възможно възобновяване на бойните действия се редуват с дипломатически сигнали.

Източници: bta.bg, gulftoday.ae, apnews.com