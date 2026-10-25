Иран отправи послание към САЩ и Израел: нова война няма да промени политиката ни

Евентуалното възобновяване на военните действия със САЩ и Израел няма да промени политиката на Иран, заяви външният министър на страната Абас Арагчи. Той говори в реч, излъчена по държавната телевизия, на фона на нови предупреждения от Вашингтон за възможно подновяване на ударите.
„Напоследък се говори за нова война. Независимо дали ще има война, или не, нашата политика ще остане непроменена“, каза Арагчи. По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че Вашингтон може да възобнови военните действия срещу Иран, но не уточни кога би могло да стане това.
Предупреждение към Вашингтон
Иранският външен министър заяви, че САЩ и Израел вече два пъти са предприемали военни действия срещу страната му и са видели резултатите от тях.
Думите му представляват политическо предупреждение, че евентуален нов удар няма да доведе до промяна в позициите на Техеран. В същото време Вашингтон оставя отворена възможността както за дипломатически контакти, така и за нова военна операция.
Съобщение за свален дрон
Междувременно полуофициалната иранска агенция Тасним съобщи, че иранските системи за противовъздушна отбрана са свалили американски дрон над южния пристанищен град Бандар Абас.
В предоставената информация няма независимо потвърждение от американската страна за инцидента. Съобщението идва в момент, когато напрежението около Иран отново се повишава, а заплахите за възможно възобновяване на бойните действия се редуват с дипломатически сигнали.
Източници: bta.bg, gulftoday.ae, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Гост
До коментар #2 от "Демократ":И кво … там нещата не са като на Запад пребиваш главните и край … винаги има кой да замества … няма да има край ! Отделно война с въздушни удари не се печели. Какво по-различно ще постигнат сега ? Същата работа ще е ! Без наземна операция по-добре да сядат на масата за преговори ….
Коментиран от #7
12:19 25.10.2026
6 Вярващ
12:20 25.10.2026
7 Демократ
До коментар #5 от "Гост":Няма как по лесно да се загуби война отколкото с наземна операция. Като почнат да връщат ковчезите и войната свършва. Наземната война е част от миналото.
Коментиран от #11
12:21 25.10.2026
8 Иран е жертвата
12:22 25.10.2026
9 Герги
12:23 25.10.2026
10 Тити
Коментиран от #15
12:24 25.10.2026
11 Гост
До коментар #7 от "Демократ":Е това ги спира многото американски жертви … С тия въздушни кампании какво постигнаха до сега ? Положението им в близкия изток не е било по-лошо от сега
Коментиран от #14, #16
12:26 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Иран...като БОКСОВА КРУША
До коментар #11 от "Гост":Бомбят си го когато си искат и както си искат.
12:29 25.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Демократ
До коментар #11 от "Гост":Спира ги китайския спонсоршип за чалма лйите.
12:35 25.10.2026