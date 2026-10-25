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Сандвич за 13 долара разпали спор в Ливан и показа дълбокото разделение в обществото
  Тема: Инфлацията

Сандвич за 13 долара разпали спор в Ливан и показа дълбокото разделение в обществото

25 Октомври, 2026 13:10 1 172 13

  • ливан-
  • бейрут-
  • инфлация-
  • икономическа криза-
  • ресторанти

Пилешкият „Chic Taouk“ предизвика спор за цените и разликата между хората, които могат да харчат, и тези, които трудно покриват основните си нужди

Сандвич за 13 долара разпали спор в Ливан и показа дълбокото разделение в обществото - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Бейрут пилешки сандвич за около 13 долара се превърна в символ на разликата между ливанците, които все още могат да харчат свободно, и тези, които трудно покриват ежедневните си разходи. Продуктът „Chic Taouk“ на ресторанта Glow Paradise е по-здравословна версия на популярния шиш таук, но струва почти два пъти повече от обикновен пилешки сандвич в ливанската столица.

Цената предизвика гневни реакции в социалните мрежи. Част от потребителите обвиниха ресторанта, че продава прекалено скъпа храна в държава, в която много домакинства не могат да си позволят основни продукти. Други защитиха заведението с аргумента, че сандвичът е предназначен за клиенти, които могат да платят за по-скъп продукт.

Спорът обаче не попречи на продажбите. Glow Paradise е продал над 20 000 сандвича „Chic Taouk“ само за 11 дни. Управляващият партньор Храг Джегалиан определи онлайн реакциите като „естествен маркетинг“.

Сандвичът и кризата зад него

Икономистът Сами Надер от Университета „Свети Йосиф“ в Бейрут заяви, че оживлението в ресторанта прикрива по-тежката картина в сектора. „Виждате хората в ресторанта, но не и 22-те затворени ресторанта през миналия месец“, каза той пред Ройтерс.

Ливанската икономика се сви с близо 40% от 2019 г. насам. Световната банка очаква инфлацията да достигне 17,5% заради поскъпването на енергията и транспорта. Според УНИЦЕФ четири от всеки пет домакинства в страната изпитват затруднения да си осигурят основни потребности.

Финансовият колапс от 2019 г., взривът на пристанището в Бейрут през 2020 г. и последвалите конфликти свиха средната класа. Според Надер тя на практика е „изчезнала“, а обществото се е разделило между малка група хора, запазили възможност за по-високо потребление, и мнозинство, което не успява да следва ръста на разходите.

Цената на ежедневието

Натискът върху домакинствата се засилва и от недостига на електроенергия. Месечните сметки към частните генератори са се увеличили с близо 20% само през август 2026 г., а спрямо февруари са почти 60% по-високи. За някои домакинства непрекъснатото електрозахранване вече струва няколкостотин долара месечно при минимална заплата от 400 долара.

„Всичко поскъпна и хората не смогват“, заяви ресторантьорският работник Фуад Фахредин, цитиран от Ройтерс. По думите му много хора получават заплатите си, но след това отново задлъжняват, за да покрият разходите си.

Затова спорът за един сандвич излезе извън рамките на менюто на конкретен ресторант. Той показа как една цена може да се превърне в знак за по-дълбокото разделение в Ливан, където част от потребителите продължават да харчат за по-скъпи продукти, докато мнозинството ограничава дори основните си покупки.

Източници: reuters.com, english.aawsat.com


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛИВАНЦИТЕ

    17 0 Отговор
    По толкова продават дюнерите по Витошка. Мая Манолова спи.

    13:16 25.10.2026

  • 2 Еуропейци сме

    13 1 Отговор
    Тоя филм и ние то гледаме днес. Супер скъпи цени, но има хора които да плащат. Разликата е, че все още можем да си плащаме тока за разлика от тях.

    Коментиран от #9, #12

    13:17 25.10.2026

  • 3 ...???

    7 7 Отговор
    Капитализъм като капитализма навсякъде по света където са го допуснали да върлува. Защо в С. Корея няма такова разслоение, такава гавра и експлоатация над бедните класи, то в С. Корея няма класи и не делят хората които добитък.

    Коментиран от #7

    13:18 25.10.2026

  • 4 Европа е пак комунистическа

    8 1 Отговор
    Тия още са на социал в Европа но в Ливан 13 долара сандвич

    13:20 25.10.2026

  • 5 Китайските бъкани с микотоксини

    7 0 Отговор
    Българската реколта остава необрана, вносът на китайски орехи расте,но Ганю купува кофичка за 3 евро

    13:28 25.10.2026

  • 6 Алибегов:

    8 1 Отговор
    В ресторанта тараторът е €10 и няма свободни места. Поръчват и ядат, ядат.

    13:29 25.10.2026

  • 7 Там класите

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "...???":

    са две: династията Ким и всички останали.

    13:31 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ама

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Еуропейци сме":

    Цените са високи, ниски... , но не и скъпи😉 Иначе да така е в клуба на богатите, където ни навря сглобката на шайката ГЕРБ и душманина Борисов!

    13:40 25.10.2026

  • 10 Ламята

    6 0 Отговор
    Тиквата ръфа суджуци от Испания по 300 € парчето, вие с некви бедняци от Ливан ни занимавате!

    13:41 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Еуропейци сме":

    Стига си гледал стари филми. Пусни нещо по ново.

    14:08 25.10.2026

  • 13 Ивелин-Пол Стефанов

    0 0 Отговор
    Бих си купил един такъв сандвич, за да го опитам.

    14:09 25.10.2026