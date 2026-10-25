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Испанският крал Фелипе Шести е претърпял успешна операция

Испанският крал Фелипе Шести е претърпял успешна операция

25 Октомври, 2026 14:05 540 4

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В съобщението се допълва, че 58-годишният Фелипе е прекарал нощта в болница в Овиедо

Испанският крал Фелипе Шести е претърпял успешна операция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испанският крал Фелипе Шести претърпя операция на лявото око заради катаракта, известна още като перде на окото, предаде ДПА, позовавайки се на испанския кралски двор, съобщи БТА.

Рутинната процедура е била извършена вчера, продължила е около половин час и е приключила без усложнения. В съобщението се допълва, че 58-годишният Фелипе е прекарал нощта в болница в Овиедо.

Катарактата, е заболяване, при което нормално прозрачната леща постепенно помътнява. Това води до замъглено зрение, намален контраст и често повишена чувствителност към светлина. Заболяването обикновено се лекува оперативно, като помътнялата леща се отстранява и се заменя с изкуствена.

По-рано испанският крал присъства на няколко събития в района заедно със съпругата си - кралица Летисия, и дъщерите им - Леонор, принцеса на Астурия, и инфанта София, във връзка с връчването на наградите "Принцеса на Астурия".


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фил Донети

    3 0 Отговор
    Той трябва да абдикира в полза на дъщеря си. После може да замине за Дюбай, където да цака сантасе с баща си.

    Коментиран от #2

    14:10 25.10.2026

  • 2 Баба Летисия

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фил Донети":

    няма да отстъпи властта на дъщеря си. Толкова е драпала занатам.

    14:14 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Овчар

    0 0 Отговор
    „Вкусът на България“ от Мария Жекова е едно нещо, което се нарича ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИЯ! В България всяко село си има своя традиция. не случайно едно време младите ергени са крадни млади моми от съседните села, за да се запазва българският ген и да не се раждат изроди в селото, като се женят брат и сестра или за свои братовчеди. По този начин се запазва българският език, българският фолклор, българските вкусове. Българите сме запазили Гроздовите разновидности със запазени семенца в гроздето. Грозде без семенца няма никаква стойност. В зрънцето на Гроздето се намира витамин B17 - убиеца на паразити и червеи в дебелото черво. Но и затова измислиха по света Грозде без зрънца, за да не е здравословно! Мария Жекова, браво! Продължавай да показваш Българските традиции! Мария Жекова покажи на българския народ като в блендер поставиш българско кисело мляко + малко вода + една връзка Зелен Магданоз и след като стане на сок, да се пие. понеже Магнезия в Магданоза прави Магии и заедно с Калция в Киселото мляко прави здрави Кости, здрава Кръв, здраво Орлово Виждане! Премахва перде!

    14:43 25.10.2026

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