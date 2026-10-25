Нов пожар в „Орловото гнездо“ на Хитлер: пламъците отново обхванаха историческия обект

Пожарът в историческия комплекс „Орлово гнездо“ в Бавария се е разгорял отново през нощта. Пожарникари са били изпратени на място и са потушили новите пламъци, съобщи полицията в Бавария.
„Огънят отново се разгоря“, заяви полицейски служител. По думите му повторното възпламеняване може да е причинено от тлеещи въглени, останали след потушаването на основния пожар.
Задържан е 33-годишен мъж
Големият пожар избухна вечерта на 23 октомври. Пламъците до голяма степен унищожиха сградата, а щетите се оценяват на милиони евро.
Полицията задържа 33-годишен мъж по подозрение в палеж. Той не е обвинен с влязла в сила присъда и важи презумпцията за невиновност. Според прокуратурата първоначалната психиатрична експертиза е показала, че мъжът страда от психично заболяване.
Място с нацистка история
„Орлово гнездо“ е разположено в Бавария, близо до австрийската граница. Сградата е завършена през 1938 г. и е била използвана от Адолф Хитлер и висши представители на нацисткия режим.
Според регионалната туристическа асоциация в близкия град Берхтесгаден Хитлер е посещавал мястото няколко пъти, като е посрещал там дипломати и други чуждестранни гости. Асоциацията посочва, че обектът не е имал особено политическо значение и е бил използван предимно за отдих и частни тържества на висши нацистки функционери.
От 1952 г. сградата функционира като ресторант. В деня на пожара заведението е било затворено. В обекта се помещава и изложба, посветена на нацистката история на мястото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Вчера нали го написа
14:22 25.10.2026
4 Ганю Балкански
За всеки случай- само питам
14:23 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 хмммм
14:30 25.10.2026
9 „Орловото гнездо“
14:32 25.10.2026
10 И ВАС С ТЕЗИ СТАТИИ
14:32 25.10.2026
11 „Орловото гнездо“...
Коментиран от #15
14:35 25.10.2026
12 „Орловото гнездо“...
14:37 25.10.2026
13 000
14:37 25.10.2026
14 Нацистка сган ей
14:38 25.10.2026
15 Тези
До коментар #11 от "„Орловото гнездо“...":Фашисти посещават исторически паметници.
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