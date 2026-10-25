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Нов пожар в „Орловото гнездо“ на Хитлер: пламъците отново обхванаха историческия обект
  Тема: Известни личности

Нов пожар в „Орловото гнездо“ на Хитлер: пламъците отново обхванаха историческия обект

25 Октомври, 2026 14:14 640 17

  • пожар-
  • орлово гнездо-
  • бавария-
  • адолф хитлер-
  • палеж

Пожарникари са потушили новите пламъци в бившата планинска резиденция на Хитлер. Сградата беше до голяма степен унищожена при пожара на 23 октомври

Нов пожар в „Орловото гнездо“ на Хитлер: пламъците отново обхванаха историческия обект - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожарът в историческия комплекс „Орлово гнездо“ в Бавария се е разгорял отново през нощта. Пожарникари са били изпратени на място и са потушили новите пламъци, съобщи полицията в Бавария.

„Огънят отново се разгоря“, заяви полицейски служител. По думите му повторното възпламеняване може да е причинено от тлеещи въглени, останали след потушаването на основния пожар.

Задържан е 33-годишен мъж

Големият пожар избухна вечерта на 23 октомври. Пламъците до голяма степен унищожиха сградата, а щетите се оценяват на милиони евро.

Полицията задържа 33-годишен мъж по подозрение в палеж. Той не е обвинен с влязла в сила присъда и важи презумпцията за невиновност. Според прокуратурата първоначалната психиатрична експертиза е показала, че мъжът страда от психично заболяване.

Място с нацистка история

„Орлово гнездо“ е разположено в Бавария, близо до австрийската граница. Сградата е завършена през 1938 г. и е била използвана от Адолф Хитлер и висши представители на нацисткия режим.

Според регионалната туристическа асоциация в близкия град Берхтесгаден Хитлер е посещавал мястото няколко пъти, като е посрещал там дипломати и други чуждестранни гости. Асоциацията посочва, че обектът не е имал особено политическо значение и е бил използван предимно за отдих и частни тържества на висши нацистки функционери.

От 1952 г. сградата функционира като ресторант. В деня на пожара заведението е било затворено. В обекта се помещава и изложба, посветена на нацистката история на мястото.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вчера нали го написа

    10 1 Отговор
    Днес защо пак копираш същото? За шекели. Преди години за публикувани на такава снимка в цяла Европа съдеха.

    14:22 25.10.2026

  • 4 Ганю Балкански

    9 2 Отговор
    Зеленски да не ходил на оглед там?
    За всеки случай- само питам

    14:23 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хмммм

    7 2 Отговор
    Комунистчетата в Г ермания са се почувствали отново силни! Сьодер им е лидер в Бавария, а Мерц на национално ниво.

    14:30 25.10.2026

  • 9 „Орловото гнездо“

    8 3 Отговор
    Сега е паметник посещаван редовно от атлантическите нацисти от ЕК ..

    14:32 25.10.2026

  • 10 И ВАС С ТЕЗИ СТАТИИ

    3 0 Отговор
    Ще ви ядат прасеаата.ь

    14:32 25.10.2026

  • 11 „Орловото гнездо“...

    7 1 Отговор
    Според регионалната туристическа асоциация в близкия град Берхтесгаден Хитлер е посещавал мястото няколко пъти а Мерц, Урсулата и Рюте са я посещавали поне 9 пъти за 4 години. ...

    Коментиран от #15

    14:35 25.10.2026

  • 12 „Орловото гнездо“...

    6 1 Отговор
    В дясно от пътя преди бариерата има и паметник на Хитлер даже... Пълен абсурд. Бронзова глава върху гранит..

    14:37 25.10.2026

  • 13 000

    5 0 Отговор
    Дж основи!

    14:37 25.10.2026

  • 14 Нацистка сган ей

    2 3 Отговор
    пак ще има трибунали и тепани нацисти май

    14:38 25.10.2026

  • 15 Тези

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "„Орловото гнездо“...":

    Фашисти посещават исторически паметници.

    Други въпроси: Това Гнездо толкова лесно ли се пали? Хитлер е бил небрежен към безопацността си?
    Защо не се пази, като е източик на доходи на локално ниво?

    14:42 25.10.2026

  • 16 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Болни мозъци дори да се изгори всичко до основи какво печелят ?Историята и отминали събития не можеш да изгориш тя остава като свидетел за реалността.Един материален обект /стара снимка, писмо, паметник, руина/или самото художествено произведение остава във времето, за да докаже че дадено събитие, епоха или емоция действително са съществували. Той е котва към обективната истина.Този пич винаги ще има фенове в Европа .

    14:43 25.10.2026

  • 17 Роза

    1 1 Отговор
    Тази снимка на Хитлер е много сполучлива,защото показва същността на германския диктатор-заплашителен поглед и липса на човечност!

    14:43 25.10.2026

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