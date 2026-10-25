Дронове удариха завод на един от най-големите производители на титан в света

Дронове са атакували през нощта срещу 25 октомври завод „Ависма“ в град Березники, Пермски край. Предприятието е част от руската корпорация „ВСМПО-Ависма“, един от най-големите производители на титан в света.
Губернаторът на Пермския край Дмитрий Махонин съобщава, че при атаката „незначителни щети е получил промишлен обект в северната част на региона“, но той „продължава да работи в нормален режим“. Изявлението му е цитирано от The Moscow Times.
Заводът произвежда титан за стратегически отрасли
По данни, цитирани от Укринформ, украинският мониторингов канал Exilenova+ посочва именно химико-металургичното предприятие „Ависма“ като обект на атаката. Местни жители също са съобщили за нападение срещу завода, но в публикацията няма потвърждение за мащаба на пораженията извън изявлението на губернатора.
„Ависма“ произвежда титаниева гъба, магнезий и сплави на тяхна основа. Тези материали се използват в производството на военни самолети, авиационни двигатели, ракетна и космическа техника. „ВСМПО-Ависма“ е сред ключовите доставчици на титан за руския военно-промишлен комплекс.
Нова атака срещу промишлен обект в Русия
Съобщението идва ден след атака с дронове срещу промишлен възел в Омск, който се намира на повече от 2500 километра от Украйна. За нападението в Пермския край не е посочен извършител, а руските власти не съобщават за промяна в работата на завода „Ависма“.
Източници: ukrinform.ua, ru.themoscowtimes.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Окраина приключи
15:03 25.10.2026
3 Плачат розо.вите Тръмпи ги приключи
15:04 25.10.2026
4 Виждащ
Едно само не разбирам?
-Защо руснаците се правят на глухи и слепи. Не усещат ли, че стават за подигравка така?
Коментиран от #7, #9
15:04 25.10.2026
5 Пич
Коментиран от #33
15:08 25.10.2026
6 Ами
Коментиран от #17
15:09 25.10.2026
7 Не не се правят
До коментар #4 от "Виждащ":на глухи и слепи но и не желаят ТСВ защото знаят какво ще се случи, за разлика от надрусаните европейски "лидери"...
15:12 25.10.2026
8 Тръмп
15:12 25.10.2026
9 Защото
До коментар #4 от "Виждащ":египетските ги потопиха!
15:13 25.10.2026
10 Ударен
15:14 25.10.2026
11 А тъй
15:14 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Титана
15:24 25.10.2026
16 Примати
Коментиран от #18, #31, #36
15:25 25.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дзак
Коментиран от #21
15:32 25.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Рублевка
До коментар #23 от "тагарев":Олег Дерипаска няма да им прости. Руските милиардери наказват винаги за нанесени загуби и щети.
Коментиран от #25
15:41 25.10.2026
25 Путин
До коментар #24 от "Рублевка":повече му прибра!
Коментиран от #27
15:44 25.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 гост
15:47 25.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Рублата
15:59 25.10.2026
33 Точно
До коментар #5 от "Пич":България и Румъния им трябват - авиобази
16:02 25.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Вълк
16:07 25.10.2026
36 Опа
До коментар #16 от "Примати":Не е много реалистично но дано да познаеш
16:10 25.10.2026