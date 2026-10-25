Дронове удариха завод на един от най-големите производители на титан в света

Дронове са атакували през нощта срещу 25 октомври завод „Ависма“ в град Березники, Пермски край. Предприятието е част от руската корпорация „ВСМПО-Ависма“, един от най-големите производители на титан в света.

Губернаторът на Пермския край Дмитрий Махонин съобщава, че при атаката „незначителни щети е получил промишлен обект в северната част на региона“, но той „продължава да работи в нормален режим“. Изявлението му е цитирано от The Moscow Times.

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Заводът произвежда титан за стратегически отрасли

По данни, цитирани от Укринформ, украинският мониторингов канал Exilenova+ посочва именно химико-металургичното предприятие „Ависма“ като обект на атаката. Местни жители също са съобщили за нападение срещу завода, но в публикацията няма потвърждение за мащаба на пораженията извън изявлението на губернатора.

„Ависма“ произвежда титаниева гъба, магнезий и сплави на тяхна основа. Тези материали се използват в производството на военни самолети, авиационни двигатели, ракетна и космическа техника. „ВСМПО-Ависма“ е сред ключовите доставчици на титан за руския военно-промишлен комплекс.

Нова атака срещу промишлен обект в Русия

Съобщението идва ден след атака с дронове срещу промишлен възел в Омск, който се намира на повече от 2500 километра от Украйна. За нападението в Пермския край не е посочен извършител, а руските власти не съобщават за промяна в работата на завода „Ависма“.

Източници: ukrinform.ua, ru.themoscowtimes.com