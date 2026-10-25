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Дронове удариха завод на един от най-големите производители на титан в света
  Тема: Украйна

Дронове удариха завод на един от най-големите производители на титан в света

25 Октомври, 2026 14:57 2 506 36

  • дронове-
  • пермски край-
  • ависма-
  • титан-
  • русия

Поразен е заводът „Ависма“ в Березники, който произвежда титан, магнезий и сплави за авиационната и космическата индустрия. Губернаторът Дмитрий Махонин съобщава за незначителни щети и работа на предприятието в нормален режим

Дронове удариха завод на един от най-големите производители на титан в света - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дронове са атакували през нощта срещу 25 октомври завод „Ависма“ в град Березники, Пермски край. Предприятието е част от руската корпорация „ВСМПО-Ависма“, един от най-големите производители на титан в света.

Губернаторът на Пермския край Дмитрий Махонин съобщава, че при атаката „незначителни щети е получил промишлен обект в северната част на региона“, но той „продължава да работи в нормален режим“. Изявлението му е цитирано от The Moscow Times.

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Заводът произвежда титан за стратегически отрасли

По данни, цитирани от Укринформ, украинският мониторингов канал Exilenova+ посочва именно химико-металургичното предприятие „Ависма“ като обект на атаката. Местни жители също са съобщили за нападение срещу завода, но в публикацията няма потвърждение за мащаба на пораженията извън изявлението на губернатора.

„Ависма“ произвежда титаниева гъба, магнезий и сплави на тяхна основа. Тези материали се използват в производството на военни самолети, авиационни двигатели, ракетна и космическа техника. „ВСМПО-Ависма“ е сред ключовите доставчици на титан за руския военно-промишлен комплекс.

Нова атака срещу промишлен обект в Русия

Съобщението идва ден след атака с дронове срещу промишлен възел в Омск, който се намира на повече от 2500 километра от Украйна. За нападението в Пермския край не е посочен извършител, а руските власти не съобщават за промяна в работата на завода „Ависма“.

Източници: ukrinform.ua, ru.themoscowtimes.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Окраина приключи

    27 11 Отговор
    Конец !! Зеленски е ауг !

    15:03 25.10.2026

  • 3 Плачат розо.вите Тръмпи ги приключи

    21 10 Отговор
    И нато и мато и зеленяка и всички розовелки

    15:04 25.10.2026

  • 4 Виждащ

    15 24 Отговор
    Всички знаят, че тези заводи ги удрят с немски, френски и английски оръжия и логистика.
    Едно само не разбирам?
    -Защо руснаците се правят на глухи и слепи. Не усещат ли, че стават за подигравка така?

    Коментиран от #7, #9

    15:04 25.10.2026

  • 5 Пич

    11 26 Отговор
    Не само в Украйна, но и в ЕС ще приличи времето, когато сигурността се опираше на САЩ! Вече е видимо как американците се изтеглят от натовските си ангажименти, и пренасочват силите си там, където е интересно за САЩ!!! Което за наше неудоволствие включва и България и Румъния!!!

    Коментиран от #33

    15:08 25.10.2026

  • 6 Ами

    19 19 Отговор
    зеленият шмъркач утре пак ще вие ...

    Коментиран от #17

    15:09 25.10.2026

  • 7 Не не се правят

    18 7 Отговор

    До коментар #4 от "Виждащ":

    на глухи и слепи но и не желаят ТСВ защото знаят какво ще се случи, за разлика от надрусаните европейски "лидери"...

    15:12 25.10.2026

  • 8 Тръмп

    14 4 Отговор
    Зеленски вдига световните цени на титан!

    15:12 25.10.2026

  • 9 Защото

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Виждащ":

    египетските ги потопиха!

    15:13 25.10.2026

  • 10 Ударен

    9 3 Отговор
    с отлимки!

    15:14 25.10.2026

  • 11 А тъй

    17 8 Отговор
    Сега и Китай им каза на ЕВрокукумявките , че няма да им продава титан Без него ще им умре нацяло производството

    15:14 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Титана

    7 15 Отговор
    в завод ли се прави?Не е ли менделеево изкопаемо от находища?

    15:24 25.10.2026

  • 16 Примати

    14 18 Отговор
    Защо никога няма да има примирие: Путин не може да спре да се преструва , че преследва целите си в Украйна. Неговата първоначално цел беше да окупира всички административни сграда в Киев , да свали кабинета и Зеленски и след това с инсталирания Янукович Украйна да бъде заедно с Русия. Украинците обаче ликвидираха руските камиони с украински знамена още на втория ден от войната , ликвидираха 70 километровата колона северно от Киев и руски Блицкриг не успя…. От тогава насам Украйна унищожи много техника и личен състав а от както Украйна разполага с далекобойни дронове и ракети методично унищожава и всичко както и по - горе в новината посочения обект. Най вероятно през лятото на 27 - ма Украйна ще спечели войната

    Коментиран от #18, #31, #36

    15:25 25.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дзак

    9 1 Отговор
    Титанът има много приложения, включително и граждански!

    Коментиран от #21

    15:32 25.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Рублевка

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "тагарев":

    Олег Дерипаска няма да им прости. Руските милиардери наказват винаги за нанесени загуби и щети.

    Коментиран от #25

    15:41 25.10.2026

  • 25 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Рублевка":

    повече му прибра!

    Коментиран от #27

    15:44 25.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 гост

    3 1 Отговор
    не ти хареса, нали мизерник...

    15:47 25.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Рублата

    0 0 Отговор
    може да скочи,ако Зеленски удари РЦБ!И ще помогне на руската икономика!

    15:59 25.10.2026

  • 33 Точно

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    България и Румъния им трябват - авиобази

    16:02 25.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Вълк

    1 0 Отговор
    Бой ммцт им рашистка

    16:07 25.10.2026

  • 36 Опа

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Примати":

    Не е много реалистично но дано да познаеш

    16:10 25.10.2026

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