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Литва засилва защитата на стратегическите си обекти
  Тема: Украйна

Литва засилва защитата на стратегическите си обекти

25 Октомври, 2026 16:35 604 7

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Мерките са въведени след опит за палеж на оборудване на Starlink и навлизане на дрон, който според литовските власти е носел експлозиви

Литва засилва защитата на стратегическите си обекти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Литва засили охраната и наблюдението на стратегическата инфраструктура след два инцидента в рамките на няколко часа – опит за палеж на оборудване на Starlink във Вилнюс и навлизане на дрон във въздушното пространство на страната.

Решението е взето след заседание на Комисията по национална сигурност. Премиерът Миндаугас Синкевичус съобщи, че повишена бдителност е въведена за повече от 15 обекта от национално значение. Мерките включват допълнителни сили, по-засилено техническо наблюдение и физическа охрана.

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Опитът за палеж във Вилнюс

Опитът за подпалване е извършен около 2:00 часа на 18 октомври в помещения на литовска компания, в които се съхранява и използва оборудване на американската компания SpaceX за сателитната мрежа Starlink. Според Синкевичус са били използвани запалителни течности и самоделни запалителни устройства от типа „коктейл Молотов“.

Пожарът е забелязан навреме от охранител, който е започнал да го гаси, докато на място са били повикани пожарникари. Антените на Starlink не са се запалили, а контролен блок е претърпял леко обгаряне. Работата на компанията не е била прекъсната, а връзката чрез сателитната мрежа е останала активна.

„Разглеждаме това като саботаж и издирваме лицата, извършили престъплението“, заяви Миндаугас Синкевичус.

Съветникът на президента Гитанас Науседа по националната сигурност Дейвидас Матульонис каза, че Русия е вероятният подбудител на палежа, но подчерта, че литовските власти все още нямат категорично потвърждение за организатора.

Дронът навлязъл от посока Полша

По-късно същата сутрин в северните и централните райони на Литва бе задействана система за въздушно предупреждение заради дрон, първоначално определен като неизвестен летящ обект. В окръзите Шауляй и Паневежис бе обявен червен код за въздушна опасност, а в Каунас – жълт. Предупрежденията бяха отменени около час по-късно.

Дронът се е разбил край село Юоджоняй в община Пасвалис. При падането е станал взрив, а отломки са повредили лек автомобил. Във въздуха са били вдигнати самолети от мисията на НАТО за охрана на балтийското въздушно пространство, а летище Каунас е било временно затворено.

След заседанието на комисията Синкевичус заяви, че няма съмнение, че дронът е носел експлозиви. Според литовските власти безпилотният апарат е с украински произход и е навлязъл от посока Полша. Украинското външно министерство изрази съжаление за вероятното отклоняване на дрона и допусна, че това може да е станало заради руски средства за радиоелектронна борба.

Министърът на отбраната Робертас Каунас определи случая като „нестандартен“. Матульонис заяви, че опитът за палеж и навлизането на дрона не трябва да се свързват помежду си, тъй като според него става дума за съвпадение. Разследването на палежа и действията по изясняване на произхода и маршрута на дрона продължават.

Източници: lrt.lt, archyvai.lrt.lt


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    5 0 Отговор
    Ако искаш мир готви се за война

    16:42 25.10.2026

  • 2 Във всяка антена на Starlink

    3 1 Отговор
    Има взрив който може да се детонира дистанционно

    16:45 25.10.2026

  • 3 Във всяка антена на Starlink

    3 1 Отговор
    Има капсула с термит: химическа смес от алуминиев прах и железен оксид и при запалване дистанционно сместа гори с температура над 2400°C.

    16:48 25.10.2026

  • 4 Т Живков

    0 4 Отговор
    Сега е момента да разберем младите хора в България, къде искат да живеят в Европа или на колене пред Кремъл.

    Коментиран от #6

    16:57 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 в Париж искат да бъдат естествено

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Т Живков":

    и да са част от революцията

    17:02 25.10.2026

  • 7 Вместо да се охарчват излишно

    1 0 Отговор
    по-добре да престанат да ръчката Мечката! Тогава мирът и националната им сигурност ще бъдат им осигурени безплатно. Но не това са плановете на господарите, на балтийските пинчери.

    17:24 25.10.2026

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