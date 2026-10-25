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Кремъл с нов сигнал за преговорите със САЩ и Украйна
  Тема: Украйна

Кремъл с нов сигнал за преговорите със САЩ и Украйна

25 Октомври, 2026 17:01 948 14

  • русия-
  • украйна-
  • юрий ушаков-
  • мирни преговори-
  • доналд тръмп

Съветникът на Владимир Путин Юрий Ушаков определи предстоящата среща като предварителна и призова да няма високи очаквания

Кремъл с нов сигнал за преговорите със САЩ и Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е готова да възобнови тристранните преговори със САЩ и Украйна след 4 ноември, заяви съветникът на руския президент Юрий Ушаков. Датата съвпада с Деня на народното единство – един от основните официални празници в Русия.

„Сега поредният краен срок е 4 ноември, наш голям празник. След това ще сме готови да възобновим преговорите“, каза Ушаков пред руски медии.

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Той уточни, че страните трябва да продължат работата по бъдещо мирно споразумение. По думите му предстоящата среща във формат „Русия-САЩ-Украйна“ ще има предварителен характер, поради което не бива да се очакват конкретни окончателни решения от нея.

Москва настоява за разговори и с Европа

Ушаков заяви, че Кремъл смята за необходимо да продължи диалогът и с Европейския съюз. „Не е достатъчно да говорим само с Киев, трябва да говорим и с цяла Европа, която напълно подкрепя Киев“, каза съветникът на руския президент.

По думите му Белият дом вече разбира, че е необходимо да си сътрудничи с Москва, вместо да я игнорира. Това е позиция на руския президентски съветник и не е представена като договореност между страните.

Според информация на Асошиейтед прес следващият кръг от разговорите може да се състои в Абу Даби около средата на ноември. Последните тристранни разговори между делегации на Русия, САЩ и Украйна са проведени през февруари 2026 г. в Женева.

Подготвя се среща Путин-Си-Тръмп

Ушаков съобщи още, че се организира тристранна среща на високо равнище между президентите на Русия, Китай и САЩ – Владимир Путин, Си Цзинпин и Доналд Тръмп.

По думите му Москва и Вашингтон все още не са съгласували отделна двустранна среща между Путин и Тръмп в рамките на срещата на върха на АТИС. Руският съветник посочи, че двамата лидери все пак могат да разговарят неформално, ако се окажат на едно и също място.

„Ако двама президенти се намират на едно и също място – те най-малкото ще се поздравят и ще разговарят, докато седят на маса, или ще поговорят по време на протоколните събития“, каза Ушаков.

Към момента няма обявена окончателна дата за новия кръг от преговорите между Русия, САЩ и Украйна. Потвърдено е единствено заявеното от Москва намерение разговорите да бъдат възобновени след 4 ноември.

Източници: apnews.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Толкова просто

    6 5 Отговор
    И с победа и без победа безсмъртният Путин унизи Русия.

    17:10 25.10.2026

  • 5 100%

    11 3 Отговор
    Тактиката на фашистите е една и съща.
    Ще шикалкавят и накрая ще обявят за пореден път, че Зеленски не отстъпва и не иска мир.

    Коментиран от #11

    17:11 25.10.2026

  • 6 Гориил

    6 1 Отговор
    Новите мирни условия, предложени от САЩ, отговарят на стремежите на Москва. Няма обаче 100% гаранция, че непредсказуемата и истерична Украйна ще се съобрази с тези мирни условия. Затова не очаквайте отслабване на атаките срещу Киев или блокадата на Черно море.

    17:14 25.10.2026

  • 7 Ами

    1 4 Отговор
    Европа настояваше да участва в тези преговори,
    а Русия дава ясен сигнал че е съгласна.
    Сега топката е в Европа.

    Коментиран от #9

    17:15 25.10.2026

  • 8 Сюндюк

    3 0 Отговор
    Няма по добър сигнал от орешник и неговите братовчеди..! На злото се отвръща с още по голямо зло зеления кочан е доказателството..!

    17:16 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 койдазнай

    0 3 Отговор
    На бойното поле Кукиш!
    За това се задоволяват със "сигнали"! За това преминаха само към терор над мирнто население и единствената цел е, да оставят киевляни на тъмно и студено...

    17:19 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Вероятно сте го пропуснали, написано е в статията :
    Ушаков заяви, че Кремъл смята за необходимо да продължи диалогът и с Европейския съюз. „Не е достатъчно да говорим само с Киев, трябва да говорим и с цяла Европа, която напълно подкрепя Киев“, каза съветникът на руския президент.

    Коментиран от #13

    17:20 25.10.2026

  • 13 Гориил

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Не, Европа няма място в преговорите между САЩ, Русия и Украйна. След като и трите страни се споразумеят и всички условия за мирно споразумение бъдат приети, преговорите ще бъдат финализирани и европейските наблюдатели могат да бъдат поканени (но те няма да могат да провалят мирното споразумение, както направи Борис Джонсън).

    Коментиран от #14

    17:32 25.10.2026

  • 14 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гориил":

    Не си запознат с нещата и не четеш внимателно.
    Това са предварителни преговори. До започването
    на същинските преговори ще изтече много време.
    Но ще е много добре и Европа да участва в предварителните преговори.
    Там те със сигурност ще се изпокарат със САЩ.
    И ... Като цяло ще е голям спектакъл :)

    17:46 25.10.2026

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