Кремъл с нов сигнал за преговорите със САЩ и Украйна

Русия е готова да възобнови тристранните преговори със САЩ и Украйна след 4 ноември, заяви съветникът на руския президент Юрий Ушаков. Датата съвпада с Деня на народното единство – един от основните официални празници в Русия.

„Сега поредният краен срок е 4 ноември, наш голям празник. След това ще сме готови да възобновим преговорите“, каза Ушаков пред руски медии.

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Той уточни, че страните трябва да продължат работата по бъдещо мирно споразумение. По думите му предстоящата среща във формат „Русия-САЩ-Украйна“ ще има предварителен характер, поради което не бива да се очакват конкретни окончателни решения от нея.

Москва настоява за разговори и с Европа

Ушаков заяви, че Кремъл смята за необходимо да продължи диалогът и с Европейския съюз. „Не е достатъчно да говорим само с Киев, трябва да говорим и с цяла Европа, която напълно подкрепя Киев“, каза съветникът на руския президент.

По думите му Белият дом вече разбира, че е необходимо да си сътрудничи с Москва, вместо да я игнорира. Това е позиция на руския президентски съветник и не е представена като договореност между страните.

Според информация на Асошиейтед прес следващият кръг от разговорите може да се състои в Абу Даби около средата на ноември. Последните тристранни разговори между делегации на Русия, САЩ и Украйна са проведени през февруари 2026 г. в Женева.

Подготвя се среща Путин-Си-Тръмп

Ушаков съобщи още, че се организира тристранна среща на високо равнище между президентите на Русия, Китай и САЩ – Владимир Путин, Си Цзинпин и Доналд Тръмп.

По думите му Москва и Вашингтон все още не са съгласували отделна двустранна среща между Путин и Тръмп в рамките на срещата на върха на АТИС. Руският съветник посочи, че двамата лидери все пак могат да разговарят неформално, ако се окажат на едно и също място.

„Ако двама президенти се намират на едно и също място – те най-малкото ще се поздравят и ще разговарят, докато седят на маса, или ще поговорят по време на протоколните събития“, каза Ушаков.

Към момента няма обявена окончателна дата за новия кръг от преговорите между Русия, САЩ и Украйна. Потвърдено е единствено заявеното от Москва намерение разговорите да бъдат възобновени след 4 ноември.

Източници: apnews.com