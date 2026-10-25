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Украинска ракета удари индустриална зона в Русия
  Тема: Украйна

Украинска ракета удари индустриална зона в Русия

25 Октомври, 2026 17:27 622 7

  • украйна-
  • русия-
  • липецка област-
  • орел-
  • ракетен удар

При отделна атака по предприятие в Орел са загинали четирима души, а 19 са потърсили медицинска помощ

Украинска ракета удари индустриална зона в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Охранител е загинал при украински ракетен удар по индустриална зона в град Елец, в руската Липецка област. Ранен е и парамедик от местен медицински център, който е откаран в болница.

Губернаторът на Липецка област Игор Артамонов съобщи, че загиналият е работил в едно от предприятията в индустриалната зона. Той не посочи кой обект е бил поразен. Състоянието на пострадалия парамедик не е уточнено.

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„За съжаление, в резултат на ракетния удар по индустриалната зона в Елец е загинал охранител“, заяви Артамонов в съобщение, цитирано от Ройтерс. Според агенцията няма незабавен коментар от украинска страна, а информацията за удара не е могла да бъде независимо потвърдена.

Четири жертви при удара в Орел

Междувременно жертвите при отделния удар по предприятие в град Орел са се увеличили до четири. Атаката е извършена в петък, а тялото на четвъртия загинал е открито при разчистването на развалините.

„В хода на разчистването на развалините бяха открити телата на четирима загинали“, каза губернаторът на Орловска област Андрей Кличков. По думите му 19 души са потърсили медицинска помощ след атаката, като част от тях са получили травми с различна тежест.

Кличков съобщи още, че в момента на удара в атакуваното предприятие са се намирали около 200 души. Един човек остава в неизвестност, докато спасителните екипи продължават работа на мястото.

Двата инцидента са съобщени от руските регионални власти като украински атаки. В предоставените данни не се посочва какъв тип въоръжение е използвано при удара по предприятието в Орел, нито се назовава конкретният обект в индустриалната зона на Елец.

Източници: themoscowtimes.com, m.interfax.ru


Русия
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  • 3 Дик диверсанта

    5 2 Отговор
    Щом са си признали за пораженията, нещата са много сериозни.

    17:36 25.10.2026

  • 4 Щом украинските победи

    8 3 Отговор
    в статиите тук зачестиха толкова, значи положението в Украйна е станало трагично.

    17:41 25.10.2026

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  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ураа ,

    1 0 Отговор
    зеленият шмъркач побеждава и трябва да спираме милиардите безотчетни...

    17:57 25.10.2026

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