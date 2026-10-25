Украинска ракета удари индустриална зона в Русия

Охранител е загинал при украински ракетен удар по индустриална зона в град Елец, в руската Липецка област. Ранен е и парамедик от местен медицински център, който е откаран в болница.

Губернаторът на Липецка област Игор Артамонов съобщи, че загиналият е работил в едно от предприятията в индустриалната зона. Той не посочи кой обект е бил поразен. Състоянието на пострадалия парамедик не е уточнено.

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„За съжаление, в резултат на ракетния удар по индустриалната зона в Елец е загинал охранител“, заяви Артамонов в съобщение, цитирано от Ройтерс. Според агенцията няма незабавен коментар от украинска страна, а информацията за удара не е могла да бъде независимо потвърдена.

Четири жертви при удара в Орел

Междувременно жертвите при отделния удар по предприятие в град Орел са се увеличили до четири. Атаката е извършена в петък, а тялото на четвъртия загинал е открито при разчистването на развалините.

„В хода на разчистването на развалините бяха открити телата на четирима загинали“, каза губернаторът на Орловска област Андрей Кличков. По думите му 19 души са потърсили медицинска помощ след атаката, като част от тях са получили травми с различна тежест.

Кличков съобщи още, че в момента на удара в атакуваното предприятие са се намирали около 200 души. Един човек остава в неизвестност, докато спасителните екипи продължават работа на мястото.

Двата инцидента са съобщени от руските регионални власти като украински атаки. В предоставените данни не се посочва какъв тип въоръжение е използвано при удара по предприятието в Орел, нито се назовава конкретният обект в индустриалната зона на Елец.

Източници: themoscowtimes.com, m.interfax.ru