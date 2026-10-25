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Мъск предупреди за опасност от руски удар по Starlink
  Тема: Украйна

Мъск предупреди за опасност от руски удар по Starlink

25 Октомври, 2026 17:37 1 018 16

  • илон мъск-
  • starlink-
  • русия-
  • украйна-
  • космически отпадъци

Той настоява системата да остане граждански проект и предупреди за риск от космически отпадъци при унищожаване на спътници

Мъск предупреди за опасност от руски удар по Starlink - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Starlink може да стане мишена за руски удар, ако бъде използван за настъпателни атаки. Това заяви американският предприемач Илон Мъск в социалната мрежа X, като настоя системата да остане граждански проект.

„Това наистина е една от основните причини Starlink да остане граждански проект. Той може да се използва за военна инфраструктура, но не и за явно настъпателни удари, които биха го превърнали в законна цел за ответен удар“, написа Мъск.

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Позицията му беше публикувана в отговор на коментар за способностите на Русия да унищожава спътници в орбита. В него беше припомнен тестът на руско противоспътниково оръжие от 15 ноември 2021 г. Тогава Русия използва ракета „Нудол“, с която унищожи свой стар спътник.

Предупреждение за верижна реакция в орбита

Мъск предупреди, че унищожаването на спътници Starlink може да има последици далеч отвъд прекъсването на комуникациите. Според него взривяването им би предизвикало верижна реакция от разрушения, образуване на огромно поле от отломки и риск космическото пространство да стане неизползваемо.

В отделен коментар Мъск заяви, че е ограничил използването на Starlink в Украйна. По думите му украински военни са нарушили условията за ползване, като са използвали системата при удари с бойни дронове с цел причиняване на смърт.

„Използването на Starlink, гражданска търговска услуга, за нанасяне на удари с бойни дронове с цел убиване на хора никога не е било разрешено и не трябва да бъде разрешавано“, заяви Мъск.

Той направи разграничение между Starlink и Starshield. Според Мъск Starshield е отделна система, контролирана от правителството на САЩ, което решава как да бъде използвана.

Украински представител оспори твърденията

Сергей Бескрестнов, съветник на украинския президент по развитието на технологичните направления в отбраната, заяви, че украинските въоръжени сили физически не могат да използват търговския Starlink за нанасяне на удари на далечни и средни разстояния.

„Много странно е, че Илон Мъск не знае за ограниченията в работата на Starlink в Украйна“, каза Бескрестнов. По думите му от зимата на 2026 г. всички терминали Starlink над Украйна, включително над окупираните територии, са с ограничение на скоростта на движение между 70 и 90 км/ч. Той добави, че над територията на Русия Starlink не работи.

Източници: unian.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дай боже

    16 1 Отговор
    с какво да подпомогнем доброто дело ?

    17:40 25.10.2026

  • 2 Пич

    22 1 Отговор
    Мъск е загрял от къде може да започне да духа вятъра!!! Предполагам, че някои спътници са по ключови, и координират останалите. И ако Русия таранира един такъв, не защото иска, а заради "повреда" в руския спътник.........

    17:40 25.10.2026

  • 3 КРАТКО

    12 2 Отговор
    АМИ НА ВОЙНА КАТО НА ВОЙНА

    17:41 25.10.2026

  • 4 Сатана Z

    19 2 Отговор
    Мъск не бива да си насилва късмета срещу Владимир. Владимирович,който може да го смачка като хлебарка стига да поиска.Дори и най слабата държава може да елиминира най—богатия бизнесмен.Примери колкото искаш.Не дразни Мечката докато клати “дървото с пчелина”

    17:42 25.10.2026

  • 5 Овчар

    15 1 Отговор
    Жак Фреско преди години предупреди че западния тумор ще се самоунищожи..Ако хаоса продължи предстои фалит на банки и ефекта на доминото..!

    17:43 25.10.2026

  • 6 1111

    13 3 Отговор
    Аве, то има и опасност от руски удари по кратуната на Мъск.
    Предупреждавал за космически отпадъци - тоя напълни Космоса с космически боклуци, сега има лицемерието да предупреждава.

    17:43 25.10.2026

  • 7 Толкова просто

    2 18 Отговор
    Освен Русия и Израел никой друг в света няма право да убива.

    Коментиран от #10

    17:43 25.10.2026

  • 8 Икар

    14 1 Отговор
    Много го бавят ушанките. До сега трябваше да засенчи Персеидите!

    17:45 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 кукузел

    4 1 Отговор
    "граждански", само за терор по РФ...??

    17:49 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да чете недъгавия укротрол

    6 0 Отговор
    Това, че спътниците на улавия Мъск са граждански проект, с нищо не оправдава използването им за военни цели. Затова и Русия има пълното право да ги сваля. И то не с таран, както свалят укропските дронове, а с ракети. Още през 80-те години руснаците удариха спътник с ракета, предназначена да сваля спътници.

    17:53 25.10.2026

  • 14 Не е нужен удар по Starlink

    3 0 Отговор
    На под 365 км орбита са вече сателитите без гориво и сами ще си паднат а после срив на борсата ще има колосална ..

    17:54 25.10.2026

  • 15 А морските дрони ?

    0 0 Отговор
    ( Използването на Starlink, гражданска търговска услуга, за нанасяне на удари с бойни дронове с цел убиване на хора никога не е било разрешено и не трябва да бъде разрешавано“, заяви Мъск ) те не се влияят от ограничението на скоростта но въпреки това не са били блокирани. Морските дрони да не би с 500 км да се движат? А?

    17:58 25.10.2026

  • 16 един ден ще трябва

    0 0 Отговор
    да се чисти там, яко да се чисти с голямата метла.

    17:59 25.10.2026

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