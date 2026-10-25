Мъск предупреди за опасност от руски удар по Starlink

Starlink може да стане мишена за руски удар, ако бъде използван за настъпателни атаки. Това заяви американският предприемач Илон Мъск в социалната мрежа X, като настоя системата да остане граждански проект.

„Това наистина е една от основните причини Starlink да остане граждански проект. Той може да се използва за военна инфраструктура, но не и за явно настъпателни удари, които биха го превърнали в законна цел за ответен удар“, написа Мъск.

Още новини от Украйна

Позицията му беше публикувана в отговор на коментар за способностите на Русия да унищожава спътници в орбита. В него беше припомнен тестът на руско противоспътниково оръжие от 15 ноември 2021 г. Тогава Русия използва ракета „Нудол“, с която унищожи свой стар спътник.

Предупреждение за верижна реакция в орбита

Мъск предупреди, че унищожаването на спътници Starlink може да има последици далеч отвъд прекъсването на комуникациите. Според него взривяването им би предизвикало верижна реакция от разрушения, образуване на огромно поле от отломки и риск космическото пространство да стане неизползваемо.

В отделен коментар Мъск заяви, че е ограничил използването на Starlink в Украйна. По думите му украински военни са нарушили условията за ползване, като са използвали системата при удари с бойни дронове с цел причиняване на смърт.

„Използването на Starlink, гражданска търговска услуга, за нанасяне на удари с бойни дронове с цел убиване на хора никога не е било разрешено и не трябва да бъде разрешавано“, заяви Мъск.

Той направи разграничение между Starlink и Starshield. Според Мъск Starshield е отделна система, контролирана от правителството на САЩ, което решава как да бъде използвана.

Украински представител оспори твърденията

Сергей Бескрестнов, съветник на украинския президент по развитието на технологичните направления в отбраната, заяви, че украинските въоръжени сили физически не могат да използват търговския Starlink за нанасяне на удари на далечни и средни разстояния.

„Много странно е, че Илон Мъск не знае за ограниченията в работата на Starlink в Украйна“, каза Бескрестнов. По думите му от зимата на 2026 г. всички терминали Starlink над Украйна, включително над окупираните територии, са с ограничение на скоростта на движение между 70 и 90 км/ч. Той добави, че над територията на Русия Starlink не работи.

Източници: unian.net