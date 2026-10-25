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Украйна използва тунели и дронове, за да спре руското настъпление към Купянск
  Тема: Украйна

Украйна използва тунели и дронове, за да спре руското настъпление към Купянск

25 Октомври, 2026 17:50 567 14

  • купянск-
  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • институт за изследване на войната

Дроновете и контролът над тръбопровод под река Оскол ограничават опитите на руските сили да достигнат северната част на града

Украйна използва тунели и дронове, за да спре руското настъпление към Купянск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Операциите на украинските сили с дронове и подземни тунели ограничават възможността на руската армия да прониква към Купянск от север. Това се посочва в оценка на Института за изследване на войната (ISW), цитирана от УНИАН.

Според анализаторите руските войски се опитват да напредват през Голубовка, която се намира северно от Купянск, но не поддържат постоянно присъствие там. Руски военнослужещи успяват да влизат и в Радковка, но това се случва по-рядко и основно при лошо време. ISW свързва това с ефективната работа на украинските оператори на безпилотни летателни апарати.

Тръбопроводът под Оскол

Украинските защитници са установили контрол над участък от подземен тръбопровод, който се простира от Радковка до район североизточно от Голубовка. Именно там съоръжението преминава под река Оскол.

Според ISW това затруднява руските сили да достигнат северната част на Купянск. Анализаторите посочват, че съчетаването на контрола над подземния маршрут с превъзходството във въздуха не позволява на руската армия да провежда пълноценни операции по инфилтрация към града.

Виктор Трегубов, говорител на Групировката на обединените сили, заяви, че след операцията прехвърлянето на руски групи през Голубовка по повърхността също е станало по-трудно. „Ще бъде по-трудно да вкарват свои хора през Голубовка отгоре, но това силно зависи от това дали противникът ще успее да възстанови позициите си северно от Купянск“, каза Трегубов, цитиран от „АрмияИнформ“.

Контраатаки на други направления

ISW съобщава още, че руските сили са опитали да напреднат в районите на Новопавловка и Александровка, но без да постигнат резултат. В същия район украинските сили са извършили контраатаки, като анализаторите не дават подробности за техния резултат.

На Ореховското направление Силите за отбрана също са предприели контраудари. Според ISW те са осуетили планове на руската армия за настъпление. Отделно анализаторите отбелязват, че боевете под земята се превръщат във все по-важна част от войната, тъй като действията на повърхността са ограничени от плътното наблюдение и ударите с дронове.

Ситуацията около Купянск остава свързана с опитите на руските сили да задържат или възстановят позиции северно от града. Украинското командване не е съобщило публично за окончателен резултат от всички контраатаки, описани в оценката на ISW.

Източници: unian.net, armyinform.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Азовстал

    6 0 Отговор
    Палестинците имаха по-добри тунели.

    17:53 25.10.2026

  • 2 Копейкин Костя

    1 11 Отговор
    Пета година блицкриг, котли, чували , казани, менци, а непобедимая и легендарная още не може да стигне до административните граници на Донецк.
    Що така, товарищи?

    17:54 25.10.2026

  • 3 Копейко

    1 10 Отговор
    Важното е да превземем Болшой токмак ,Купянск след три деня и пят лет

    17:57 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Робот

    7 1 Отговор
    Плъховете и патканите също използват тунели но в един момент попадат в капана на Борис Джонсън който уби гръбнака на украинската нация МЪЖЕТЕ.!

    17:58 25.10.2026

  • 6 Гориил

    3 0 Отговор
    Левият бряг е част от главната железопътна линия (от север на юг) Москва-Донбас.

    17:59 25.10.2026

  • 7 Леле - леле ! 🤔

    10 1 Отговор
    Нашите евроатлантици ги е страх да вземат оръжие и да помагат на Зеленски , но тъй като са плъхове , могат поне да отидат да копаят подземни тунели за киевската хунта ?!

    18:00 25.10.2026

  • 8 3.14К

    7 0 Отговор
    ISW така се оплитат в лъжи и дезинформация, че вече даже не говорят за някакви грандиозни успехи и контранастъпления на отделни участъци по фронта. Украинците минаха 15 километра по една тръба, но бяха изтребени. В Курск и Авдеевка руснаците го направиха показно и превзеха и двете територии.

    18:00 25.10.2026

  • 9 джони инглиш

    4 1 Отговор
    Украйна използва тунели и дронове, за да може да избяга от руското настъпление към Купянск

    18:03 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последния украинец

    4 0 Отговор
    Бъдете внимателни, когато излизате на улицата! ТЦК ловят вече жени и деца за фронта!

    18:06 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 падналия ангел

    4 0 Отговор
    Това за тръбата в Оскол е информация преди три дена. Украинците са се опитали да копират русите, резултата-неуспешен! Пратили са група ДРГ от подразделение (бригада) "Хартия", основно с испаноговорящи "доброволци". Посрещнали са ги военнослужещи от 68-а МСД. Познайте резултата!

    18:06 25.10.2026

  • 14 Украйна си върна територията

    1 3 Отговор
    на север от Купянск и отказа Путин да се опитва да обкръжава града

    Путлер хвърля всички сили към Покровск и Константинова, но резултатът го виждаме - под кривата круша!😀

    18:09 25.10.2026

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