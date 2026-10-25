Украйна използва тунели и дронове, за да спре руското настъпление към Купянск

Операциите на украинските сили с дронове и подземни тунели ограничават възможността на руската армия да прониква към Купянск от север. Това се посочва в оценка на Института за изследване на войната (ISW), цитирана от УНИАН.

Според анализаторите руските войски се опитват да напредват през Голубовка, която се намира северно от Купянск, но не поддържат постоянно присъствие там. Руски военнослужещи успяват да влизат и в Радковка, но това се случва по-рядко и основно при лошо време. ISW свързва това с ефективната работа на украинските оператори на безпилотни летателни апарати.

Тръбопроводът под Оскол

Украинските защитници са установили контрол над участък от подземен тръбопровод, който се простира от Радковка до район североизточно от Голубовка. Именно там съоръжението преминава под река Оскол.

Според ISW това затруднява руските сили да достигнат северната част на Купянск. Анализаторите посочват, че съчетаването на контрола над подземния маршрут с превъзходството във въздуха не позволява на руската армия да провежда пълноценни операции по инфилтрация към града.

Виктор Трегубов, говорител на Групировката на обединените сили, заяви, че след операцията прехвърлянето на руски групи през Голубовка по повърхността също е станало по-трудно. „Ще бъде по-трудно да вкарват свои хора през Голубовка отгоре, но това силно зависи от това дали противникът ще успее да възстанови позициите си северно от Купянск“, каза Трегубов, цитиран от „АрмияИнформ“.

Контраатаки на други направления

ISW съобщава още, че руските сили са опитали да напреднат в районите на Новопавловка и Александровка, но без да постигнат резултат. В същия район украинските сили са извършили контраатаки, като анализаторите не дават подробности за техния резултат.

На Ореховското направление Силите за отбрана също са предприели контраудари. Според ISW те са осуетили планове на руската армия за настъпление. Отделно анализаторите отбелязват, че боевете под земята се превръщат във все по-важна част от войната, тъй като действията на повърхността са ограничени от плътното наблюдение и ударите с дронове.

Ситуацията около Купянск остава свързана с опитите на руските сили да задържат или възстановят позиции северно от града. Украинското командване не е съобщило публично за окончателен резултат от всички контраатаки, описани в оценката на ISW.

Източници: unian.net, armyinform.com.ua