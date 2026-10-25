Изборите в Сърбия: Активността надхвърли 56%

Избирателната активност на парламентарните избори в Сърбия надхвърли половината от регистрираните избиратели. Според оценката на наблюдателската организация CRTA до 16:00 часа са гласували 56,4% от имащите право на вот, при допустима грешка от плюс-минус 0,9 процентни пункта.

Данните показват съществен ръст спрямо предишните парламентарни избори през декември 2023 г. По това време до 16:00 часа активността е била с около 14 процентни пункта по-ниска, посочва CRTA. Републиканската избирателна комисия съобщи, че до 14:00 часа са гласували 46,53% от избирателите, докато оценката на CeSID и Ipsos за същия час е 46,4%. Разликата се дължи на различната методика на официалното отчитане и на извадковите оценки.

Дълги опашки пред секциите

Още от сутринта в Белград, Нови Сад и други градове се образуваха опашки пред избирателните секции. Гласуването започна в 7:00 часа и трябва да продължи до 20:00 часа местно време. Избирателите могат да избират между 18 листи за 250 места в Народната скупщина.

Право на глас имат 6 451 292 души. Вотът се провежда в 8 392 секции, включително 93 извън страната в 37 държави. За избирателите от Косово и Метохия са разкрити секции в Рашка, Тутун, Враня и Куршумлия.

Изборите са определяни като най-сериозното изпитание за политическото влияние на Александър Вучич от години насам. Сръбската прогресивна партия се изправя срещу листа, подкрепена от студентското движение, което организира продължили почти две години протести след срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г.

Наблюдатели съобщават за нарушения

„Ако загубим, ще признаем волята на избирателите. Ако спечелим, никой няма да ни я отнеме“, заяви Александър Вучич след като гласува.

CRTA съобщи, че до 16:00 часа нейни наблюдатели са регистрирали нарушения на 29% от наблюдаваните избирателни секции. Организацията посочва случаи на натиск върху избиратели, членове на секционни комисии и наблюдатели. Сред отчетените проблеми са още снимане на бюлетини, неспазване на изискването за използване на ултравиолетова лампа и гласуване без валидни документи.

N1 съобщи и за отделни инциденти около избирателни секции, включително сблъсък в Ниш и нападение срещу група мотористи, обикалящи секции в подкрепа на студентската листа. По тези случаи са дадени показания в полицията, а окончателните обстоятелства не са установени.

Изборният ден продължава до 20:00 часа. След затварянето на секциите се очакват първите прогнозни резултати, а официалното преброяване ще бъде извършено от Републиканската избирателна комисия.

Източници: n1info.rs, apnews.com