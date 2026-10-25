Путин: Собствените им грешки предизвикват протестите в Европа

Протестите в европейски страни са резултат от собствени грешки на местните власти, включително прекомерен държавен дълг, заяви руският президент Владимир Путин в интервю с журналиста Павел Зарубин от телевизионния канал „Вести“, цитирано от ТАСС.

„Каква е причината? Техните собствени грешки в различни области“, каза Путин. Според него проблемите са свързани с икономиката и финансите, като държавният дълг на редица европейски страни е над 100% от брутния вътрешен продукт.

Като пример руският президент посочи Италия, където по думите му задълженията достигат 139% от БВП. Данните на Евростат за второто тримесечие на 2026 г. показват сходно равнище – 139,9%. Най-висок е коефициентът в Гърция – 140,8%, следвани от Италия, Франция с 119,1%, Белгия с 110,2% и Испания с 101,4%.

Путин сравни тези показатели с посочени от него равнища за Русия – 2,6% външен дълг и 17,5% общ държавен дълг. Той допълни, че бюджетните дефицити в някои европейски държави също са прекомерни. По данни на Евростат през 2025 г. дефицитът на Белгия е бил 5,2% от БВП, а на Франция – 5,1%.

Миграцията и зелените политики

Като друга причина за протестите Путин посочи миграционната криза. Според него европейските държави не могат да интегрират големия брой пристигнали през последните години мигранти, както и техните деца.

„Държавите просто не са в състояние да ги интегрират. Няма достатъчно ресурси“, заяви руският президент. Той посочи необходимостта от внимание към образованието, езиковата интеграция и приемането на местните обичаи и традиции.

Путин каза още, че има „очевидни грешки“ при прилагането на зелените политики. Той определи като неработеща политиката на европейските държави да забраняват всичко, свързано с Русия.

Москва отхвърля обвиненията за намеса

Руският президент отхвърли твърденията, че Москва подстрекава масовите протести в Европа. Той заяви, че европейските власти първоначално са търсили причината в действията на американската администрация, а впоследствие са насочили обвиненията към Русия.

„Докато не анализират коренните причини и не променят икономическата, външната и вътрешната си политика, те няма да отстранят тези причини“, каза Путин.

Той добави, че руското външно министерство ще отговори на обвиненията за руска намеса „по подходящ, внимателен и премерен начин“.

Путин заяви също, че Русия никога не е отказвала да доставя енергийни ресурси на европейските държави. По думите му Европа сама е избрала да се отказва от руски нефт, газ, въглища и уран, докато руският втечнен природен газ продължава да представлява около 20% от европейския пазар.

Източници: tass.com, kommersant.ru