Путин: Собствените им грешки предизвикват протестите в Европа

Протестите в европейски страни са резултат от собствени грешки на местните власти, включително прекомерен държавен дълг, заяви руският президент Владимир Путин в интервю с журналиста Павел Зарубин от телевизионния канал „Вести“, цитирано от ТАСС.
„Каква е причината? Техните собствени грешки в различни области“, каза Путин. Според него проблемите са свързани с икономиката и финансите, като държавният дълг на редица европейски страни е над 100% от брутния вътрешен продукт.
Като пример руският президент посочи Италия, където по думите му задълженията достигат 139% от БВП. Данните на Евростат за второто тримесечие на 2026 г. показват сходно равнище – 139,9%. Най-висок е коефициентът в Гърция – 140,8%, следвани от Италия, Франция с 119,1%, Белгия с 110,2% и Испания с 101,4%.
Путин сравни тези показатели с посочени от него равнища за Русия – 2,6% външен дълг и 17,5% общ държавен дълг. Той допълни, че бюджетните дефицити в някои европейски държави също са прекомерни. По данни на Евростат през 2025 г. дефицитът на Белгия е бил 5,2% от БВП, а на Франция – 5,1%.
Миграцията и зелените политики
Като друга причина за протестите Путин посочи миграционната криза. Според него европейските държави не могат да интегрират големия брой пристигнали през последните години мигранти, както и техните деца.
„Държавите просто не са в състояние да ги интегрират. Няма достатъчно ресурси“, заяви руският президент. Той посочи необходимостта от внимание към образованието, езиковата интеграция и приемането на местните обичаи и традиции.
Путин каза още, че има „очевидни грешки“ при прилагането на зелените политики. Той определи като неработеща политиката на европейските държави да забраняват всичко, свързано с Русия.
Москва отхвърля обвиненията за намеса
Руският президент отхвърли твърденията, че Москва подстрекава масовите протести в Европа. Той заяви, че европейските власти първоначално са търсили причината в действията на американската администрация, а впоследствие са насочили обвиненията към Русия.
„Докато не анализират коренните причини и не променят икономическата, външната и вътрешната си политика, те няма да отстранят тези причини“, каза Путин.
Той добави, че руското външно министерство ще отговори на обвиненията за руска намеса „по подходящ, внимателен и премерен начин“.
Путин заяви също, че Русия никога не е отказвала да доставя енергийни ресурси на европейските държави. По думите му Европа сама е избрала да се отказва от руски нефт, газ, въглища и уран, докато руският втечнен природен газ продължава да представлява около 20% от европейския пазар.
Източници: tass.com, kommersant.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПУТИНЕ, ЧАДО
18:34 25.10.2026
2 Така е ако не беше нападнал Украйна
18:35 25.10.2026
3 Пич
Че Русия стои зад протестите...?!
Ама това е лесно поправимо!!! Нека тогава пратят още двеста триста милиарда на Зелю, и гражданите на Европа ще се успокоят веднага!!!
18:36 25.10.2026
4 Поне намали населението на Русия
18:36 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Йода
Коментиран от #33
18:36 25.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кина
18:39 25.10.2026
9 Нагъл самозванец
Коментиран от #16
18:40 25.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 .ешни
18:41 25.10.2026
12 Йода
18:45 25.10.2026
13 ПУТИНЕ, ЧАДО
Коментиран от #21
18:46 25.10.2026
14 Дедо
Коментиран от #22
18:48 25.10.2026
15 Тервел
Коментиран от #32
18:50 25.10.2026
16 Путин
До коментар #9 от "Нагъл самозванец":Пий си едни работи дето ги дават със зелена рецепта!
18:51 25.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Казанлъшкия
Коментиран от #28
18:52 25.10.2026
19 Ами
ограбват населението си за да воюват с нея.
И е логично населението им да не е доволно,
но да са мислили като са си ги избирали.
18:52 25.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хи хи
До коментар #14 от "Дедо":Глупости, руснаците са с Путин ! Той освободи нови територии за Русия !!
18:58 25.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ндйддй
18:59 25.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ами
До коментар #18 от "Казанлъшкия":Средният руснак взима над 100 000 рубли чисто.
Средният западнак взима малко над 2 000 евро чисто.
Руснак взимащ 100 000 рубли в Русия, жиее
по-добре от европеец взимаш 2 000 евро в Европа.
Ето защо и Русия е четвърта по БВП по ППС.
Другото е просто пропаганда.
19:00 25.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
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34 Ами
До коментар #29 от "Курд Околянов":За капак на всичко това не могат да си
продадат и произведената продукция.
За това и затварят производства.
Но малко хора осъзнават последиците от това.
19:11 25.10.2026
35 Това е истината
19:12 25.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Европа гори и си отива
19:18 25.10.2026
38 Дзак
19:25 25.10.2026
39 Показателно
19:35 25.10.2026