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Путин: Собствените им грешки предизвикват протестите в Европа

Путин: Собствените им грешки предизвикват протестите в Европа

25 Октомври, 2026 18:12, обновена 25 Октомври, 2026 18:32 1 095 39

  • владимир путин-
  • протести в европа-
  • държавен дълг-
  • миграция-
  • руски газ

Руският президент посочи високия държавен дълг, миграцията и зелените политики като причини за недоволството. Той отхвърли твърденията, че Русия стои зад протестите

Путин: Собствените им грешки предизвикват протестите в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Протестите в европейски страни са резултат от собствени грешки на местните власти, включително прекомерен държавен дълг, заяви руският президент Владимир Путин в интервю с журналиста Павел Зарубин от телевизионния канал „Вести“, цитирано от ТАСС.

„Каква е причината? Техните собствени грешки в различни области“, каза Путин. Според него проблемите са свързани с икономиката и финансите, като държавният дълг на редица европейски страни е над 100% от брутния вътрешен продукт.

Като пример руският президент посочи Италия, където по думите му задълженията достигат 139% от БВП. Данните на Евростат за второто тримесечие на 2026 г. показват сходно равнище – 139,9%. Най-висок е коефициентът в Гърция – 140,8%, следвани от Италия, Франция с 119,1%, Белгия с 110,2% и Испания с 101,4%.

Путин сравни тези показатели с посочени от него равнища за Русия – 2,6% външен дълг и 17,5% общ държавен дълг. Той допълни, че бюджетните дефицити в някои европейски държави също са прекомерни. По данни на Евростат през 2025 г. дефицитът на Белгия е бил 5,2% от БВП, а на Франция – 5,1%.

Миграцията и зелените политики

Като друга причина за протестите Путин посочи миграционната криза. Според него европейските държави не могат да интегрират големия брой пристигнали през последните години мигранти, както и техните деца.

„Държавите просто не са в състояние да ги интегрират. Няма достатъчно ресурси“, заяви руският президент. Той посочи необходимостта от внимание към образованието, езиковата интеграция и приемането на местните обичаи и традиции.

Путин каза още, че има „очевидни грешки“ при прилагането на зелените политики. Той определи като неработеща политиката на европейските държави да забраняват всичко, свързано с Русия.

Москва отхвърля обвиненията за намеса

Руският президент отхвърли твърденията, че Москва подстрекава масовите протести в Европа. Той заяви, че европейските власти първоначално са търсили причината в действията на американската администрация, а впоследствие са насочили обвиненията към Русия.

„Докато не анализират коренните причини и не променят икономическата, външната и вътрешната си политика, те няма да отстранят тези причини“, каза Путин.

Той добави, че руското външно министерство ще отговори на обвиненията за руска намеса „по подходящ, внимателен и премерен начин“.

Путин заяви също, че Русия никога не е отказвала да доставя енергийни ресурси на европейските държави. По думите му Европа сама е избрала да се отказва от руски нефт, газ, въглища и уран, докато руският втечнен природен газ продължава да представлява около 20% от европейския пазар.

Източници: tass.com, kommersant.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПУТИНЕ, ЧАДО

    9 25 Отговор
    Това че та бомбят, чия грешка е

    18:34 25.10.2026

  • 2 Така е ако не беше нападнал Украйна

    13 27 Отговор
    Нямаше да гладуват в Русия и да се моли на кой ли не да го спаси

    18:35 25.10.2026

  • 3 Пич

    31 11 Отговор
    Толкова ли успяха да кажат изключително тъпите Урсулианци...?!
    Че Русия стои зад протестите...?!
    Ама това е лесно поправимо!!! Нека тогава пратят още двеста триста милиарда на Зелю, и гражданите на Европа ще се успокоят веднага!!!

    18:36 25.10.2026

  • 4 Поне намали населението на Русия

    9 26 Отговор
    И си изгони мозъците в Европа и сащ

    18:36 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Йода

    12 22 Отговор
    Жалко злобно джудже.

    Коментиран от #33

    18:36 25.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кина

    27 7 Отговор
    Олигархията в ЕС ще бъде смачкана следващия месец защото вече не законите определят правилата а физическата сила..! Франция е огромна държава и ако синдиката призове 20%от работниците ще излязат 30%. математиката казва около 18 милиона.. Елисейския дворец и банките не бъдат в безжалостно състояние..За верижната реакция и другите държави ....АМИ ТО СЕ ВИЖДА. ,!

    18:39 25.10.2026

  • 9 Нагъл самозванец

    11 19 Отговор
    В европейските държави е право на всеки гражданин възможността да протестира. Но в Русия и дума не може да става за корумпираните олигарси и властта на богатите. Така ли.

    Коментиран от #16

    18:40 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 .ешни

    10 12 Отговор
    В Русия няма протести, понеже за управляващи изборно се назначават от пожизнено самоназначените само безгрешни.

    18:41 25.10.2026

  • 12 Йода

    4 12 Отговор
    Когато си дребен и грозен всички са ти виновни.

    18:45 25.10.2026

  • 13 ПУТИНЕ, ЧАДО

    7 13 Отговор
    Чия е вината за избитите над милион руски мужици в украйна

    Коментиран от #21

    18:46 25.10.2026

  • 14 Дедо

    7 11 Отговор
    Те руснаците ако можеха свободно да протестират щяха вече да са го измели с метлата тоя Путин.

    Коментиран от #22

    18:48 25.10.2026

  • 15 Тервел

    8 9 Отговор
    Във Франция ако протестираш агресивно , най много да получиш глоба и една палка по гърба. В Русия ако го правиш те чака 10 години побой в колония , инвалидност , а често и фатален край.

    Коментиран от #32

    18:50 25.10.2026

  • 16 Путин

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Нагъл самозванец":

    Пий си едни работи дето ги дават със зелена рецепта!

    18:51 25.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Казанлъшкия

    6 10 Отговор
    Така е - безспорно задълженията в ЕС на западните държави спрямо БВП са космически, но хората живеят така както 80-85% от руснаците само могат да си мечтаят. Минималната пенсия примерно във Франция е повече от реалната средна заплата в Русия. Реалната, защото цифрите, които съобщава Путин и кликата му нямат нищо общо с реалността. Повечето руснаци взимат 30-40 000 рубли месечно. И това е факт. Пенсионерите и на 25000 рубли се радват , защото мнозинство взимат по-малко. Не за всички, но за голямото мнозинство в Русия мизерията е много сериозна.

    Коментиран от #28

    18:52 25.10.2026

  • 19 Ами

    9 3 Отговор
    Вината на Русия е, че западните правителства
    ограбват населението си за да воюват с нея.
    И е логично населението им да не е доволно,
    но да са мислили като са си ги избирали.

    18:52 25.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хи хи

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Дедо":

    Глупости, руснаците са с Путин ! Той освободи нови територии за Русия !!

    18:58 25.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ндйддй

    6 1 Отговор
    Всичко е вярно , само че това не са грешки а умишлена политика ...

    18:59 25.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ами

    8 5 Отговор

    До коментар #18 от "Казанлъшкия":

    Средният руснак взима над 100 000 рубли чисто.
    Средният западнак взима малко над 2 000 евро чисто.
    Руснак взимащ 100 000 рубли в Русия, жиее
    по-добре от европеец взимаш 2 000 евро в Европа.
    Ето защо и Русия е четвърта по БВП по ППС.
    Другото е просто пропаганда.

    19:00 25.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Курд Околянов":

    За капак на всичко това не могат да си
    продадат и произведената продукция.
    За това и затварят производства.
    Но малко хора осъзнават последиците от това.

    19:11 25.10.2026

  • 35 Това е истината

    6 2 Отговор
    Санкциите на Урсула са насочени срещу европейските граждани. 90-те милиарда за Украйна и още готвените 70 милиарда са от джоба на европейците. Европа трябва да си избере нови лидери иначе ще изгори вече горят Франция Италия. Незабавно трябва да се отстранят Урсула края и другите фашисти под управлението на Европейския съюз.

    19:12 25.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Европа гори и си отива

    6 3 Отговор
    С тази безумна политика на европейските лидери. Алтернатива за Германия е единственият изход за Германия и Европа. Ако не се премахнат фашистите от лидерските позиции в Европа Европа ще си отиде.

    19:18 25.10.2026

  • 38 Дзак

    2 0 Отговор
    Измислят все нови поводи за увеличаване на военните разходи!

    19:25 25.10.2026

  • 39 Показателно

    0 0 Отговор
    Както винаги Путин е прав.

    19:35 25.10.2026

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