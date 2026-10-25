Марин льо Пен: Няма да изпращаме французи в чужди войни

Франция ще продължи да развива въоръжените си сили, но няма да изпраща военнослужещи да участват в чужди войни. Това заяви Марин льо Пен по време на партийното събитие на „Национален сбор“ в Орлеан.
„Нашата страна има нужда от всичките си деца. Заявявам, че няма да изпращаме младите си хора да умират в безразсъдни или безотговорни военни авантюри, които не са наши“, каза Льо Пен в изявление, разпространено от пресслужбата на партията.
Формулировката поставя акцент върху разликата между укрепването на националната отбрана и участието на френски сили във военни операции извън страната. В изявлението не се посочват конкретни държави, конфликти или бъдещи решения за размера на френския военен бюджет.
Начало на президентската кампания
Льо Пен използва проявата в Орлеан за официалното начало на кампанията си за президентските избори. Тя е кандидатът на „Национален сбор“, който провежда конгреса си в града на 24 и 25 октомври.
Ден по-рано Жордан Бардела беше преизбран за председател на партията с 98,98 процента от гласовете. Вотът беше без реална конкуренция, тъй като Бардела беше единственият кандидат за поста.
Предстоящият митинг е замислен като демонстрация на сила и старт на четвъртата президентска кампания на Льо Пен. Организаторите очакваха около 10 000 поддръжници да присъстват на проявата, докато в града бяха планирани и протестни акции на противници на партията.
Засилено полицейско присъствие
Събитията в Орлеан се провеждат при засилени мерки за сигурност. По данни, цитирани от френски медии, около 3000 служители на силите за сигурност са ангажирани с охраната на конгреса и митинга.
Контрапротестът срещу „Национален сбор“ събра около 13 000 души според префектурата, докато организаторите посочиха по-висока оценка. Проявата беше свързана с критики срещу политиката на партията и с предупреждения за опасност от засилване на расизма и крайнодесния национализъм.
Източници: lemonde.fr, fr.euronews.com, ledauphine.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ахмед
Коментиран от #5, #18
18:44 25.10.2026
2 Кина
18:45 25.10.2026
3 Пич
Бели европейци, които освен всичко друго искат и изхвърляне на мигрантите, протестират заедно с мигрантите!
Европейците - защото не искат да издържат мигрантите и Украйна!!!
Мигрантите - защото европейците малко ги издържали!!!
И виновни били десните, но протестирали левите!!
Ако не разбрахте - няма страшно!!! И аз нищо не разбрах, затова да се придържаме към традиционните европейски ценности - Русия е виновна!!!
Коментиран от #12
18:49 25.10.2026
4 Тервел
18:51 25.10.2026
5 ЕВРОПА НА ЧУЖДИЦИТЕ.
До коментар #1 от "Ахмед":И това е факт. След втората световна война всичко се изнесе на запад. Работна ръка и експлоатацията са водещи там. НО ЗАПОЧВА ДА СЕ УСЕЩА ЧЕ СЕ СЛУЧВА НЕЩО. АЛЛАХ ЩЕ НАБИЕ ШИША НА ГОРДИТЕ АЛЧНИ ЗАПАДНЯЦИ. СЪС СИГУРНОСТ ПОНЕ 60% ОТ ДЕМОНСТРАНТИТЕ СА ЧУЖДЕНЦИ. А ТИ ЛЮПЕН СИ ПОПУЛИСТКА.
Коментиран от #16, #19, #20
18:52 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кандидатът за президент
„Докато има война на прага на Европа, сега не е моментът да се предприемат действия в това отношение, но, разбира се, волята ми да го направя остава“, каза лидерът на Националния митинг пред POLITICO в четвъртък
Коментиран от #15
18:59 25.10.2026
9 Кандидатът за президент
19:02 25.10.2026
10 Кандидатът за президент
Коментиран от #14
19:04 25.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дзак
19:18 25.10.2026
14 А бре
До коментар #10 от "Кандидатът за президент":Оди да духаш във Франция бре да помогнеш на вятъра за отвяването
19:21 25.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #5 от "ЕВРОПА НА ЧУЖДИЦИТЕ.":А бе вие все набивате,ама все не ви се получава.
19:29 25.10.2026
17 Развеселен
19:32 25.10.2026
18 Ехааааа
До коментар #1 от "Ахмед":Много ви се ще ама няма да стане.Но не прекалявай с глупостите.
19:32 25.10.2026
19 Сельооо
До коментар #5 от "ЕВРОПА НА ЧУЖДИЦИТЕ.":По кротко,от тебе нищо не зависи.
19:35 25.10.2026
20 Твой
До коментар #5 от "ЕВРОПА НА ЧУЖДИЦИТЕ.":Аллах, наш Бог - все на Всевишния се надяваме за справедливост от Него като мюсулманите. Истината обаче е, че западнярите не са толкова виновни, но има доста предатели във властта на изток, които им слугуват като на богове.....
А на ЧУЖДИЦИТЕ тук им казваме ЧУЖДЕНЦИТЕ, трябва ти още малко да научуш езика значи, Ахмед! 🤓
19:37 25.10.2026