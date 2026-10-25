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Марин льо Пен: Няма да изпращаме французи в чужди войни
  Тема: Избори

Марин льо Пен: Няма да изпращаме французи в чужди войни

25 Октомври, 2026 18:41 868 20

  • марин льо пен-
  • национален сбор-
  • франция-
  • президентски избори-
  • въоръжени сили

Кандидатът на „Национален сбор“ обеща развитие на френската армия, но отхвърли участие на военнослужещи в „безотговорни военни авантюри“

Марин льо Пен: Няма да изпращаме французи в чужди войни - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франция ще продължи да развива въоръжените си сили, но няма да изпраща военнослужещи да участват в чужди войни. Това заяви Марин льо Пен по време на партийното събитие на „Национален сбор“ в Орлеан.

„Нашата страна има нужда от всичките си деца. Заявявам, че няма да изпращаме младите си хора да умират в безразсъдни или безотговорни военни авантюри, които не са наши“, каза Льо Пен в изявление, разпространено от пресслужбата на партията.

Формулировката поставя акцент върху разликата между укрепването на националната отбрана и участието на френски сили във военни операции извън страната. В изявлението не се посочват конкретни държави, конфликти или бъдещи решения за размера на френския военен бюджет.

Начало на президентската кампания

Льо Пен използва проявата в Орлеан за официалното начало на кампанията си за президентските избори. Тя е кандидатът на „Национален сбор“, който провежда конгреса си в града на 24 и 25 октомври.

Ден по-рано Жордан Бардела беше преизбран за председател на партията с 98,98 процента от гласовете. Вотът беше без реална конкуренция, тъй като Бардела беше единственият кандидат за поста.

Предстоящият митинг е замислен като демонстрация на сила и старт на четвъртата президентска кампания на Льо Пен. Организаторите очакваха около 10 000 поддръжници да присъстват на проявата, докато в града бяха планирани и протестни акции на противници на партията.

Засилено полицейско присъствие

Събитията в Орлеан се провеждат при засилени мерки за сигурност. По данни, цитирани от френски медии, около 3000 служители на силите за сигурност са ангажирани с охраната на конгреса и митинга.

Контрапротестът срещу „Национален сбор“ събра около 13 000 души според префектурата, докато организаторите посочиха по-висока оценка. Проявата беше свързана с критики срещу политиката на партията и с предупреждения за опасност от засилване на расизма и крайнодесния национализъм.

Източници: lemonde.fr, fr.euronews.com, ledauphine.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахмед

    16 2 Отговор
    Французи,какви французи тук вече сме само мохамедани

    Коментиран от #5, #18

    18:44 25.10.2026

  • 2 Кина

    2 16 Отговор
    Мари Лю Пен е следващия френски тумор с новия балон..Проблема е че синдиката няма право на грешки в противен случай ще бъде пребит и заменен..! Бримката се затяга..

    18:45 25.10.2026

  • 3 Пич

    16 3 Отговор
    Много странна ситуация!!!
    Бели европейци, които освен всичко друго искат и изхвърляне на мигрантите, протестират заедно с мигрантите!
    Европейците - защото не искат да издържат мигрантите и Украйна!!!
    Мигрантите - защото европейците малко ги издържали!!!
    И виновни били десните, но протестирали левите!!
    Ако не разбрахте - няма страшно!!! И аз нищо не разбрах, затова да се придържаме към традиционните европейски ценности - Русия е виновна!!!

    Коментиран от #12

    18:49 25.10.2026

  • 4 Тервел

    1 12 Отговор
    Руска матрьошка

    18:51 25.10.2026

  • 5 ЕВРОПА НА ЧУЖДИЦИТЕ.

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ахмед":

    И това е факт. След втората световна война всичко се изнесе на запад. Работна ръка и експлоатацията са водещи там. НО ЗАПОЧВА ДА СЕ УСЕЩА ЧЕ СЕ СЛУЧВА НЕЩО. АЛЛАХ ЩЕ НАБИЕ ШИША НА ГОРДИТЕ АЛЧНИ ЗАПАДНЯЦИ. СЪС СИГУРНОСТ ПОНЕ 60% ОТ ДЕМОНСТРАНТИТЕ СА ЧУЖДЕНЦИ. А ТИ ЛЮПЕН СИ ПОПУЛИСТКА.

    Коментиран от #16, #19, #20

    18:52 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кандидатът за президент

    2 2 Отговор
    от крайнодясното крило Марин льо Пен все още иска да извади Франция от интегрираното командване на НАТО, но няма да го направи, докато войната на Русия в Украйна продължава.

    „Докато има война на прага на Европа, сега не е моментът да се предприемат действия в това отношение, но, разбира се, волята ми да го направя остава“, каза лидерът на Националния митинг пред POLITICO в четвъртък

    Коментиран от #15

    18:59 25.10.2026

  • 9 Кандидатът за президент

    1 1 Отговор
    Льо Пен също така повтори позицията си относно Украйна: ако дойде на власт, тя иска да спре финансовата помощ за Киев, но е готова да обмисли предоставянето на военна подкрепа и обучение на украинските войски...

    19:02 25.10.2026

  • 10 Кандидатът за президент

    4 5 Отговор
    Марин льо Пен ще бъде отвяна от левите и няма смисъл да си придава важност

    Коментиран от #14

    19:04 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дзак

    2 0 Отговор
    Новият символ на Франция!

    19:18 25.10.2026

  • 14 А бре

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кандидатът за президент":

    Оди да духаш във Франция бре да помогнеш на вятъра за отвяването

    19:21 25.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЕВРОПА НА ЧУЖДИЦИТЕ.":

    А бе вие все набивате,ама все не ви се получава.

    19:29 25.10.2026

  • 17 Развеселен

    1 0 Отговор
    😁 Тая баба пък кой я пита?

    19:32 25.10.2026

  • 18 Ехааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ахмед":

    Много ви се ще ама няма да стане.Но не прекалявай с глупостите.

    19:32 25.10.2026

  • 19 Сельооо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЕВРОПА НА ЧУЖДИЦИТЕ.":

    По кротко,от тебе нищо не зависи.

    19:35 25.10.2026

  • 20 Твой

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЕВРОПА НА ЧУЖДИЦИТЕ.":

    Аллах, наш Бог - все на Всевишния се надяваме за справедливост от Него като мюсулманите. Истината обаче е, че западнярите не са толкова виновни, но има доста предатели във властта на изток, които им слугуват като на богове.....
    А на ЧУЖДИЦИТЕ тук им казваме ЧУЖДЕНЦИТЕ, трябва ти още малко да научуш езика значи, Ахмед! 🤓

    19:37 25.10.2026

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