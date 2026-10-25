Марин льо Пен: Няма да изпращаме французи в чужди войни

Франция ще продължи да развива въоръжените си сили, но няма да изпраща военнослужещи да участват в чужди войни. Това заяви Марин льо Пен по време на партийното събитие на „Национален сбор“ в Орлеан.

„Нашата страна има нужда от всичките си деца. Заявявам, че няма да изпращаме младите си хора да умират в безразсъдни или безотговорни военни авантюри, които не са наши“, каза Льо Пен в изявление, разпространено от пресслужбата на партията.

Формулировката поставя акцент върху разликата между укрепването на националната отбрана и участието на френски сили във военни операции извън страната. В изявлението не се посочват конкретни държави, конфликти или бъдещи решения за размера на френския военен бюджет.

Начало на президентската кампания

Льо Пен използва проявата в Орлеан за официалното начало на кампанията си за президентските избори. Тя е кандидатът на „Национален сбор“, който провежда конгреса си в града на 24 и 25 октомври.

Ден по-рано Жордан Бардела беше преизбран за председател на партията с 98,98 процента от гласовете. Вотът беше без реална конкуренция, тъй като Бардела беше единственият кандидат за поста.

Предстоящият митинг е замислен като демонстрация на сила и старт на четвъртата президентска кампания на Льо Пен. Организаторите очакваха около 10 000 поддръжници да присъстват на проявата, докато в града бяха планирани и протестни акции на противници на партията.

Засилено полицейско присъствие

Събитията в Орлеан се провеждат при засилени мерки за сигурност. По данни, цитирани от френски медии, около 3000 служители на силите за сигурност са ангажирани с охраната на конгреса и митинга.

Контрапротестът срещу „Национален сбор“ събра около 13 000 души според префектурата, докато организаторите посочиха по-висока оценка. Проявата беше свързана с критики срещу политиката на партията и с предупреждения за опасност от засилване на расизма и крайнодесния национализъм.

Източници: lemonde.fr, fr.euronews.com, ledauphine.com